https://ria.ru/20210929/putin-1752348212.html
Путин назвал переговоры с Эрдоганом содержательными
Путин назвал переговоры с Эрдоганом содержательными - РИА Новости, 29.09.2021
Путин назвал переговоры с Эрдоганом содержательными
Президент России Владимир Путин назвал переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом содержательными. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T16:38
2021-09-29T16:38
2021-09-29T17:15
владимир путин
политика
реджеп тайип эрдоган
турция
сочи
россия
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СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом содержательными."Спасибо вам за визит. Очень было полезно и содержательно. Будем в контакте", - сказал Путин, провожая Эрдогана.Переговоры двух лидеров прошли в сочинской резиденции президента РФ.
https://ria.ru/20210929/erdogan-1752203238.html
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владимир путин, политика, реджеп тайип эрдоган, турция, сочи, россия
16:38 29.09.2021 (обновлено: 17:15 29.09.2021)
Путин назвал переговоры с Эрдоганом содержательными
Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи завершились спустя три часа