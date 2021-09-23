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Дэниел Крейг получил военное звание, как у Джеймса Бонда
Дэниел Крейг получил военное звание, как у Джеймса Бонда - РИА Новости, 23.09.2021
Дэниел Крейг получил военное звание, как у Джеймса Бонда
Английскому актеру Дэниелу Крейгу присвоили звание почетного командующего Королевского флота Великобритании. Такое же носит и его экранный герой — шпион Джеймс... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T19:11
2021-09-23T19:11
2021-09-23T19:11
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Английскому актеру Дэниелу Крейгу присвоили звание почетного командующего Королевского флота Великобритании. Такое же носит и его экранный герой — шпион Джеймс Бонд, говорится на сайте Королевского военно-морского флота Великобритании. В сообщении отмечают, что это назначение является признанием личной поддержки Крейга Вооруженных сил Соединенного Королевства и связывает его с наследием, созданным под видом вымышленного британского агента секретной службы. Эта новость появилась незадолго до премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде под названием "Не время умирать" в Великобритании. Мировая премьера картины режиссера Кэри Фукунага состоится 28 сентября в лондонском Альберт-холле.В кинотеатрах Великобритании лента выйдет 30 сентября, а в России — 7 октября. Для Дэниела Крейга эта роль станет последней в образе легендарного шпиона. "Не время умирать" — пятый фильм актера в этой роли.
https://radiosputnik.ria.ru/20210902/bond-1748331940.html
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РИА Новости
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дэниел крейг, новости культуры, кино и сериалы, великобритания, джеймс бонд, что посмотреть
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.
Английскому актеру Дэниелу Крейгу присвоили звание почетного командующего Королевского флота Великобритании. Такое же носит и его экранный герой — шпион Джеймс Бонд, говорится
на сайте Королевского военно-морского флота Великобритании.
В сообщении отмечают, что это назначение является признанием личной поддержки Крейга Вооруженных сил Соединенного Королевства и связывает его с наследием, созданным под видом вымышленного британского агента секретной службы.
"Для меня большая честь получить звание почетного командующего старшего звена", — заявил Крейг.
Эта новость появилась незадолго до премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде под названием "Не время умирать" в Великобритании. Мировая премьера картины режиссера Кэри Фукунага состоится 28 сентября в лондонском Альберт-холле.
В кинотеатрах Великобритании лента выйдет 30 сентября, а в России — 7 октября.
Для Дэниела Крейга эта роль станет последней в образе легендарного шпиона. "Не время умирать" — пятый фильм актера в этой роли.