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Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20210929/shou-rum-1752344748.html
Любимов: рязанский шоу-рум в Казахстане укрепит бизнес-связи
Любимов: рязанский шоу-рум в Казахстане укрепит бизнес-связи - РИА Новости, 29.09.2021
Любимов: рязанский шоу-рум в Казахстане укрепит бизнес-связи
Работа шоу-рума рязанских предприятий в Казахстане позволяет привлечь в область как можно больше потенциальных бизнес-партнеров, сказал в среду губернатор... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T16:24
2021-09-29T19:26
рязанская область
экономика
казахстан
рязанская область
алма-ата
николай любимов
россия
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РЯЗАНЬ, 29 сен - РИА Новости. Работа шоу-рума рязанских предприятий в Казахстане позволяет привлечь в область как можно больше потенциальных бизнес-партнеров, сказал в среду губернатор Николай Любимов, комментируя возможности шоу-рума, который открылся в городе Алматы.По словам губернатора, по показателям оборота внешнеэкономической деятельности Рязанской области Казахстан находится в числе лидеров торговых партнеров региона, который намерен развивать деловую активность. В июне текущего года рязанские предприниматели посетили с бизнес-миссией Казахстан, в сентябре представители казахстанских предприятий приняли участие в мероприятиях дней международного бизнеса в Рязанской области. Приглашение познакомиться с экспозицией шоу-рума получили более 1500 компаний."Такой нестандартный метод позволяет закрепить наши первоначальные договоренности и усилия, а также привлечь как можно больше потенциальных партнеров Казахстана. Бизнес-миссия – это 60 встреч, шоу-рум - это 1500 встреч за два месяца, 1000 переговоров. Такого формата сотрудничества как региональный шоу-рум нам не хватало", – сказал Любимов.Он отметил, что шоу-рум рязанских предприятий открылся в городе Алматы специально для того, чтобы у партнеров из Казахстана было как можно больше четкого представления о продукции предприятий региона, чтобы активно использовать эту площадку для проведения встреч В2В."Мы надеемся, конечно, что результатом работы шоу-рума станет заключение конкретных контрактов и договоренностей о длительном сотрудничестве предприятий Рязанской области и Казахстана", - добавил Любимов.Шоу-рум предприятий Рязанской области принципиально новый формат взаимодействия, предусматривающий возможность проведения переговоров В2В в очном и онлайн-режиме для рязанских и алматинских предпринимателей, изучения предложения и спроса. Помимо продукции строительной, пищевой отрасли, сферы IT-технологий, легкой промышленности, товаров народного потребления и медицинских изделий рязанского производства, на площадке представлен инвестиционный и туристский потенциал региона.
https://ria.ru/20210915/ryazan-1750201361.html
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экономика, казахстан, рязанская область, алма-ата, николай любимов, россия
16:24 29.09.2021 (обновлено: 19:26 29.09.2021)
 
Любимов: рязанский шоу-рум в Казахстане укрепит бизнес-связи

Любимов: шоу-рум рязанских предприятий в Казахстане укрепит бизнес-связи с этой страной

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Губернатор Рязанской области Николай Любимов в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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РЯЗАНЬ, 29 сен - РИА Новости. Работа шоу-рума рязанских предприятий в Казахстане позволяет привлечь в область как можно больше потенциальных бизнес-партнеров, сказал в среду губернатор Николай Любимов, комментируя возможности шоу-рума, который открылся в городе Алматы.
По словам губернатора, по показателям оборота внешнеэкономической деятельности Рязанской области Казахстан находится в числе лидеров торговых партнеров региона, который намерен развивать деловую активность. В июне текущего года рязанские предприниматели посетили с бизнес-миссией Казахстан, в сентябре представители казахстанских предприятий приняли участие в мероприятиях дней международного бизнеса в Рязанской области. Приглашение познакомиться с экспозицией шоу-рума получили более 1500 компаний.
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"Такой нестандартный метод позволяет закрепить наши первоначальные договоренности и усилия, а также привлечь как можно больше потенциальных партнеров Казахстана. Бизнес-миссия – это 60 встреч, шоу-рум - это 1500 встреч за два месяца, 1000 переговоров. Такого формата сотрудничества как региональный шоу-рум нам не хватало", – сказал Любимов.
Он отметил, что шоу-рум рязанских предприятий открылся в городе Алматы специально для того, чтобы у партнеров из Казахстана было как можно больше четкого представления о продукции предприятий региона, чтобы активно использовать эту площадку для проведения встреч В2В.
"Мы надеемся, конечно, что результатом работы шоу-рума станет заключение конкретных контрактов и договоренностей о длительном сотрудничестве предприятий Рязанской области и Казахстана", - добавил Любимов.
Шоу-рум предприятий Рязанской области принципиально новый формат взаимодействия, предусматривающий возможность проведения переговоров В2В в очном и онлайн-режиме для рязанских и алматинских предпринимателей, изучения предложения и спроса. Помимо продукции строительной, пищевой отрасли, сферы IT-технологий, легкой промышленности, товаров народного потребления и медицинских изделий рязанского производства, на площадке представлен инвестиционный и туристский потенциал региона.
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Рязанская областьЭкономикаКазахстанРязанская областьАлма-АтаНиколай ЛюбимовРоссия
 
 
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