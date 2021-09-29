https://ria.ru/20210929/programma-1752361946.html

Ульяновский госуниверситет вошел в программу "Приоритет 2030"

Ульяновский госуниверситет вошел в программу "Приоритет 2030" - РИА Новости, 29.09.2021

Ульяновский госуниверситет вошел в программу "Приоритет 2030"

Ульяновский государственный университет (УлГУ) вошел в программу "Приоритет 2030". Вуз получит грант на реализацию стратегии развития в рамках программы... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T17:34

2021-09-29T17:34

2021-09-29T17:34

ульяновская область

образование - общество

ульяновский государственный университет

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156037/17/1560371759_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_f55aa356a9418b58cb48d68eda695626.jpg

УЛЬЯНОВСК, 29 сен – РИА Новости. Ульяновский государственный университет (УлГУ) вошел в программу "Приоритет 2030". Вуз получит грант на реализацию стратегии развития в рамках программы академического лидерства, сообщает пресс-служба регионального правительства.Программа "Приоритет 2030" направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Комиссия Минобрнауки РФ отобрала для участия в ней 106 университетов из 49 городов страны. (В общей сложности, было представлено 409 стратегических проектов). Выбранные вузы получат базовую часть гранта в размере ста миллионов рублей.Новая стратегия развития УлГУ разработана с учетом региональных приоритетов. Координационный совет по ее реализации создан под руководством губернатора Алексея Русских, отмечает пресс-служба.Стратегию вуза на конкурсном отборе представил ректор Ульяновского госуниверситета Борис Костишко.Участие в программе "Приоритет 2030" в составе двух консорциумов также примет Ульяновский государственный аграрный университет имени Столыпина. Вуз подключится к реализации стратегий УлГУ и Саратовского государственного аграрного университета имени Вавилова, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20210928/konkurs-1752204749.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование - общество, ульяновский государственный университет, россия