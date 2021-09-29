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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210929/premera-1752293158.html
С королевским размахом: в Лондоне прошла премьера нового фильма бондианы
С королевским размахом: в Лондоне прошла премьера нового фильма бондианы - РИА Новости, 29.09.2021
С королевским размахом: в Лондоне прошла премьера нового фильма бондианы
В Альберт-Холле состоялась мировая премьера нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Показу ленты не помешали ни пандемия, ни дождь, обрушившийся в тот РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T14:32
2021-09-29T15:47
культура
лондон
великобритания
чарльз, принц уэльский
уильям, герцог кембриджский
дэниел крейг
камилла, герцогиня корнуольская
джеймс бонд
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ЛОНДОН, 29 сен — РИА Новости. В Альберт-Холле состоялась мировая премьера нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Показу ленты не помешали ни пандемия, ни дождь, обрушившийся в тот вечер на Лондон. О толпе зрителей, королевской семье и гостях на красной дорожке, передает с места событий корреспондент РИА Новости.Взглянуть хоть одним глазком сквозь забор и дождьВ этом году из-за эпидемиологических ограничений люди не могли попасть в зону для публики без билетов, а красную дорожку скрыли от фанатов высоким забором. Толпа выстроились вдоль преград, отделявших их от кумиров, и наблюдала за шоу на большом экране, установленном возле здания. По периметру у нескольких входов были установлены точки тестирования на COVID-19. Однако большинство гостей пренебрегли масками.К тому времени, когда на красную дорожку начали прибывать актеры, сыгравшие главные роли в фильме: Дэниел Крейг, Леа Сейду, Лашана Линч, Рами Малек и другие, пошел ливень. Но он не помешал шоу. Крейг, сыгравший Джеймса Бонда в пятый и в последний раз, попрощался со своим персонажем оригинально. Классическому черному смокингу он предпочел бархатный пиджак ягодного оттенка Anderson and Shepherd и черные брюки Henry Poole. В таком виде он вышел на красную дорожку под саундтрек из фильма. Толпа приветствовала актера и почетного командующего Королевского флота Великобритании (это звание Крейгу присвоили незадолго до премьеры. — Прим. ред.), овациями и криками.В центре внимания — Билли Айлиш и королевская семьяСотрудники безопасности пытались контролировать ситуацию, однако когда на экране появилась Билли Айлиш (была в блестящем костюме Gucci. — Прим. ред.), толпа девушек с криками бросилась к ограждениям. Их удалось успокоить только, когда певица, исполнившая заглавную песню к фильму, исчезла с экрана.Большего всего повезло студентам музыкального училища напротив, из окон которого открывался вид на красную дорожку. Они кричали и аплодировали из окон. Последними на красную дорожку прибыли принц Уильямс с супругой Кейт, а также его отец, принц Чарльз с супругой Камиллой.Принц Уильям и принц Чарльз выглядели так, будто взяли одежду из гардероба Бонда. Оба выбрали классический черно-белый смокинг. А их спутницы выглядели не менее эффектно, чем девушки знаменитого шпиона. Камилла, герцогиня Корнуолльская, смотрелась нежно и элегантно в голубом платье, украшенном серебряном бусинами, позволив в тот вечер блистать Кейт Миддлтон. Лучшим бесспорно стал выход герцогини Кембриджской. От ее золотого платья Jenny Packham невозможно было оторвать глаз. Роскошный образ Кейт завершила серьгами-подвесками и лаконичной прической. О том, что ждет Джеймса Бонда, узнаем совсем скоро!Дата выхода фильма, который снял Кэри Фукунага, неоднократно переносилась из-за пандемии коронавируса. Недавно создатели картины определились с финальными датами. В широкий прокат в Великобритании "Не время умирать" выйдет 30 сентября, в России чуть позже — 7 октября. Лента начнется с того, что Бонд оставляет оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Но все меняется, когда на остров приезжает его старинный друг из ЦРУ и просит помочь спасти похищенного ученого. Но миссия оборачивается тем, что агент 007 попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет уникальным технологическим оружием.
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В Лондоне состоялась мировая премьера нового фильма о Бонде
Мировая премьера новой фильма о Бонде прошла в Лондоне. Люди собрались на улицах у больших экранов
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лондон, великобритания, чарльз, принц уэльский, уильям, герцог кембриджский, дэниел крейг, камилла, герцогиня корнуольская, джеймс бонд, рэйф файнс, кейт миддлтон, новости культуры, кино и сериалы, билли айлиш, что посмотреть
14:32 29.09.2021 (обновлено: 15:47 29.09.2021)
 
С королевским размахом: в Лондоне прошла премьера нового фильма бондианы

В лондонском Альберт-Холле состоялась премьера 25-го фильма бондианы "Не время умирать"

© AP Photo / Invision/Joel C RyanЛашана Линч, Дэниел Крейг, Леа Сейду и Кэри Джоджи Фукунага на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде "Нет времени умирать''
Лашана Линч, Дэниел Крейг, Леа Сейду и Кэри Джоджи Фукунага на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде Нет времени умирать'' - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
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ЛОНДОН, 29 сен — РИА Новости. В Альберт-Холле состоялась мировая премьера нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Показу ленты не помешали ни пандемия, ни дождь, обрушившийся в тот вечер на Лондон. О толпе зрителей, королевской семье и гостях на красной дорожке, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Взглянуть хоть одним глазком сквозь забор и дождь

В этом году из-за эпидемиологических ограничений люди не могли попасть в зону для публики без билетов, а красную дорожку скрыли от фанатов высоким забором. Толпа выстроились вдоль преград, отделявших их от кумиров, и наблюдала за шоу на большом экране, установленном возле здания.
По периметру у нескольких входов были установлены точки тестирования на COVID-19. Однако большинство гостей пренебрегли масками.
© AP Photo / Matt Dunham

Француженка Леа Сейду, сыгравшая в фильме супругу Джеймса Бонда, блистала в платье Louis Vuitton в греческом стиле.

Леа Сейду на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде Нет времени умирать''
1 из 7

Француженка Леа Сейду, сыгравшая в фильме супругу Джеймса Бонда, блистала в платье Louis Vuitton в греческом стиле.

© AP Photo / Matt Dunham
© REUTERS / Toby Melville

Известный французский дом одел и Ану де Армас (роль Паломы). Ее шелковое минималистичное черное платье со сверкающими бретельками перекликалось с нарядом, в котором она появляется в фильме.

Ана де Армас на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде Нет времени умирать''
2 из 7

Известный французский дом одел и Ану де Армас (роль Паломы). Ее шелковое минималистичное черное платье со сверкающими бретельками перекликалось с нарядом, в котором она появляется в фильме.

© REUTERS / Toby Melville
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan

Лашана Линч, которая стала первой чернокожей женщиной-шпионкой в бондиане, появилась в пышном ярко-желтом платье Vivienne Westwood.

Лашана Линч на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде Нет времени умирать''
3 из 7

Лашана Линч, которая стала первой чернокожей женщиной-шпионкой в бондиане, появилась в пышном ярко-желтом платье Vivienne Westwood.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan

Наоми Харрис предпочла наряд американского дизайнера Майкла Корса.

Наоми Харрис на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде Нет времени умирать''
4 из 7

Наоми Харрис предпочла наряд американского дизайнера Майкла Корса.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan

Главный антагонист ленты — актер Рами Малек, исполнивший роль Люцифера Сафина, позировал фотографам в строгом костюме Prada.

Рами Малек на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде Нет времени умирать''
5 из 7

Главный антагонист ленты — актер Рами Малек, исполнивший роль Люцифера Сафина, позировал фотографам в строгом костюме Prada.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
© AP Photo / Matt Dunham

Бен Уишоу, известный по роли агента Q в фильмах о Джеймсе Бонде, посетил премьеру в костюме Alexander McQueen, украшенном серебряной вышивкой.

Бен Уишоу на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде Нет времени умирать''
6 из 7

Бен Уишоу, известный по роли агента Q в фильмах о Джеймсе Бонде, посетил премьеру в костюме Alexander McQueen, украшенном серебряной вышивкой.

© AP Photo / Matt Dunham
© REUTERS / Toby Melville

Актриса, дизайнер и светская львица Кимберли Гарнер, кажется, перепутала премьеру фильма с пляжной вечеринкой. Она надела пикантное платье Katie May с широкими разрезами, которое с трудом прикрывало ее пышные формы.

Интересно, как на это бы отреагировала королева Елизавета II, которой то ли к с частью, то ли к сожалению не было в тот вечер.

Кимберли Гарнер на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде Нет времени умирать''
7 из 7

Актриса, дизайнер и светская львица Кимберли Гарнер, кажется, перепутала премьеру фильма с пляжной вечеринкой. Она надела пикантное платье Katie May с широкими разрезами, которое с трудом прикрывало ее пышные формы.

Интересно, как на это бы отреагировала королева Елизавета II, которой то ли к с частью, то ли к сожалению не было в тот вечер.

© REUTERS / Toby Melville
1 из 7

Француженка Леа Сейду, сыгравшая в фильме супругу Джеймса Бонда, блистала в платье Louis Vuitton в греческом стиле.

© AP Photo / Matt Dunham
2 из 7

Известный французский дом одел и Ану де Армас (роль Паломы). Ее шелковое минималистичное черное платье со сверкающими бретельками перекликалось с нарядом, в котором она появляется в фильме.

© REUTERS / Toby Melville
3 из 7

Лашана Линч, которая стала первой чернокожей женщиной-шпионкой в бондиане, появилась в пышном ярко-желтом платье Vivienne Westwood.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
4 из 7

Наоми Харрис предпочла наряд американского дизайнера Майкла Корса.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
5 из 7

Главный антагонист ленты — актер Рами Малек, исполнивший роль Люцифера Сафина, позировал фотографам в строгом костюме Prada.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
6 из 7

Бен Уишоу, известный по роли агента Q в фильмах о Джеймсе Бонде, посетил премьеру в костюме Alexander McQueen, украшенном серебряной вышивкой.

© AP Photo / Matt Dunham
7 из 7

Актриса, дизайнер и светская львица Кимберли Гарнер, кажется, перепутала премьеру фильма с пляжной вечеринкой. Она надела пикантное платье Katie May с широкими разрезами, которое с трудом прикрывало ее пышные формы.

Интересно, как на это бы отреагировала королева Елизавета II, которой то ли к с частью, то ли к сожалению не было в тот вечер.

© REUTERS / Toby Melville
К тому времени, когда на красную дорожку начали прибывать актеры, сыгравшие главные роли в фильме: Дэниел Крейг, Леа Сейду, Лашана Линч, Рами Малек и другие, пошел ливень. Но он не помешал шоу.
© AP Photo / Matt DunhamДэниел Крейг на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде "Нет времени умирать''
Дэниел Крейг на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде Нет времени умирать'' - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© AP Photo / Matt Dunham
Дэниел Крейг на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде "Нет времени умирать''
Крейг, сыгравший Джеймса Бонда в пятый и в последний раз, попрощался со своим персонажем оригинально. Классическому черному смокингу он предпочел бархатный пиджак ягодного оттенка Anderson and Shepherd и черные брюки Henry Poole. В таком виде он вышел на красную дорожку под саундтрек из фильма. Толпа приветствовала актера и почетного командующего Королевского флота Великобритании (это звание Крейгу присвоили незадолго до премьеры. — Прим. ред.), овациями и криками.

В центре внимания — Билли Айлиш и королевская семья

Сотрудники безопасности пытались контролировать ситуацию, однако когда на экране появилась Билли Айлиш (была в блестящем костюме Gucci. — Прим. ред.), толпа девушек с криками бросилась к ограждениям. Их удалось успокоить только, когда певица, исполнившая заглавную песню к фильму, исчезла с экрана.
© AP Photo / Pool /Chris JacksonБританский принц Чарльз разговаривает с исполнителями Финнеасом О'Коннеллом и Билли Эйлиш на премьере фильма о Джеймсе Бонде "Нет времени умирать"
Британский принц Чарльз разговаривает с исполнителями Финнеасом О'Коннеллом и Билли Эйлиш на премьере фильма о Джеймсе Бонде Нет времени умирать - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© AP Photo / Pool /Chris Jackson
Британский принц Чарльз разговаривает с исполнителями Финнеасом О'Коннеллом и Билли Эйлиш на премьере фильма о Джеймсе Бонде "Нет времени умирать"
Большего всего повезло студентам музыкального училища напротив, из окон которого открывался вид на красную дорожку. Они кричали и аплодировали из окон.
Последними на красную дорожку прибыли принц Уильямс с супругой Кейт, а также его отец, принц Чарльз с супругой Камиллой.
© Pool/Chris JacksonКейт, герцогиня Кембриджская, принц Уильям, Камилла, герцогиня Корнуоллская и принц Чарльз на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде "Нет времени умирать''
Кейт, герцогиня Кембриджская, принц Уильям, Камилла, герцогиня Корнуоллская и принц Чарльз на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде Нет времени умирать''
© Pool/Chris Jackson
Кейт, герцогиня Кембриджская, принц Уильям, Камилла, герцогиня Корнуоллская и принц Чарльз на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде "Нет времени умирать''
Принц Уильям и принц Чарльз выглядели так, будто взяли одежду из гардероба Бонда. Оба выбрали классический черно-белый смокинг. А их спутницы выглядели не менее эффектно, чем девушки знаменитого шпиона. Камилла, герцогиня Корнуолльская, смотрелась нежно и элегантно в голубом платье, украшенном серебряном бусинами, позволив в тот вечер блистать Кейт Миддлтон.
Лучшим бесспорно стал выход герцогини Кембриджской. От ее золотого платья Jenny Packham невозможно было оторвать глаз. Роскошный образ Кейт завершила серьгами-подвесками и лаконичной прической.

О том, что ждет Джеймса Бонда, узнаем совсем скоро!

Дата выхода фильма, который снял Кэри Фукунага, неоднократно переносилась из-за пандемии коронавируса. Недавно создатели картины определились с финальными датами. В широкий прокат в Великобритании "Не время умирать" выйдет 30 сентября, в России чуть позже — 7 октября.
Лента начнется с того, что Бонд оставляет оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Но все меняется, когда на остров приезжает его старинный друг из ЦРУ и просит помочь спасти похищенного ученого. Но миссия оборачивается тем, что агент 007 попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет уникальным технологическим оружием.
Актриса Лашана Линч - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 08:00Культура
Кто будет новым Джеймсом Бондом: аристократ, музыкант, ведьмак или женщина?
 
КультураЛондонВеликобританияЧарльз, принц УэльскийУильям, герцог КембриджскийДэниел КрейгКамилла, герцогиня КорнуольскаяДжеймс БондРэйф ФайнсКейт МиддлтонНовости культурыКино и сериалыБилли Айлишчто посмотреть
 
 
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