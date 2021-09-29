https://ria.ru/20210929/postkovid-1752242727.html
Названы последствия постковидного синдрома
Названы последствия постковидного синдрома - РИА Новости, 29.09.2021
Названы последствия постковидного синдрома
О продолжительности и возможных последствиях постковидного синдрома рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T04:15
2021-09-29T04:15
2021-09-29T04:16
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. О продолжительности и возможных последствиях постковидного синдрома рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.Головные боли, слабость, ухудшение памяти — эти симптомы иногда начинают беспокоить людей, переболевших COVID-19, через некоторое время после выздоровления. Врачи рассматривают их как проявления постковидного синдрома. С подобным недомоганием сталкивается значительное число пациентов, даже те, кто перенес коронавирусную инфекцию достаточно легко, отметил Алексей Водовозов.Медики пока ведут наблюдения и выясняют, сколько времени может длиться постковидный синдром, добавил он."В основном он течет не очень долго, около четырех недель, но у ощутимого числа переболевших, как минимум у трети, все симптомы сохраняются от двенадцати недель и дольше", — уточнил Водовозов.Постковидный синдром может приводить к дополнительным нежелательным последствиям. Врач назвал два возможных варианта развития событий.По словам врача, есть данные, которые указывают на связь между вакцинацией от коронавирусной инфекции и продолжительностью постковидного синдрома. То есть, если переболевший человек сделает прививку, его состояние быстрее улучшится."Есть статистика, что когда человек переболел COVID-19, а потом прививается, то либо уменьшаются проявления постковида, либо уходят совсем. Пока что это не подтверждено в масштабных исследованиях, но информация накапливается по всему миру. Если это так, то это было бы дополнительным аргументом в пользу вакцинации переболевших", —сказал Водовозов.
https://ria.ru/20210920/sindrom-1750895308.html
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общество, здоровье, алексей водовозов, россия, коронавирус covid-19
04:15 29.09.2021 (обновлено: 04:16 29.09.2021)
Названы последствия постковидного синдрома
Врач Водовозов: прививка от коронавируса улучшает состояние при постковидном синдроме
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
О продолжительности и возможных последствиях постковидного синдрома рассказал в интервью радио Sputnik
врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов
.
Головные боли, слабость, ухудшение памяти — эти симптомы иногда начинают беспокоить людей, переболевших COVID-19, через некоторое время после выздоровления. Врачи рассматривают их как проявления постковидного синдрома. С подобным недомоганием сталкивается значительное число пациентов, даже те, кто перенес коронавирусную инфекцию достаточно легко, отметил Алексей Водовозов.
Медики пока ведут наблюдения и выясняют, сколько времени может длиться постковидный синдром, добавил он.
"В основном он течет не очень долго, около четырех недель, но у ощутимого числа переболевших, как минимум у трети, все симптомы сохраняются от двенадцати недель и дольше", — уточнил Водовозов.
Постковидный синдром может приводить к дополнительным нежелательным последствиям. Врач назвал два возможных варианта развития событий.
"Первое — это обострение уже имеющихся хронических заболеваний, про которые человек мог уже забыть. Второе — могут появляться с нуля какие-то патологии, которых раньше не было, причем отдельно от симптомов постковида", — предупредил Водовозов.
По словам врача, есть данные, которые указывают на связь между вакцинацией от коронавирусной инфекции и продолжительностью постковидного синдрома. То есть, если переболевший человек сделает прививку, его состояние быстрее улучшится.
"Есть статистика, что когда человек переболел COVID-19, а потом прививается, то либо уменьшаются проявления постковида, либо уходят совсем. Пока что это не подтверждено в масштабных исследованиях, но информация накапливается по всему миру. Если это так, то это было бы дополнительным аргументом в пользу вакцинации переболевших", —сказал Водовозов.