12:34 29.09.2021 (обновлено: 12:55 29.09.2021)
Песков: Путин встречей с Эрдоганом де-факто выходит из режима самоизоляции
Песков: Путин переговорами с Эрдоганом де-факто выходит из режима самоизоляции
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода по итогам российско-турецких переговоров
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, который в среду личную проведет встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, де-факто выходит из режима самоизоляции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
"Разумеется, таким контактам предшествует обмен информацией со стороны соответствующих служб, принимаются все необходимые меры предосторожности. что касается выхода из режима (самоизоляции) - де-факто, да. Де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, означает ли встреча с Эрдоганом, что Путин вышел из самоизоляции.
Песков добавил, что российского президента на переговорах должным образом защитят от коронавируса.
Путин 14 сентября объявил о решении на некоторое время уйти на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусной инфекцией в его окружении. Позже он уточнил, что в его окружении заболели несколько десятков человек.
С этого времени он проводит все встречи в онлайн-режиме. При этом Песков не раз подчеркивал, что на рабочий график президента карантин никак не влияет, и глава государства ведет на изоляции обычный образ жизни.
Песков называл самоизоляцию президента "условным ограничением" и превентивной мерой.