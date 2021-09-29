https://ria.ru/20210929/putin-1752288583.html

Песков: Путин встречей с Эрдоганом де-факто выходит из режима самоизоляции

Песков: Путин встречей с Эрдоганом де-факто выходит из режима самоизоляции - РИА Новости, 29.09.2021

Песков: Путин встречей с Эрдоганом де-факто выходит из режима самоизоляции

Президент России Владимир Путин, который в среду личную проведет встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, де-факто выходит из режима самоизоляции, заявил... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T12:34

2021-09-29T12:34

2021-09-29T12:55

политика

владимир путин

распространение коронавируса

реджеп тайип эрдоган

дмитрий песков

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, который в среду личную проведет встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, де-факто выходит из режима самоизоляции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий ПесковПесков добавил, что российского президента на переговорах должным образом защитят от коронавируса.Путин 14 сентября объявил о решении на некоторое время уйти на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусной инфекцией в его окружении. Позже он уточнил, что в его окружении заболели несколько десятков человек.С этого времени он проводит все встречи в онлайн-режиме. При этом Песков не раз подчеркивал, что на рабочий график президента карантин никак не влияет, и глава государства ведет на изоляции обычный образ жизни.Песков называл самоизоляцию президента "условным ограничением" и превентивной мерой.

https://ria.ru/20210929/erdogan-1752203238.html

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политика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии