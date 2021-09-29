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https://ria.ru/20210929/sanktsii-1752286063.html
Климов объяснил, почему США вводят санкции против России
Климов объяснил, почему США вводят санкции против России - РИА Новости, 29.09.2021
Климов объяснил, почему США вводят санкции против России
США готовят очередной пакет антироссийских санкций, прикрываясь темой прав человека и ОБСЕ, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:19
2021-09-29T12:41
сша
россия
в мире
андрей климов
евросоюз
госдума рф
совет федерации рф
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. США готовят очередной пакет антироссийских санкций, прикрываясь темой прав человека и ОБСЕ, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Ранее глава госдепартамента США Энтони Блинкен обвинил Россию в том, что она якобы заблокировала проведение очередного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения."США стремятся сделать из ОБСЕ филиал госдепартамента. Сейчас они ищут очередной информационный повод для подготовки антироссийских санкций, поэтому нужен такой информационный вброс", - сказал парламентарий РИА Новости в среду.Он отметил, что, если зайти на сайт ОБСЕ, там нет информации об отмененном мероприятии."Американцы готовятся ввести антироссийские ограничения под предлогом защиты прав человека, думаю, туда приплетут и наши выборы", - сказал парламентарий.При этом он отметил, что у Вашингтона "духу не хватило не признать выборы в РФ, поэтому заходят с темой прав человека".Климов подчеркнул, что российская сторона готовила свои вопросы по теме прав человека. Они касались тревожащей темы о том, что снова поднимает голову неонацизм, Россия предлагала обсудить соблюдение прав человека, в том числе в странах Евросоюза и в государствах-кандидатах на вступление в ЕС."США не захотели участвовать в совещании ОБСЕ, поскольку все идет не по сценарию Вашингтона, отсюда и такая истерика", - сказал Климов.Он подчеркнул, что в организации все государства имеют равные права, тем более, что Советский Союз непосредственно принимал участие в создании Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое впоследствии приобрело формат ОБСЕ.
https://ria.ru/20210926/sanktsii-1751876461.html
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сша, россия, в мире, андрей климов, евросоюз, госдума рф, совет федерации рф, выборы в государственную думу, обсе, энтони блинкен, санкции
12:19 29.09.2021 (обновлено: 12:41 29.09.2021)
 
Климов объяснил, почему США вводят санкции против России

Климов: США готовят пакет антироссийских санкций, прикрываясь темой прав человека и ОБСЕ

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. США готовят очередной пакет антироссийских санкций, прикрываясь темой прав человека и ОБСЕ, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Ранее глава госдепартамента США Энтони Блинкен обвинил Россию в том, что она якобы заблокировала проведение очередного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
26 сентября, 14:25
В Кремле рассказали о реакции России в случае введения США новых санкций
"США стремятся сделать из ОБСЕ филиал госдепартамента. Сейчас они ищут очередной информационный повод для подготовки антироссийских санкций, поэтому нужен такой информационный вброс", - сказал парламентарий РИА Новости в среду.
Он отметил, что, если зайти на сайт ОБСЕ, там нет информации об отмененном мероприятии.
"Американцы готовятся ввести антироссийские ограничения под предлогом защиты прав человека, думаю, туда приплетут и наши выборы", - сказал парламентарий.
При этом он отметил, что у Вашингтона "духу не хватило не признать выборы в РФ, поэтому заходят с темой прав человека".
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 17:48
В Госдуме назвали новые санкции США прямым вмешательством в дела России
Климов подчеркнул, что российская сторона готовила свои вопросы по теме прав человека. Они касались тревожащей темы о том, что снова поднимает голову неонацизм, Россия предлагала обсудить соблюдение прав человека, в том числе в странах Евросоюза и в государствах-кандидатах на вступление в ЕС.
"США не захотели участвовать в совещании ОБСЕ, поскольку все идет не по сценарию Вашингтона, отсюда и такая истерика", - сказал Климов.
Он подчеркнул, что в организации все государства имеют равные права, тем более, что Советский Союз непосредственно принимал участие в создании Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое впоследствии приобрело формат ОБСЕ.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 09:58
В США назвали санкции против России признаком бессилия
 
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