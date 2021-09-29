https://ria.ru/20210929/rakova-1752357447.html

Вице-президенту Сбербанка по делу о хищении грозит до десяти лет колонии

Вице-президенту Сбербанка по делу о хищении грозит до десяти лет колонии - РИА Новости, 29.09.2021

Вице-президенту Сбербанка по делу о хищении грозит до десяти лет колонии

Статья о мошенничестве по делу, в котором фигурирует экс-замглавы Минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова, предусматривает до 10 лет лишения... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T17:16

2021-09-29T17:16

2021-09-29T17:18

происшествия

сбербанк россии

россия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Статья о мошенничестве по делу, в котором фигурирует экс-замглавы Минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова, предусматривает до 10 лет лишения свободы.Ранее источник РИА Новости сообщил, что Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей в ее бытность заместителем министра.Согласно пункту 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. Дополнительно осужденный может быть оштрафован на сумму до 1 миллиона рублей, либо в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, сбербанк россии, россия