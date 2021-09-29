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Россиянам рассказали, какие модели авто с пробегом не стоит покупать
Россиянам рассказали, какие модели авто с пробегом не стоит покупать - РИА Новости, 29.09.2021
Россиянам рассказали, какие модели авто с пробегом не стоит покупать
Понятие неудачная модель автомобиля — сугубо индивидуально, и зависит от конкретных потребностей владельца, однако в целом эксперты выделяют несколько моделей... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T01:15
2021-09-29T01:15
2021-09-29T09:52
общество
авто
россия
fresh auto
денис мигаль
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Понятие неудачная модель автомобиля — сугубо индивидуально, и зависит от конкретных потребностей владельца, однако в целом эксперты выделяют несколько моделей подержанных машин, которые считаются неблагонадежными, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.Согласно отчетам TÜV (орган технического надзора за безопасностью транспортных средств) в рейтинг не самых надежных автомобилей с пробегом входят Nissan Qashqai, Chevrolet Spark/Matiz, Mazda RX-8, Citroen C5, а также Land Rover Range Rover Sport.В целом, при покупке авто на вторичном рынке России, стоит ознакомиться с подобными рейтингами, краш-тестами и отзывами владельцев, посоветовал эксперт.
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общество, авто, россия, fresh auto, денис мигаль
01:15 29.09.2021 (обновлено: 09:52 29.09.2021)
Россиянам рассказали, какие модели авто с пробегом не стоит покупать
Эксперт Мигаль: Nissan Qashqai входит в список самых ненадежных авто с пробегом