https://ria.ru/20210929/shri-lanka-1752299302.html

Эксперты объяснили, почему появилось больше прямых рейсов на Шри-Ланку

Эксперты объяснили, почему появилось больше прямых рейсов на Шри-Ланку - РИА Новости, 29.09.2021

Эксперты объяснили, почему появилось больше прямых рейсов на Шри-Ланку

В расписании "Аэрофлота" появились прямые рейсы из России на Шри-Ланку, эксперты туристического рынка считают, что это сделано с расчетом на анонсированное... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T19:23

2021-09-29T19:23

2021-09-29T19:23

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В расписании "Аэрофлота" появились прямые рейсы из России на Шри-Ланку, эксперты туристического рынка считают, что это сделано с расчетом на анонсированное смягчение протоколов въезда в страну, сообщает АТОР.С 4 ноября оперштаб разрешил выполнять до двух рейсов в неделю на взаимной основе по маршруту Москва—Коломбо. Таким образом, максимально по направлению перевозчиками этих стран можно ставить до четырех самолетов в неделю. В настоящее время между странами раз в неделю летает только SriLankan Airlines.Самолет "Аэрофлота" будет ночным: отправление из Москвы в 23.40, прибытие в Коломбо — в 10.50 по местному времени.В ноябре прямой перелет туда-обратно без багажа на крыльях российской авиакомпании обойдется от 38 тысяч рублей, ланкийской — дороже, от 45,8 тысячи рублей.По информации крупного туроператора, сообщают об отмене с 1 октября ПЦР-тестов по прибытии для туристов, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19. При этом гостям нужно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до отправления. Для непривитых сохраняется правило об еще одном ПЦР-тесте в аэропорту и двухнедельном карантине: в специальном отеле или в государственном центре.

https://ria.ru/20210120/shri-lanka-1593701910.html

https://ria.ru/20210907/alanya-1748600364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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