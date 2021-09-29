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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210929/puteshestviya-1752177578.html
Определен самый популярный способ отдыха туристов на природе в 2021 году
Определен самый популярный способ отдыха туристов на природе в 2021 году - РИА Новости, 29.09.2021
Определен самый популярный способ отдыха туристов на природе в 2021 году
Названы самые востребованные туристами способы отдыха на природе в период пандемии, сообщает Travel Daily News. РИА Новости, 29.09.2021
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Названы самые востребованные туристами способы отдыха на природе в период пандемии, сообщает Travel Daily News.После 2020 года привычные путешествия стали либо сложны, либо невозможны. Поменялся формат отдыха — туристы стараются минимизировать контакты в поездках и все чаще выбирают отпуск на природе.Эксперты платформы GlobalData Social Media Analytics (SMA), проанализировав темы обсуждений в Twitter и Reddit, выяснили, что в 2021 году походы — наиболее популярный вид отдыха на природе. Туристы делились интересными маршрутами, особенностями подготовки, информацией о необходимом снаряжении.Отдых в кемпингах на втором месте. Еще год назад эти вопросы волновали на треть меньше пользователей. Популярные посты — о местах стоянок, советы по правилам безопасности и впечатления от маршрута.Велопутешествия взяли бронзу рейтинга. По мнению пользователей, такой вид отдыха не только бюджетен и безопасен в период пандемии, но и полезен для здоровья.Следом идет рыбалка. Тут обсуждали не только районы для такого отдыха, но и снасти, экипировку, расходы на получение разрешения на вылов рыбы.
https://ria.ru/20210925/kaliningrad-1751280277.html
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twitter, новости - туризм, туризм, reddit, стиль жизни, что посмотреть , куда поехать, коронавирус covid-19
05:00 29.09.2021 (обновлено: 06:42 29.09.2021)
 
Определен самый популярный способ отдыха туристов на природе в 2021 году

Чаще всего пользователи рассказывают в соцсетях о походах, веломаршрутах и кемпингах

© Depositphotos / Syda_ProductionsТуристы
Туристы - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Depositphotos / Syda_Productions
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Названы самые востребованные туристами способы отдыха на природе в период пандемии, сообщает Travel Daily News.
После 2020 года привычные путешествия стали либо сложны, либо невозможны. Поменялся формат отдыха — туристы стараются минимизировать контакты в поездках и все чаще выбирают отпуск на природе.
Эксперты платформы GlobalData Social Media Analytics (SMA), проанализировав темы обсуждений в Twitter и Reddit, выяснили, что в 2021 году походы — наиболее популярный вид отдыха на природе. Туристы делились интересными маршрутами, особенностями подготовки, информацией о необходимом снаряжении.
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Велопутешествия взяли бронзу рейтинга. По мнению пользователей, такой вид отдыха не только бюджетен и безопасен в период пандемии, но и полезен для здоровья.
Следом идет рыбалка. Тут обсуждали не только районы для такого отдыха, но и снасти, экипировку, расходы на получение разрешения на вылов рыбы.
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