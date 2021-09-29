https://ria.ru/20210929/roskosh-1752257952.html

Правительство не одобрило проект об отчетах чиновников за предметы роскоши

Правительство не одобрило проект об отчетах чиновников за предметы роскоши - РИА Новости, 29.09.2021

Правительство не одобрило проект об отчетах чиновников за предметы роскоши

Правительство РФ не поддержало законопроект КПРФ, обязывающий чиновников отчитываться о каждой сделке по приобретению предмета роскоши, превышающей их доходы,... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T09:46

2021-09-29T09:46

2021-09-29T10:21

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Правительство РФ не поддержало законопроект КПРФ, обязывающий чиновников отчитываться о каждой сделке по приобретению предмета роскоши, превышающей их доходы, следует из электронной базы данных Госдумы."Правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается", - говорится в официальном отзыве правительства, размещенном в базе данных.Законопроект, внесенный 18 июня депутатами от КПРФ, обязывает граждан, занимающих государственные должности, предоставлять сведения по каждой сделке на приобретение предмета роскоши, в том числе драгоценных камней, произведений искусства, антиквариата, если общая сумма таких сделок превышает доход чиновника.Кроме того, проектом федерального закона предлагается установить, что подлежат декларированию с указанием источников получения средств, за счет которых они совершены, сделки, общая сумма которых превышает общий доход соответствующего лица и его супруги (супруга) не за три последних года, предшествующих отчетному периоду, как было раньше, а за два.Сегодня такие сведения предоставляются только по сделкам по приобретению земельных участков, объектов недвижимости, транспорта и ценных бумаг."В законопроекте не содержится определение предмета роскоши, в том числе изготовленного с использованием драгоценных металлов, и (или) драгоценных камней, при этом в законодательстве Российской Федерации соответствующее определение отсутствует. Термин "антиквариат" также не имеет нормативного закрепления в законодательстве. В частности, предметы антиквариата могут иметь историческую ценность, однако не вполне определенную материальную стоимость", - пояснили в правительстве.Как указывается в заключении кабмина, отсутствие объективных критериев для отнесения объектов имущества к указанным категориям, а также порядка подтверждения права собственности на них приведет к сложностям в правоприменительной практике при реализации предложенных законопроектом положений."Кроме того, пояснительная записка к законопроекту не содержит обоснования необходимости сокращения с трех лет до двух периода, в рамках которого исчисляется соответствующий совокупный доход должностного лица и его супруги (супруга), в том числе сведений, свидетельствующих о неэффективности действующих правовых норм", - говорится в отзыве.

https://ria.ru/20201201/nalog-1587089691.html

https://ria.ru/20201015/roskosh-1579879871.html

https://ria.ru/20201112/nalog-1584326748.html

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