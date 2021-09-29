https://ria.ru/20210929/putin-1752348626.html
Путин назвал встречу с Эрдоганом содержательной
Путин назвал встречу с Эрдоганом содержательной - РИА Новости, 29.09.2021
Путин назвал встречу с Эрдоганом содержательной
Президент России Владимир Путин высоко оценил результаты переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T16:41
2021-09-29T16:41
2021-09-29T17:49
в мире
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СОЧИ, 29 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил результаты переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи."Спасибо вам за визит. Очень было полезно и содержательно. Будем в контакте", — сказал он, провожая гостя.Эрдоган также назвал переговоры продуктивными.Лидеры двух стран обсуждали как двусторонние отношения, так и региональные проблемы — ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.Путин отметил, что переговоры между Москвой и Анкарой иногда идут непросто, но стороны научились находить компромиссы, поэтому окончательный результат остается позитивным.Одной из затронутых президентами тем стало строительство АЭС "Аккую" — первой турецкой атомной электростанции. По словам Эрдогана, ее первый блок могут открыть уже в следующем году. Строительство объекта началось в апреле 2018 года, в нем участвует "Росатом".Встреча продолжалась около трех часов. Для Путина она стали первым публичным очным мероприятием после карантина. Президент России рассказал, что целый день провел с инфицированным человеком, но не заразился. Поэтому он рекомендовал турецкому коллеге, если тот решится на повторную прививку, выбрать "Спутник V". В ответ Эрдоган отметил, что уже ревакцинировался.
https://ria.ru/20210929/erdogan-1752203238.html
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в мире, турция
16:41 29.09.2021 (обновлено: 17:49 29.09.2021)
Путин назвал встречу с Эрдоганом содержательной
Президент России высоко оценил переговоры со своим турецким коллегой
СОЧИ, 29 сен — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
высоко оценил результаты переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом
в Сочи.
"Спасибо вам за визит. Очень было полезно и содержательно. Будем в контакте", — сказал он, провожая гостя.
Эрдоган также назвал переговоры продуктивными.
Лидеры двух стран обсуждали как двусторонние отношения, так и региональные проблемы — ситуацию в Сирии
, Ливии
, Афганистане
и Закавказье
.
Путин отметил, что переговоры между Москвой и Анкарой иногда идут непросто, но стороны научились находить компромиссы, поэтому окончательный результат остается позитивным.
Одной из затронутых президентами тем стало строительство АЭС "Аккую" — первой турецкой атомной электростанции. По словам Эрдогана, ее первый блок могут открыть уже в следующем году. Строительство объекта началось в апреле 2018 года, в нем участвует "Росатом".
Встреча продолжалась около трех часов. Для Путина она стали первым публичным очным мероприятием после карантина. Президент России рассказал, что целый день провел с инфицированным человеком, но не заразился. Поэтому он рекомендовал турецкому коллеге, если тот решится на повторную прививку, выбрать "Спутник V". В ответ Эрдоган отметил, что уже ревакцинировался.