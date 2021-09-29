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На Украине задумались о раздаче территорий другим странам
На Украине рассматривают сценарий раздела страны - РИА Новости, 29.09.2021
На Украине задумались о раздаче территорий другим странам
Новые волнения и политический кризис на Украине могут стать причиной окончательного развала страны и раздела ее территорий между соседними государствами, заявил РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T15:10
2021-09-29T15:21
в мире
украина
сша
венгрия
румыния
евросоюз
руслан бортник
ситуация на украине
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Новые волнения и политический кризис на Украине могут стать причиной окончательного развала страны и раздела ее территорий между соседними государствами, заявил политолог Руслан Бортник в эфире телеканала "Первый независимый"."Кто-то побежит в Венгрию, в Румынию. &lt;…&gt; Могут вернуться к вопросу раздела Украины. Исторически это было уже несколько десятков раз, к сожалению. &lt;…&gt; Восток побежит понятно куда", — сказал он.По его словам, подобные сценарии якобы обсуждались и раньше, но соседи Украины не решались на этот шаг "из-за другой европейской политики" и влияния США.По мнению Бортника, некоторые регионы "с удовольствием" войдут в состав других государств, если такая возможность появится.
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в мире, украина, сша, венгрия, румыния, евросоюз, руслан бортник, ситуация на украине
15:10 29.09.2021 (обновлено: 15:21 29.09.2021)
 
На Украине рассматривают сценарий раздела страны

Политолог Бортник: соседи Украины могут начать делить страну в случае кризиса

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМужчина с флагом Украины у здания правительства в Киеве, Украина
Мужчина с флагом Украины у здания правительства в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Новые волнения и политический кризис на Украине могут стать причиной окончательного развала страны и раздела ее территорий между соседними государствами, заявил политолог Руслан Бортник в эфире телеканала "Первый независимый".
"Кто-то побежит в Венгрию, в Румынию. <…> Могут вернуться к вопросу раздела Украины. Исторически это было уже несколько десятков раз, к сожалению. <…> Восток побежит понятно куда", — сказал он.
По его словам, подобные сценарии якобы обсуждались и раньше, но соседи Украины не решались на этот шаг "из-за другой европейской политики" и влияния США.
По мнению Бортника, некоторые регионы "с удовольствием" войдут в состав других государств, если такая возможность появится.
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