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Россиянам рассказали, какие модели авто с пробегом не стоит покупать
Россиянам рассказали, какие модели авто с пробегом не стоит покупать - РИА Новости, 29.09.2021
Россиянам рассказали, какие модели авто с пробегом не стоит покупать
Понятие неудачная модель автомобиля — сугубо индивидуально, и зависит от конкретных потребностей владельца, однако в целом эксперты выделяют несколько моделей... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T01:15
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общество
авто
россия
fresh auto
денис мигаль
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Понятие неудачная модель автомобиля — сугубо индивидуально, и зависит от конкретных потребностей владельца, однако в целом эксперты выделяют несколько моделей подержанных машин, которые считаются неблагонадежными, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.Согласно отчетам TÜV (орган технического надзора за безопасностью транспортных средств) в рейтинг не самых надежных автомобилей с пробегом входят Nissan Qashqai, Chevrolet Spark/Matiz, Mazda RX-8, Citroen C5, а также Land Rover Range Rover Sport.В целом, при покупке авто на вторичном рынке России, стоит ознакомиться с подобными рейтингами, краш-тестами и отзывами владельцев, посоветовал эксперт.
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общество, авто, россия, fresh auto, денис мигаль
01:15 29.09.2021 (обновлено: 09:52 29.09.2021)
 
Россиянам рассказали, какие модели авто с пробегом не стоит покупать

Эксперт Мигаль: Nissan Qashqai входит в список самых ненадежных авто с пробегом

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМашины на парковке салона по продаже автомобилей с пробегом
Машины на парковке салона по продаже автомобилей с пробегом - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Понятие неудачная модель автомобиля — сугубо индивидуально, и зависит от конкретных потребностей владельца, однако в целом эксперты выделяют несколько моделей подержанных машин, которые считаются неблагонадежными, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.
Согласно отчетам TÜV (орган технического надзора за безопасностью транспортных средств) в рейтинг не самых надежных автомобилей с пробегом входят Nissan Qashqai, Chevrolet Spark/Matiz, Mazda RX-8, Citroen C5, а также Land Rover Range Rover Sport.
В целом, при покупке авто на вторичном рынке России, стоит ознакомиться с подобными рейтингами, краш-тестами и отзывами владельцев, посоветовал эксперт.
Девушка в купленном авто - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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ОбществоАвтоРоссияFresh AutoДенис Мигаль
 
 
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