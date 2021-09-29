https://ria.ru/20210929/khischenie-1752345362.html

Источник: вице-президента Сбербанка обвинили в хищении крупной суммы денег

Источник: вице-президента Сбербанка обвинили в хищении крупной суммы денег - РИА Новости, 29.09.2021

Источник: вице-президента Сбербанка обвинили в хищении крупной суммы денег

Экс-замглавы Минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T16:27

2021-09-29T16:27

2021-09-29T18:09

сбербанк россии

происшествия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752353575_0:297:2979:1973_1920x0_80_0_0_cfb07964d09e9d35dd21904144b9ca6c.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Экс-замглавы Минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, бывшую чиновницу подозревают в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей, заключенными в 2019 году. Возбуждено уголовное дело.Во вторник прошли обыски у нее дома и в рабочих кабинетах сотрудников Сбербанка, в том числе высокопоставленных, рассказал источник. При этом он уточнил, что женщину не задерживали, мера пресечения ей не избиралась.По словам собеседника агентства, находясь на посту заместителя министра просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, предназначенных на госконтракты по проекту "Учитель будущего".Профильные экспертизы выявили в них признаки фальсификации отчетной документации по двум "научным изысканиям".Согласно пункту 4 статьи 159 УК России ("Мошенничество в особо крупном размере"), Раковой может грозить до десяти лет тюрьмы. Дополнительной санкцией может стать штраф до миллиона рублей либо в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет.В Сбербанке заявили, что дело против топ-менеджера не связано с деятельностью организации.

https://ria.ru/20210924/khischeniya-1751653868.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк россии, происшествия, россия