12:19 29.09.2021 (обновлено: 12:41 29.09.2021)
Климов объяснил, почему США вводят санкции против России
Климов: США готовят пакет антироссийских санкций, прикрываясь темой прав человека и ОБСЕ
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. США готовят очередной пакет антироссийских санкций, прикрываясь темой прав человека и ОБСЕ, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Ранее глава госдепартамента США Энтони Блинкен обвинил Россию в том, что она якобы заблокировала проведение очередного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения.
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"США стремятся сделать из ОБСЕ филиал госдепартамента. Сейчас они ищут очередной информационный повод для подготовки антироссийских санкций, поэтому нужен такой информационный вброс", - сказал парламентарий РИА Новости в среду.
Он отметил, что, если зайти на сайт ОБСЕ, там нет информации об отмененном мероприятии.
"Американцы готовятся ввести антироссийские ограничения под предлогом защиты прав человека, думаю, туда приплетут и наши выборы", - сказал парламентарий.
При этом он отметил, что у Вашингтона "духу не хватило не признать выборы в РФ, поэтому заходят с темой прав человека".
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Климов подчеркнул, что российская сторона готовила свои вопросы по теме прав человека. Они касались тревожащей темы о том, что снова поднимает голову неонацизм, Россия предлагала обсудить соблюдение прав человека, в том числе в странах Евросоюза и в государствах-кандидатах на вступление в ЕС.
"США не захотели участвовать в совещании ОБСЕ, поскольку все идет не по сценарию Вашингтона, отсюда и такая истерика", - сказал Климов.
Он подчеркнул, что в организации все государства имеют равные права, тем более, что Советский Союз непосредственно принимал участие в создании Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое впоследствии приобрело формат ОБСЕ.
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