https://ria.ru/20210929/putin-1752348212.html

Путин назвал переговоры с Эрдоганом содержательными

Путин назвал переговоры с Эрдоганом содержательными - РИА Новости, 29.09.2021

Путин назвал переговоры с Эрдоганом содержательными

Президент России Владимир Путин назвал переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом содержательными. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T16:38

2021-09-29T16:38

2021-09-29T17:15

владимир путин

политика

реджеп тайип эрдоган

турция

сочи

россия

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СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом содержательными."Спасибо вам за визит. Очень было полезно и содержательно. Будем в контакте", - сказал Путин, провожая Эрдогана.Переговоры двух лидеров прошли в сочинской резиденции президента РФ.

https://ria.ru/20210929/erdogan-1752203238.html

турция

сочи

россия

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владимир путин, политика, реджеп тайип эрдоган, турция, сочи, россия