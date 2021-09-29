https://ria.ru/20210929/puteshestviya-1752177578.html

Определен самый популярный способ отдыха туристов на природе в 2021 году

Определен самый популярный способ отдыха туристов на природе в 2021 году - РИА Новости, 29.09.2021

Определен самый популярный способ отдыха туристов на природе в 2021 году

Названы самые востребованные туристами способы отдыха на природе в период пандемии, сообщает Travel Daily News. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T05:00

2021-09-29T05:00

2021-09-29T06:42

туризм

twitter

новости - туризм

туризм

reddit

стиль жизни

что посмотреть

куда поехать

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152848/59/1528485925_0:193:5004:3008_1920x0_80_0_0_25ecd7ee614db038cc0a8010d41139d6.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Названы самые востребованные туристами способы отдыха на природе в период пандемии, сообщает Travel Daily News.После 2020 года привычные путешествия стали либо сложны, либо невозможны. Поменялся формат отдыха — туристы стараются минимизировать контакты в поездках и все чаще выбирают отпуск на природе.Эксперты платформы GlobalData Social Media Analytics (SMA), проанализировав темы обсуждений в Twitter и Reddit, выяснили, что в 2021 году походы — наиболее популярный вид отдыха на природе. Туристы делились интересными маршрутами, особенностями подготовки, информацией о необходимом снаряжении.Отдых в кемпингах на втором месте. Еще год назад эти вопросы волновали на треть меньше пользователей. Популярные посты — о местах стоянок, советы по правилам безопасности и впечатления от маршрута.Велопутешествия взяли бронзу рейтинга. По мнению пользователей, такой вид отдыха не только бюджетен и безопасен в период пандемии, но и полезен для здоровья.Следом идет рыбалка. Тут обсуждали не только районы для такого отдыха, но и снасти, экипировку, расходы на получение разрешения на вылов рыбы.

https://ria.ru/20210925/kaliningrad-1751280277.html

https://ria.ru/20210928/altay-1750134894.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

twitter, новости - туризм, туризм, reddit, стиль жизни, что посмотреть , куда поехать, коронавирус covid-19