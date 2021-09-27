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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210927/vyzov-1752027489.html
Началась финальная подготовка к съемкам фильма в космосе "Вызов"
Началась финальная подготовка к съемкам фильма в космосе "Вызов" - РИА Новости, 27.09.2021
Началась финальная подготовка к съемкам фильма в космосе "Вызов"
Подготовка к съемкам фильма "Вызов" перешла в финальную стадию, тренировки членов экипажа МКС-66 проходят на космодроме Байконур, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T16:09
2021-09-27T16:09
культура
байконур (город)
антон шкаплеров
первый канал (телеканал)
международная космическая станция (мкс)
юлия пересильд
клим шипенко
новости культуры
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Подготовка к съемкам фильма "Вызов" перешла в финальную стадию, тренировки членов экипажа МКС-66 проходят на космодроме Байконур, сообщила РИА Новости пресс-служба Первого канала."Подготовка к съемкам первого художественного фильма в космосе "Вызов" вступила в финальную фазу — работа членов экипажа МКС-66 на космодроме Байконур включает тренировки ("примерки") в транспортном пилотируемом корабле "Союз МС-19", тесты в полетных скафандрах "Сокол КВ-2". Запланированы вестибулярные и гипоксические тренировки, занятия по стыковке, знакомство с размещением грузов в корабле, инструктажи", — говорится в сообщении.Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 5 октября. На нем на МКС отправятся участники 66-й экспедиции - космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Ожидается, что 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
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байконур (город), антон шкаплеров, первый канал (телеканал), международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко, новости культуры, кино и сериалы
16:09 27.09.2021
 
Началась финальная подготовка к съемкам фильма в космосе "Вызов"

Началась финальная подготовка к съемкам фильма в космосе "Вызов"

© Фото : Первый канал/Саша ГусовНа съемках фильма "Вызов"
На съемках фильма Вызов - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : Первый канал/Саша Гусов
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Подготовка к съемкам фильма "Вызов" перешла в финальную стадию, тренировки членов экипажа МКС-66 проходят на космодроме Байконур, сообщила РИА Новости пресс-служба Первого канала.
"Подготовка к съемкам первого художественного фильма в космосе "Вызов" вступила в финальную фазу — работа членов экипажа МКС-66 на космодроме Байконур включает тренировки ("примерки") в транспортном пилотируемом корабле "Союз МС-19", тесты в полетных скафандрах "Сокол КВ-2". Запланированы вестибулярные и гипоксические тренировки, занятия по стыковке, знакомство с размещением грузов в корабле, инструктажи", — говорится в сообщении.
Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 5 октября. На нем на МКС отправятся участники 66-й экспедиции - космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Ожидается, что 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
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КультураБайконур (город)Антон ШкаплеровПервый канал (телеканал)Международная космическая станция (МКС)Юлия ПересильдКлим ШипенкоНовости культурыКино и сериалы
 
 
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