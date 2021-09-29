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Вице-президенту Сбербанка по делу о хищении грозит до десяти лет колонии
Вице-президенту Сбербанка по делу о хищении грозит до десяти лет колонии - РИА Новости, 29.09.2021
Вице-президенту Сбербанка по делу о хищении грозит до десяти лет колонии
Статья о мошенничестве по делу, в котором фигурирует экс-замглавы Минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова, предусматривает до 10 лет лишения... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T17:16
2021-09-29T17:16
2021-09-29T17:18
происшествия
сбербанк россии
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Статья о мошенничестве по делу, в котором фигурирует экс-замглавы Минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова, предусматривает до 10 лет лишения свободы.Ранее источник РИА Новости сообщил, что Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей в ее бытность заместителем министра.Согласно пункту 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. Дополнительно осужденный может быть оштрафован на сумму до 1 миллиона рублей, либо в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет.
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происшествия, сбербанк россии, россия
17:16 29.09.2021 (обновлено: 17:18 29.09.2021)
Вице-президенту Сбербанка по делу о хищении грозит до десяти лет колонии
Статья дела о хищении, в котором фигурирует Ракова, предусматривает до десяти лет колонии