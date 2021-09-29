Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210929/putin-1752348626.html
Путин назвал встречу с Эрдоганом содержательной
Путин назвал встречу с Эрдоганом содержательной - РИА Новости, 29.09.2021
Путин назвал встречу с Эрдоганом содержательной
Президент России Владимир Путин высоко оценил результаты переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T16:41
2021-09-29T17:49
в мире
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752322449_117:0:3205:1737_1920x0_80_0_0_da2c5d2a9282810e8923e5d377a70f5f.jpg
СОЧИ, 29 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил результаты переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи."Спасибо вам за визит. Очень было полезно и содержательно. Будем в контакте", — сказал он, провожая гостя.Эрдоган также назвал переговоры продуктивными.Лидеры двух стран обсуждали как двусторонние отношения, так и региональные проблемы — ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.Путин отметил, что переговоры между Москвой и Анкарой иногда идут непросто, но стороны научились находить компромиссы, поэтому окончательный результат остается позитивным.Одной из затронутых президентами тем стало строительство АЭС "Аккую" — первой турецкой атомной электростанции. По словам Эрдогана, ее первый блок могут открыть уже в следующем году. Строительство объекта началось в апреле 2018 года, в нем участвует "Росатом".Встреча продолжалась около трех часов. Для Путина она стали первым публичным очным мероприятием после карантина. Президент России рассказал, что целый день провел с инфицированным человеком, но не заразился. Поэтому он рекомендовал турецкому коллеге, если тот решится на повторную прививку, выбрать "Спутник V". В ответ Эрдоган отметил, что уже ревакцинировался.
https://ria.ru/20210929/erdogan-1752203238.html
https://ria.ru/20210929/otnosheniya-1752154115.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752351641_0:0:3663:2748_1920x0_80_0_0_e9dfffd89ea52c31b5f387294b76d007.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, турция
16:41 29.09.2021 (обновлено: 17:49 29.09.2021)
 
Путин назвал встречу с Эрдоганом содержательной

Президент России высоко оценил переговоры со своим турецким коллегой

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в сочинской резиденции Бочаров Ручей
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в сочинской резиденции Бочаров Ручей - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 29 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил результаты переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.
"Спасибо вам за визит. Очень было полезно и содержательно. Будем в контакте", — сказал он, провожая гостя.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выходит из самолета - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
Вчера, 08:00
"Все закончится большим сюрпризом". Зачем Эрдоган летит к Путину
Эрдоган также назвал переговоры продуктивными.
Лидеры двух стран обсуждали как двусторонние отношения, так и региональные проблемы — ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.
Путин отметил, что переговоры между Москвой и Анкарой иногда идут непросто, но стороны научились находить компромиссы, поэтому окончательный результат остается позитивным.
Одной из затронутых президентами тем стало строительство АЭС "Аккую" — первой турецкой атомной электростанции. По словам Эрдогана, ее первый блок могут открыть уже в следующем году. Строительство объекта началось в апреле 2018 года, в нем участвует "Росатом".
Встреча продолжалась около трех часов. Для Путина она стали первым публичным очным мероприятием после карантина. Президент России рассказал, что целый день провел с инфицированным человеком, но не заразился. Поэтому он рекомендовал турецкому коллеге, если тот решится на повторную прививку, выбрать "Спутник V". В ответ Эрдоган отметил, что уже ревакцинировался.
Фабрика по производству флагов в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
Вчера, 07:49
Межгосударственные отношения России и Турции
 
В миреТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Источник сообщил об обысках у окружения вице-президента Сбербанка
04:15Россиянам пообещали погодные "рекорды" грядущей зимой
04:07Кулеба пообещал создать России "серьезные проблемы"
03:49СМИ: США обсуждают использование баз, включая российские, около Афганистана
03:15Инвестор назвал акции, которые принесут хорошую прибыль
03:00Эксперты предупредили о рисках при онлайн-заказе стройматериалов
02:45На Украине заявили об "очень странной" реакции Венгрии на скандал с газом
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть груши
02:29МВД анонсировало изменения в порядке выезда несовершеннолетних за рубеж
02:15Юрист объяснил, почему банковские вкладчики могут лишиться льгот
02:15Россиянам нашли замену кофе
01:51Британцы предрекли драку в Европе за российский газ
01:38СМИ: суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над певицей
01:29В Конгрессе США проголосовали за отмену потолка госдолга до конца 2022 года
01:15Эксперт рассказал, когда власти могут отобрать земельный участок
01:14В ВОЗ высоко оценили борьбу с курением и алкоголем в России
00:50СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Сеулом
00:49СМИ: Ким Чен Ын отверг предложение США о диалоге
00:45Отозванный для консультаций посол Франции вернулся в США
00:43Счетная палата предложила ежегодно выплачивать к школе 20 тысяч рублей
Лента новостейМолния