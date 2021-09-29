https://ria.ru/20210929/shou-rum-1752344748.html

Любимов: рязанский шоу-рум в Казахстане укрепит бизнес-связи

Любимов: рязанский шоу-рум в Казахстане укрепит бизнес-связи - РИА Новости, 29.09.2021

Любимов: рязанский шоу-рум в Казахстане укрепит бизнес-связи

Работа шоу-рума рязанских предприятий в Казахстане позволяет привлечь в область как можно больше потенциальных бизнес-партнеров, сказал в среду губернатор... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T16:24

2021-09-29T16:24

2021-09-29T19:26

рязанская область

экономика

казахстан

рязанская область

алма-ата

николай любимов

россия

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РЯЗАНЬ, 29 сен - РИА Новости. Работа шоу-рума рязанских предприятий в Казахстане позволяет привлечь в область как можно больше потенциальных бизнес-партнеров, сказал в среду губернатор Николай Любимов, комментируя возможности шоу-рума, который открылся в городе Алматы.По словам губернатора, по показателям оборота внешнеэкономической деятельности Рязанской области Казахстан находится в числе лидеров торговых партнеров региона, который намерен развивать деловую активность. В июне текущего года рязанские предприниматели посетили с бизнес-миссией Казахстан, в сентябре представители казахстанских предприятий приняли участие в мероприятиях дней международного бизнеса в Рязанской области. Приглашение познакомиться с экспозицией шоу-рума получили более 1500 компаний."Такой нестандартный метод позволяет закрепить наши первоначальные договоренности и усилия, а также привлечь как можно больше потенциальных партнеров Казахстана. Бизнес-миссия – это 60 встреч, шоу-рум - это 1500 встреч за два месяца, 1000 переговоров. Такого формата сотрудничества как региональный шоу-рум нам не хватало", – сказал Любимов.Он отметил, что шоу-рум рязанских предприятий открылся в городе Алматы специально для того, чтобы у партнеров из Казахстана было как можно больше четкого представления о продукции предприятий региона, чтобы активно использовать эту площадку для проведения встреч В2В."Мы надеемся, конечно, что результатом работы шоу-рума станет заключение конкретных контрактов и договоренностей о длительном сотрудничестве предприятий Рязанской области и Казахстана", - добавил Любимов.Шоу-рум предприятий Рязанской области принципиально новый формат взаимодействия, предусматривающий возможность проведения переговоров В2В в очном и онлайн-режиме для рязанских и алматинских предпринимателей, изучения предложения и спроса. Помимо продукции строительной, пищевой отрасли, сферы IT-технологий, легкой промышленности, товаров народного потребления и медицинских изделий рязанского производства, на площадке представлен инвестиционный и туристский потенциал региона.

https://ria.ru/20210915/ryazan-1750201361.html

https://ria.ru/20210914/lyubimov-1750077808.html

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экономика, казахстан, рязанская область, алма-ата, николай любимов, россия