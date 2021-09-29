https://ria.ru/20210929/pugacheva-1752280730.html

Пугачева записала обращение к Пересильд перед полетом в космос

Пугачева записала обращение к Пересильд перед полетом в космос - РИА Новости, 29.09.2021

Пугачева записала обращение к Пересильд перед полетом в космос

Алла Пугачева поддержала Юлию Пересильд перед полетом в космос. Видеообращение народной артистки России актриса опубликовала на своей странице в Instagram. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T12:17

2021-09-29T12:17

2021-09-29T12:17

культура

алла пугачева

юлия пересильд

новости культуры

байконур (город)

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клим шипенко

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Алла Пугачева поддержала Юлию Пересильд перед полетом в космос. Видеообращение народной артистки России актриса опубликовала на своей странице в Instagram. В ответ актриса написала, что ей было очень приятно и важно услышать эти слова."Алла Борисовна, единственная, неповторимая и любимая мною всегда! Женщина, актриса, певица и большой человек. Спасибо Вам! Как же мне приятно и важно это", — подписала публикацию Пересильд. В комментариях подписчики отметили, что присоединяются к наставлениям Аллы Пугачевой и желают актрисе счастливого и удачного полета. "В добрый путь! Мы все держим кулачки, удачи, ждем", "Вы очень смелая и сильная!", "Пусть все сложится замечательно", — пожелали Юлии Пересильд пользователи. Ранее стало известно, что подготовка к съемкам фильма "Вызов" перешла в финальную стадию. Сейчас члены экипажа МКС-66 тренируются на космодроме Байконур. Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 5 октября. На нем на МКС отправятся участники 66-й экспедиции - космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Ожидается, что 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.

https://ria.ru/20210727/vyzov-1743110094.html

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алла пугачева, юлия пересильд, новости культуры, байконур (город), международная космическая станция (мкс), клим шипенко, кино и сериалы, россия