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Туризм
https://ria.ru/20210917/shri-lanka-1750386939.html
Озвучены новые правила, по которым Шри-Ланка планирует принимать россиян
Озвучены новые правила, по которым Шри-Ланка планирует принимать россиян - РИА Новости, 17.09.2021
Озвучены новые правила, по которым Шри-Ланка планирует принимать россиян
Туристические власти Шри-Ланки хотят смягчить правила приема привитых российских путешественников, проект протоколов въезда находится на рассмотрении минздрава... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:43
2021-09-17T10:43
туризм
шри-ланка
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
куда поехать
коронавирус covid-19
отдых на море
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Туристические власти Шри-Ланки хотят смягчить правила приема привитых российских путешественников, проект протоколов въезда находится на рассмотрении минздрава страны, сообщает АТОР.Управление по развитию туризма Шри-Ланки (SLTDA) предлагает отменить требование о проведении ПЦР-теста на коронавирус за 72 часа до посадки для полностью вакцинированных пассажиров, а также о ПЦР-тестировании для детей 12 лет и младше в соответствии с правилами Евросоюза.Вместо ПЦР-тестирования рекомендуют проводить для привитых туристов экспресс-тесты как по прибытию в аэропорту, так и на маршруте.В своем письме минздраву глава SLTDA отметил, что население России составляет более 144 миллиона человек, из которых почти 25 процентов вакцинировано, и РФ сейчас является основным рынком для туризма Шри-Ланки.Генеральный директор SLTDA Дхаммика Виджаясингхе сказала местным СМИ, что предлагаемые изменения взяты из передовой международной практики. По ее словам, окончательное решение о смягчении протоколов принимает министерство здравоохранения с учетом ситуации в стране.Гостиничная ассоциация Шри-Ланки (THASL) поддержала позицию SLTDA. Эксперты отмечают, что после терактов в апреле 2019 года туризм Шри-Ланки проиграл уже целых три зимних сезона, и отрасль не сможет выдержать пропуск четвертого, если не будут смягчены протоколы въезда.Правда, российские туроператоры уверены, что предлагаемые на Шри-Ланке изменения не сильно повлияют на поток из нашей страны."Вакцинированных россиян ждут в Турции, Египте, на Маврикии, в Таиланде, во многих других регионах мира. И чем проще будет для них протокол въезда (например – въезд без тестов), тем больше аргументов у туриста отправиться в ту или иную страну, – говорит топ-менеджер одной из крупных компаний. – Шри-Ланка сейчас находится в очень конкурентной среде, и спасти сезон, делая ставку только на привитых путешественников, вряд ли получится".По его мнению, Шри-Ланке стоит убрать все формальности для вакцинированных гостей, а также отменить обязательный карантин для не привитых россиян, впуская их по ПЦР-тесту, как это делают другие массовые направления: Турция, Египет.
https://ria.ru/20210916/tailand-1750334257.html
https://ria.ru/20210804/shri-lanka-1744296377.html
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шри-ланка, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, куда поехать, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь, вакцинация россиян от covid-19
10:43 17.09.2021
 

Озвучены новые правила, по которым Шри-Ланка планирует принимать россиян

CC BY 2.0 / David Stanley / Jeep SafarisСафари в национальном парке Каудулла в Шри-Ланке
Сафари в национальном парке Каудулла в Шри-Ланке - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
CC BY 2.0 / David Stanley / Jeep Safaris
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Туристические власти Шри-Ланки хотят смягчить правила приема привитых российских путешественников, проект протоколов въезда находится на рассмотрении минздрава страны, сообщает АТОР.
Управление по развитию туризма Шри-Ланки (SLTDA) предлагает отменить требование о проведении ПЦР-теста на коронавирус за 72 часа до посадки для полностью вакцинированных пассажиров, а также о ПЦР-тестировании для детей 12 лет и младше в соответствии с правилами Евросоюза.
Вместо ПЦР-тестирования рекомендуют проводить для привитых туристов экспресс-тесты как по прибытию в аэропорту, так и на маршруте.
В своем письме минздраву глава SLTDA отметил, что население России составляет более 144 миллиона человек, из которых почти 25 процентов вакцинировано, и РФ сейчас является основным рынком для туризма Шри-Ланки.
Генеральный директор SLTDA Дхаммика Виджаясингхе сказала местным СМИ, что предлагаемые изменения взяты из передовой международной практики. По ее словам, окончательное решение о смягчении протоколов принимает министерство здравоохранения с учетом ситуации в стране.
Гостиничная ассоциация Шри-Ланки (THASL) поддержала позицию SLTDA. Эксперты отмечают, что после терактов в апреле 2019 года туризм Шри-Ланки проиграл уже целых три зимних сезона, и отрасль не сможет выдержать пропуск четвертого, если не будут смягчены протоколы въезда.
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Правда, российские туроператоры уверены, что предлагаемые на Шри-Ланке изменения не сильно повлияют на поток из нашей страны.
"Вакцинированных россиян ждут в Турции, Египте, на Маврикии, в Таиланде, во многих других регионах мира. И чем проще будет для них протокол въезда (например – въезд без тестов), тем больше аргументов у туриста отправиться в ту или иную страну, – говорит топ-менеджер одной из крупных компаний. – Шри-Ланка сейчас находится в очень конкурентной среде, и спасти сезон, делая ставку только на привитых путешественников, вряд ли получится".
По его мнению, Шри-Ланке стоит убрать все формальности для вакцинированных гостей, а также отменить обязательный карантин для не привитых россиян, впуская их по ПЦР-тесту, как это делают другие массовые направления: Турция, Египет.
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ТуризмШри-ЛанкаНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Туризмкуда поехатьКоронавирус COVID-19отдых на морекуда можно лететьВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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