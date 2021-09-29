https://ria.ru/20210929/probeg-1752243408.html

Россиянам рассказали, какие модели авто с пробегом не стоит покупать

Россиянам рассказали, какие модели авто с пробегом не стоит покупать - РИА Новости, 29.09.2021

Россиянам рассказали, какие модели авто с пробегом не стоит покупать

Понятие неудачная модель автомобиля — сугубо индивидуально, и зависит от конкретных потребностей владельца, однако в целом эксперты выделяют несколько моделей... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T01:15

2021-09-29T01:15

2021-09-29T09:52

общество

авто

россия

fresh auto

денис мигаль

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Понятие неудачная модель автомобиля — сугубо индивидуально, и зависит от конкретных потребностей владельца, однако в целом эксперты выделяют несколько моделей подержанных машин, которые считаются неблагонадежными, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.Согласно отчетам TÜV (орган технического надзора за безопасностью транспортных средств) в рейтинг не самых надежных автомобилей с пробегом входят Nissan Qashqai, Chevrolet Spark/Matiz, Mazda RX-8, Citroen C5, а также Land Rover Range Rover Sport.В целом, при покупке авто на вторичном рынке России, стоит ознакомиться с подобными рейтингами, краш-тестами и отзывами владельцев, посоветовал эксперт.

https://ria.ru/20210922/bu-1751221875.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, авто, россия, fresh auto, денис мигаль