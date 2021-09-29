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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210929/pugacheva-1752280730.html
Пугачева записала обращение к Пересильд перед полетом в космос
Пугачева записала обращение к Пересильд перед полетом в космос - РИА Новости, 29.09.2021
Пугачева записала обращение к Пересильд перед полетом в космос
Алла Пугачева поддержала Юлию Пересильд перед полетом в космос. Видеообращение народной артистки России актриса опубликовала на своей странице в Instagram. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:17
2021-09-29T12:17
культура
алла пугачева
юлия пересильд
новости культуры
байконур (город)
международная космическая станция (мкс)
клим шипенко
кино и сериалы
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Алла Пугачева поддержала Юлию Пересильд перед полетом в космос. Видеообращение народной артистки России актриса опубликовала на своей странице в Instagram. В ответ актриса написала, что ей было очень приятно и важно услышать эти слова."Алла Борисовна, единственная, неповторимая и любимая мною всегда! Женщина, актриса, певица и большой человек. Спасибо Вам! Как же мне приятно и важно это", — подписала публикацию Пересильд. В комментариях подписчики отметили, что присоединяются к наставлениям Аллы Пугачевой и желают актрисе счастливого и удачного полета. "В добрый путь! Мы все держим кулачки, удачи, ждем", "Вы очень смелая и сильная!", "Пусть все сложится замечательно", — пожелали Юлии Пересильд пользователи. Ранее стало известно, что подготовка к съемкам фильма "Вызов" перешла в финальную стадию. Сейчас члены экипажа МКС-66 тренируются на космодроме Байконур. Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 5 октября. На нем на МКС отправятся участники 66-й экспедиции - космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Ожидается, что 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
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алла пугачева, юлия пересильд, новости культуры, байконур (город), международная космическая станция (мкс), клим шипенко, кино и сериалы, россия
12:17 29.09.2021
 
Пугачева записала обращение к Пересильд перед полетом в космос

Алла Пугачева поддержала Юлию Пересильд перед полетом актрисы в космос для съемок фильма

© @juliaperesild / InstagramАлла Пугачева на видео в инстаграме актрисы Юлии Пересильд
Алла Пугачева на видео в инстаграме актрисы Юлии Пересильд
© @juliaperesild / Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Алла Пугачева поддержала Юлию Пересильд перед полетом в космос. Видеообращение народной артистки России актриса опубликовала на своей странице в Instagram.
"Дорогая Юлечка, ты так долго готовилась к этому событию. А если долго мучиться, у тебя обязательно все получится. Надо только крылья распахнуть и взлететь над прежней над собой. И, пожалуйста, не забудь послать осенний поцелуй нашей замечательной планете. Мы ждем тебя. Возвращайся!" — говорит Пугачева на видео.
В ответ актриса написала, что ей было очень приятно и важно услышать эти слова.
"Алла Борисовна, единственная, неповторимая и любимая мною всегда! Женщина, актриса, певица и большой человек. Спасибо Вам! Как же мне приятно и важно это", — подписала публикацию Пересильд.
В комментариях подписчики отметили, что присоединяются к наставлениям Аллы Пугачевой и желают актрисе счастливого и удачного полета. "В добрый путь! Мы все держим кулачки, удачи, ждем", "Вы очень смелая и сильная!", "Пусть все сложится замечательно", — пожелали Юлии Пересильд пользователи.
Ранее стало известно, что подготовка к съемкам фильма "Вызов" перешла в финальную стадию. Сейчас члены экипажа МКС-66 тренируются на космодроме Байконур.
Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 5 октября. На нем на МКС отправятся участники 66-й экспедиции - космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Ожидается, что 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
Режиссер Клим Шипенко - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 15:08Культура
Режиссер рассказал о съемках в космосе фильма "Вызов"
 
КультураАлла ПугачеваЮлия ПересильдНовости культурыБайконур (город)Международная космическая станция (МКС)Клим ШипенкоКино и сериалыРоссия
 
 
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