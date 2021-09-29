С королевским размахом: в Лондоне прошла премьера нового фильма бондианы

ЛОНДОН, 29 сен — РИА Новости. В Альберт-Холле состоялась мировая премьера нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Показу ленты не помешали ни пандемия, ни дождь, обрушившийся в тот вечер на Лондон. О толпе зрителей, королевской семье и гостях на красной дорожке, передает с места событий корреспондент РИА Новости.Взглянуть хоть одним глазком сквозь забор и дождьВ этом году из-за эпидемиологических ограничений люди не могли попасть в зону для публики без билетов, а красную дорожку скрыли от фанатов высоким забором. Толпа выстроились вдоль преград, отделявших их от кумиров, и наблюдала за шоу на большом экране, установленном возле здания. По периметру у нескольких входов были установлены точки тестирования на COVID-19. Однако большинство гостей пренебрегли масками.К тому времени, когда на красную дорожку начали прибывать актеры, сыгравшие главные роли в фильме: Дэниел Крейг, Леа Сейду, Лашана Линч, Рами Малек и другие, пошел ливень. Но он не помешал шоу. Крейг, сыгравший Джеймса Бонда в пятый и в последний раз, попрощался со своим персонажем оригинально. Классическому черному смокингу он предпочел бархатный пиджак ягодного оттенка Anderson and Shepherd и черные брюки Henry Poole. В таком виде он вышел на красную дорожку под саундтрек из фильма. Толпа приветствовала актера и почетного командующего Королевского флота Великобритании (это звание Крейгу присвоили незадолго до премьеры. — Прим. ред.), овациями и криками.В центре внимания — Билли Айлиш и королевская семьяСотрудники безопасности пытались контролировать ситуацию, однако когда на экране появилась Билли Айлиш (была в блестящем костюме Gucci. — Прим. ред.), толпа девушек с криками бросилась к ограждениям. Их удалось успокоить только, когда певица, исполнившая заглавную песню к фильму, исчезла с экрана.Большего всего повезло студентам музыкального училища напротив, из окон которого открывался вид на красную дорожку. Они кричали и аплодировали из окон. Последними на красную дорожку прибыли принц Уильямс с супругой Кейт, а также его отец, принц Чарльз с супругой Камиллой.Принц Уильям и принц Чарльз выглядели так, будто взяли одежду из гардероба Бонда. Оба выбрали классический черно-белый смокинг. А их спутницы выглядели не менее эффектно, чем девушки знаменитого шпиона. Камилла, герцогиня Корнуолльская, смотрелась нежно и элегантно в голубом платье, украшенном серебряном бусинами, позволив в тот вечер блистать Кейт Миддлтон. Лучшим бесспорно стал выход герцогини Кембриджской. От ее золотого платья Jenny Packham невозможно было оторвать глаз. Роскошный образ Кейт завершила серьгами-подвесками и лаконичной прической. О том, что ждет Джеймса Бонда, узнаем совсем скоро!Дата выхода фильма, который снял Кэри Фукунага, неоднократно переносилась из-за пандемии коронавируса. Недавно создатели картины определились с финальными датами. В широкий прокат в Великобритании "Не время умирать" выйдет 30 сентября, в России чуть позже — 7 октября. Лента начнется с того, что Бонд оставляет оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Но все меняется, когда на остров приезжает его старинный друг из ЦРУ и просит помочь спасти похищенного ученого. Но миссия оборачивается тем, что агент 007 попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет уникальным технологическим оружием.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Лондоне состоялась мировая премьера нового фильма о Бонде
Мировая премьера новой фильма о Бонде прошла в Лондоне. Люди собрались на улицах у больших экранов
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ЛОНДОН, 29 сен — РИА Новости. В Альберт-Холле состоялась мировая премьера нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Показу ленты не помешали ни пандемия, ни дождь, обрушившийся в тот вечер на Лондон. О толпе зрителей, королевской семье и гостях на красной дорожке, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Взглянуть хоть одним глазком сквозь забор и дождь
В этом году из-за эпидемиологических ограничений люди не могли попасть в зону для публики без билетов, а красную дорожку скрыли от фанатов высоким забором. Толпа выстроились вдоль преград, отделявших их от кумиров, и наблюдала за шоу на большом экране, установленном возле здания.
По периметру у нескольких входов были установлены точки тестирования на COVID-19. Однако большинство гостей пренебрегли масками.
Актриса, дизайнер и светская львица Кимберли Гарнер, кажется, перепутала премьеру фильма с пляжной вечеринкой. Она надела пикантное платье Katie May с широкими разрезами, которое с трудом прикрывало ее пышные формы.
Интересно, как на это бы отреагировала королева Елизавета II, которой то ли к с частью, то ли к сожалению не было в тот вечер.
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Актриса, дизайнер и светская львица Кимберли Гарнер, кажется, перепутала премьеру фильма с пляжной вечеринкой. Она надела пикантное платье Katie May с широкими разрезами, которое с трудом прикрывало ее пышные формы.
Интересно, как на это бы отреагировала королева Елизавета II, которой то ли к с частью, то ли к сожалению не было в тот вечер.
Актриса, дизайнер и светская львица Кимберли Гарнер, кажется, перепутала премьеру фильма с пляжной вечеринкой. Она надела пикантное платье Katie May с широкими разрезами, которое с трудом прикрывало ее пышные формы.
Интересно, как на это бы отреагировала королева Елизавета II, которой то ли к с частью, то ли к сожалению не было в тот вечер.
Дэниел Крейг на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде "Нет времени умирать''
Крейг, сыгравший Джеймса Бонда в пятый и в последний раз, попрощался со своим персонажем оригинально. Классическому черному смокингу он предпочел бархатный пиджак ягодного оттенка Anderson and Shepherd и черные брюки Henry Poole. В таком виде он вышел на красную дорожку под саундтрек из фильма. Толпа приветствовала актера и почетного командующего Королевского флота Великобритании (это звание Крейгу присвоили незадолго до премьеры. — Прим. ред.), овациями и криками.
В центре внимания — Билли Айлиш и королевская семья
Сотрудники безопасности пытались контролировать ситуацию, однако когда на экране появилась Билли Айлиш (была в блестящем костюме Gucci. — Прим. ред.), толпа девушек с криками бросилась к ограждениям. Их удалось успокоить только, когда певица, исполнившая заглавную песню к фильму, исчезла с экрана.
Кейт, герцогиня Кембриджская, принц Уильям, Камилла, герцогиня Корнуоллская и принц Чарльз на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде "Нет времени умирать''
Принц Уильям и принц Чарльз выглядели так, будто взяли одежду из гардероба Бонда. Оба выбрали классический черно-белый смокинг. А их спутницы выглядели не менее эффектно, чем девушки знаменитого шпиона. Камилла, герцогиня Корнуолльская, смотрелась нежно и элегантно в голубом платье, украшенном серебряном бусинами, позволив в тот вечер блистать Кейт Миддлтон.
Лучшим бесспорно стал выход герцогини Кембриджской. От ее золотого платья Jenny Packham невозможно было оторвать глаз. Роскошный образ Кейт завершила серьгами-подвесками и лаконичной прической.
О том, что ждет Джеймса Бонда, узнаем совсем скоро!
Дата выхода фильма, который снял Кэри Фукунага, неоднократно переносилась из-за пандемии коронавируса. Недавно создатели картины определились с финальными датами. В широкий прокат в Великобритании "Не время умирать" выйдет 30 сентября, в России чуть позже — 7 октября.
Лента начнется с того, что Бонд оставляет оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Но все меняется, когда на остров приезжает его старинный друг из ЦРУ и просит помочь спасти похищенного ученого. Но миссия оборачивается тем, что агент 007 попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет уникальным технологическим оружием.
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