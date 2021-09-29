Ульяновский госуниверситет вошел в программу "Приоритет 2030"
УЛЬЯНОВСК, 29 сен – РИА Новости. Ульяновский государственный университет (УлГУ) вошел в программу "Приоритет 2030". Вуз получит грант на реализацию стратегии развития в рамках программы академического лидерства, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Программа "Приоритет 2030" направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Комиссия Минобрнауки РФ отобрала для участия в ней 106 университетов из 49 городов страны. (В общей сложности, было представлено 409 стратегических проектов). Выбранные вузы получат базовую часть гранта в размере ста миллионов рублей.
Новая стратегия развития УлГУ разработана с учетом региональных приоритетов. Координационный совет по ее реализации создан под руководством губернатора Алексея Русских, отмечает пресс-служба.
"Для нас очевидны важность успешного развития университета для региона и его роль в решении проблем Ульяновской области. Мы поддержали основные шаги, которые прописаны в программе развития вуза и будем совершенствовать механизмы взаимодействия. Сегодня специалисты университета делегированы в органы исполнительной государственной власти региона, а представители руководства области будут курировать реализацию стратегических проектов", - приводит пресс-служба слова Русских.
Стратегию вуза на конкурсном отборе представил ректор Ульяновского госуниверситета Борис Костишко.
"Чтобы стать влиятельным игроком на региональном и национальном уровне, университет должен реагировать на возникающие перед ним вызовы и существующие ограничения. Основной нашей целью мы считаем максимальную интеграцию в региональную повестку с активным вовлечением ульяновцев в научно-инновационную, творческую и общественную деятельность. Отрадно, что наши идеи встречают поддержку не только в регионе", - отметил Костишко.
Участие в программе "Приоритет 2030" в составе двух консорциумов также примет Ульяновский государственный аграрный университет имени Столыпина. Вуз подключится к реализации стратегий УлГУ и Саратовского государственного аграрного университета имени Вавилова, уточняет пресс-служба.