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Правительство не одобрило проект об отчетах чиновников за предметы роскоши
Правительство не одобрило проект об отчетах чиновников за предметы роскоши - РИА Новости, 29.09.2021
Правительство не одобрило проект об отчетах чиновников за предметы роскоши
Правительство РФ не поддержало законопроект КПРФ, обязывающий чиновников отчитываться о каждой сделке по приобретению предмета роскоши, превышающей их доходы,... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T09:46
2021-09-29T10:21
общество
правительство рф
кпрф
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Правительство РФ не поддержало законопроект КПРФ, обязывающий чиновников отчитываться о каждой сделке по приобретению предмета роскоши, превышающей их доходы, следует из электронной базы данных Госдумы."Правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается", - говорится в официальном отзыве правительства, размещенном в базе данных.Законопроект, внесенный 18 июня депутатами от КПРФ, обязывает граждан, занимающих государственные должности, предоставлять сведения по каждой сделке на приобретение предмета роскоши, в том числе драгоценных камней, произведений искусства, антиквариата, если общая сумма таких сделок превышает доход чиновника.Кроме того, проектом федерального закона предлагается установить, что подлежат декларированию с указанием источников получения средств, за счет которых они совершены, сделки, общая сумма которых превышает общий доход соответствующего лица и его супруги (супруга) не за три последних года, предшествующих отчетному периоду, как было раньше, а за два.Сегодня такие сведения предоставляются только по сделкам по приобретению земельных участков, объектов недвижимости, транспорта и ценных бумаг."В законопроекте не содержится определение предмета роскоши, в том числе изготовленного с использованием драгоценных металлов, и (или) драгоценных камней, при этом в законодательстве Российской Федерации соответствующее определение отсутствует. Термин "антиквариат" также не имеет нормативного закрепления в законодательстве. В частности, предметы антиквариата могут иметь историческую ценность, однако не вполне определенную материальную стоимость", - пояснили в правительстве.Как указывается в заключении кабмина, отсутствие объективных критериев для отнесения объектов имущества к указанным категориям, а также порядка подтверждения права собственности на них приведет к сложностям в правоприменительной практике при реализации предложенных законопроектом положений."Кроме того, пояснительная записка к законопроекту не содержит обоснования необходимости сокращения с трех лет до двух периода, в рамках которого исчисляется соответствующий совокупный доход должностного лица и его супруги (супруга), в том числе сведений, свидетельствующих о неэффективности действующих правовых норм", - говорится в отзыве.
https://ria.ru/20201201/nalog-1587089691.html
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общество, правительство рф, кпрф, россия
09:46 29.09.2021 (обновлено: 10:21 29.09.2021)
 
Правительство не одобрило проект об отчетах чиновников за предметы роскоши

Правительство не одобрило проект, обязывающий чиновников отчитываться о предметах роскоши

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на здание дома правительства Российской Федерации в Москве
Вид на здание дома правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Правительство РФ не поддержало законопроект КПРФ, обязывающий чиновников отчитываться о каждой сделке по приобретению предмета роскоши, превышающей их доходы, следует из электронной базы данных Госдумы.
"Правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается", - говорится в официальном отзыве правительства, размещенном в базе данных.
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Законопроект, внесенный 18 июня депутатами от КПРФ, обязывает граждан, занимающих государственные должности, предоставлять сведения по каждой сделке на приобретение предмета роскоши, в том числе драгоценных камней, произведений искусства, антиквариата, если общая сумма таких сделок превышает доход чиновника.
Кроме того, проектом федерального закона предлагается установить, что подлежат декларированию с указанием источников получения средств, за счет которых они совершены, сделки, общая сумма которых превышает общий доход соответствующего лица и его супруги (супруга) не за три последних года, предшествующих отчетному периоду, как было раньше, а за два.
Сегодня такие сведения предоставляются только по сделкам по приобретению земельных участков, объектов недвижимости, транспорта и ценных бумаг.
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"В законопроекте не содержится определение предмета роскоши, в том числе изготовленного с использованием драгоценных металлов, и (или) драгоценных камней, при этом в законодательстве Российской Федерации соответствующее определение отсутствует. Термин "антиквариат" также не имеет нормативного закрепления в законодательстве. В частности, предметы антиквариата могут иметь историческую ценность, однако не вполне определенную материальную стоимость", - пояснили в правительстве.
Как указывается в заключении кабмина, отсутствие объективных критериев для отнесения объектов имущества к указанным категориям, а также порядка подтверждения права собственности на них приведет к сложностям в правоприменительной практике при реализации предложенных законопроектом положений.
"Кроме того, пояснительная записка к законопроекту не содержит обоснования необходимости сокращения с трех лет до двух периода, в рамках которого исчисляется соответствующий совокупный доход должностного лица и его супруги (супруга), в том числе сведений, свидетельствующих о неэффективности действующих правовых норм", - говорится в отзыве.
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