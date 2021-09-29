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Источник: вице-президента Сбербанка обвинили в хищении крупной суммы денег
Источник: вице-президента Сбербанка обвинили в хищении крупной суммы денег - РИА Новости, 29.09.2021
Источник: вице-президента Сбербанка обвинили в хищении крупной суммы денег
Экс-замглавы Минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T16:27
2021-09-29T18:09
сбербанк россии
происшествия
россия
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Экс-замглавы Минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, бывшую чиновницу подозревают в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей, заключенными в 2019 году. Возбуждено уголовное дело.Во вторник прошли обыски у нее дома и в рабочих кабинетах сотрудников Сбербанка, в том числе высокопоставленных, рассказал источник. При этом он уточнил, что женщину не задерживали, мера пресечения ей не избиралась.По словам собеседника агентства, находясь на посту заместителя министра просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, предназначенных на госконтракты по проекту "Учитель будущего".Профильные экспертизы выявили в них признаки фальсификации отчетной документации по двум "научным изысканиям".Согласно пункту 4 статьи 159 УК России ("Мошенничество в особо крупном размере"), Раковой может грозить до десяти лет тюрьмы. Дополнительной санкцией может стать штраф до миллиона рублей либо в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет.В Сбербанке заявили, что дело против топ-менеджера не связано с деятельностью организации.
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сбербанк россии, происшествия, россия
16:27 29.09.2021 (обновлено: 18:09 29.09.2021)
 
Источник: вице-президента Сбербанка обвинили в хищении крупной суммы денег

Источник: экс-замглавы Минпросвещения Ракову подозревают в хищении 50 миллионов рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМарина Ракова
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Экс-замглавы Минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, бывшую чиновницу подозревают в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей, заключенными в 2019 году. Возбуждено уголовное дело.
Во вторник прошли обыски у нее дома и в рабочих кабинетах сотрудников Сбербанка, в том числе высокопоставленных, рассказал источник. При этом он уточнил, что женщину не задерживали, мера пресечения ей не избиралась.
По словам собеседника агентства, находясь на посту заместителя министра просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, предназначенных на госконтракты по проекту "Учитель будущего".
Профильные экспертизы выявили в них признаки фальсификации отчетной документации по двум "научным изысканиям".
Вице-премьер республики Крым Евгений Кабанов - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 15:45
Бывший вице-премьер Крыма Кабанов заявил, что не причастен к хищениям
Согласно пункту 4 статьи 159 УК России ("Мошенничество в особо крупном размере"), Раковой может грозить до десяти лет тюрьмы. Дополнительной санкцией может стать штраф до миллиона рублей либо в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет.
В Сбербанке заявили, что дело против топ-менеджера не связано с деятельностью организации.
 
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