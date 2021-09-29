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Ульяновская область
https://ria.ru/20210929/programma-1752361946.html
Ульяновский госуниверситет вошел в программу "Приоритет 2030"
Ульяновский госуниверситет вошел в программу "Приоритет 2030" - РИА Новости, 29.09.2021
Ульяновский госуниверситет вошел в программу "Приоритет 2030"
Ульяновский государственный университет (УлГУ) вошел в программу "Приоритет 2030". Вуз получит грант на реализацию стратегии развития в рамках программы... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T17:34
2021-09-29T17:34
ульяновская область
образование - общество
ульяновский государственный университет
россия
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УЛЬЯНОВСК, 29 сен – РИА Новости. Ульяновский государственный университет (УлГУ) вошел в программу "Приоритет 2030". Вуз получит грант на реализацию стратегии развития в рамках программы академического лидерства, сообщает пресс-служба регионального правительства.Программа "Приоритет 2030" направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Комиссия Минобрнауки РФ отобрала для участия в ней 106 университетов из 49 городов страны. (В общей сложности, было представлено 409 стратегических проектов). Выбранные вузы получат базовую часть гранта в размере ста миллионов рублей.Новая стратегия развития УлГУ разработана с учетом региональных приоритетов. Координационный совет по ее реализации создан под руководством губернатора Алексея Русских, отмечает пресс-служба.Стратегию вуза на конкурсном отборе представил ректор Ульяновского госуниверситета Борис Костишко.Участие в программе "Приоритет 2030" в составе двух консорциумов также примет Ульяновский государственный аграрный университет имени Столыпина. Вуз подключится к реализации стратегий УлГУ и Саратовского государственного аграрного университета имени Вавилова, уточняет пресс-служба.
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образование - общество, ульяновский государственный университет, россия
17:34 29.09.2021
 

Ульяновский госуниверситет вошел в программу "Приоритет 2030"

© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УЛЬЯНОВСК, 29 сен – РИА Новости. Ульяновский государственный университет (УлГУ) вошел в программу "Приоритет 2030". Вуз получит грант на реализацию стратегии развития в рамках программы академического лидерства, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Программа "Приоритет 2030" направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Комиссия Минобрнауки РФ отобрала для участия в ней 106 университетов из 49 городов страны. (В общей сложности, было представлено 409 стратегических проектов). Выбранные вузы получат базовую часть гранта в размере ста миллионов рублей.
Новая стратегия развития УлГУ разработана с учетом региональных приоритетов. Координационный совет по ее реализации создан под руководством губернатора Алексея Русских, отмечает пресс-служба.
"Для нас очевидны важность успешного развития университета для региона и его роль в решении проблем Ульяновской области. Мы поддержали основные шаги, которые прописаны в программе развития вуза и будем совершенствовать механизмы взаимодействия. Сегодня специалисты университета делегированы в органы исполнительной государственной власти региона, а представители руководства области будут курировать реализацию стратегических проектов", - приводит пресс-служба слова Русских.
Стратегию вуза на конкурсном отборе представил ректор Ульяновского госуниверситета Борис Костишко.
"Чтобы стать влиятельным игроком на региональном и национальном уровне, университет должен реагировать на возникающие перед ним вызовы и существующие ограничения. Основной нашей целью мы считаем максимальную интеграцию в региональную повестку с активным вовлечением ульяновцев в научно-инновационную, творческую и общественную деятельность. Отрадно, что наши идеи встречают поддержку не только в регионе", - отметил Костишко.
Участие в программе "Приоритет 2030" в составе двух консорциумов также примет Ульяновский государственный аграрный университет имени Столыпина. Вуз подключится к реализации стратегий УлГУ и Саратовского государственного аграрного университета имени Вавилова, уточняет пресс-служба.
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Ульяновская областьОбразование - ОбществоУльяновский государственный университетРоссия
 
 
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