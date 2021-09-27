https://ria.ru/20210927/vyzov-1752027489.html

Началась финальная подготовка к съемкам фильма в космосе "Вызов"

Началась финальная подготовка к съемкам фильма в космосе "Вызов" - РИА Новости, 27.09.2021

Началась финальная подготовка к съемкам фильма в космосе "Вызов"

Подготовка к съемкам фильма "Вызов" перешла в финальную стадию, тренировки членов экипажа МКС-66 проходят на космодроме Байконур, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T16:09

2021-09-27T16:09

2021-09-27T16:09

культура

байконур (город)

антон шкаплеров

первый канал (телеканал)

международная космическая станция (мкс)

юлия пересильд

клим шипенко

новости культуры

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Подготовка к съемкам фильма "Вызов" перешла в финальную стадию, тренировки членов экипажа МКС-66 проходят на космодроме Байконур, сообщила РИА Новости пресс-служба Первого канала."Подготовка к съемкам первого художественного фильма в космосе "Вызов" вступила в финальную фазу — работа членов экипажа МКС-66 на космодроме Байконур включает тренировки ("примерки") в транспортном пилотируемом корабле "Союз МС-19", тесты в полетных скафандрах "Сокол КВ-2". Запланированы вестибулярные и гипоксические тренировки, занятия по стыковке, знакомство с размещением грузов в корабле, инструктажи", — говорится в сообщении.Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 5 октября. На нем на МКС отправятся участники 66-й экспедиции - космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Ожидается, что 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.

https://ria.ru/20210911/orbita-1749708401.html

байконур (город)

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байконур (город), антон шкаплеров, первый канал (телеканал), международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко, новости культуры, кино и сериалы