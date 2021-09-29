https://ria.ru/20210929/premera-1752293158.html

С королевским размахом: в Лондоне прошла премьера нового фильма бондианы

С королевским размахом: в Лондоне прошла премьера нового фильма бондианы - РИА Новости, 29.09.2021

С королевским размахом: в Лондоне прошла премьера нового фильма бондианы

В Альберт-Холле состоялась мировая премьера нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Показу ленты не помешали ни пандемия, ни дождь, обрушившийся в тот РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T14:32

2021-09-29T14:32

2021-09-29T15:47

культура

лондон

великобритания

чарльз, принц уэльский

уильям, герцог кембриджский

дэниел крейг

камилла, герцогиня корнуольская

джеймс бонд

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ЛОНДОН, 29 сен — РИА Новости. В Альберт-Холле состоялась мировая премьера нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Показу ленты не помешали ни пандемия, ни дождь, обрушившийся в тот вечер на Лондон. О толпе зрителей, королевской семье и гостях на красной дорожке, передает с места событий корреспондент РИА Новости.Взглянуть хоть одним глазком сквозь забор и дождьВ этом году из-за эпидемиологических ограничений люди не могли попасть в зону для публики без билетов, а красную дорожку скрыли от фанатов высоким забором. Толпа выстроились вдоль преград, отделявших их от кумиров, и наблюдала за шоу на большом экране, установленном возле здания. По периметру у нескольких входов были установлены точки тестирования на COVID-19. Однако большинство гостей пренебрегли масками.К тому времени, когда на красную дорожку начали прибывать актеры, сыгравшие главные роли в фильме: Дэниел Крейг, Леа Сейду, Лашана Линч, Рами Малек и другие, пошел ливень. Но он не помешал шоу. Крейг, сыгравший Джеймса Бонда в пятый и в последний раз, попрощался со своим персонажем оригинально. Классическому черному смокингу он предпочел бархатный пиджак ягодного оттенка Anderson and Shepherd и черные брюки Henry Poole. В таком виде он вышел на красную дорожку под саундтрек из фильма. Толпа приветствовала актера и почетного командующего Королевского флота Великобритании (это звание Крейгу присвоили незадолго до премьеры. — Прим. ред.), овациями и криками.В центре внимания — Билли Айлиш и королевская семьяСотрудники безопасности пытались контролировать ситуацию, однако когда на экране появилась Билли Айлиш (была в блестящем костюме Gucci. — Прим. ред.), толпа девушек с криками бросилась к ограждениям. Их удалось успокоить только, когда певица, исполнившая заглавную песню к фильму, исчезла с экрана.Большего всего повезло студентам музыкального училища напротив, из окон которого открывался вид на красную дорожку. Они кричали и аплодировали из окон. Последними на красную дорожку прибыли принц Уильямс с супругой Кейт, а также его отец, принц Чарльз с супругой Камиллой.Принц Уильям и принц Чарльз выглядели так, будто взяли одежду из гардероба Бонда. Оба выбрали классический черно-белый смокинг. А их спутницы выглядели не менее эффектно, чем девушки знаменитого шпиона. Камилла, герцогиня Корнуолльская, смотрелась нежно и элегантно в голубом платье, украшенном серебряном бусинами, позволив в тот вечер блистать Кейт Миддлтон. Лучшим бесспорно стал выход герцогини Кембриджской. От ее золотого платья Jenny Packham невозможно было оторвать глаз. Роскошный образ Кейт завершила серьгами-подвесками и лаконичной прической. О том, что ждет Джеймса Бонда, узнаем совсем скоро!Дата выхода фильма, который снял Кэри Фукунага, неоднократно переносилась из-за пандемии коронавируса. Недавно создатели картины определились с финальными датами. В широкий прокат в Великобритании "Не время умирать" выйдет 30 сентября, в России чуть позже — 7 октября. Лента начнется с того, что Бонд оставляет оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Но все меняется, когда на остров приезжает его старинный друг из ЦРУ и просит помочь спасти похищенного ученого. Но миссия оборачивается тем, что агент 007 попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет уникальным технологическим оружием.

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В Лондоне состоялась мировая премьера нового фильма о Бонде Мировая премьера новой фильма о Бонде прошла в Лондоне. Люди собрались на улицах у больших экранов 2021-09-29T14:32 true PT0M52S

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