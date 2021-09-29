https://ria.ru/20210929/postkovid-1752242727.html

Названы последствия постковидного синдрома

Названы последствия постковидного синдрома - РИА Новости, 29.09.2021

Названы последствия постковидного синдрома

О продолжительности и возможных последствиях постковидного синдрома рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T04:15

2021-09-29T04:15

2021-09-29T04:16

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. О продолжительности и возможных последствиях постковидного синдрома рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.Головные боли, слабость, ухудшение памяти — эти симптомы иногда начинают беспокоить людей, переболевших COVID-19, через некоторое время после выздоровления. Врачи рассматривают их как проявления постковидного синдрома. С подобным недомоганием сталкивается значительное число пациентов, даже те, кто перенес коронавирусную инфекцию достаточно легко, отметил Алексей Водовозов.Медики пока ведут наблюдения и выясняют, сколько времени может длиться постковидный синдром, добавил он."В основном он течет не очень долго, около четырех недель, но у ощутимого числа переболевших, как минимум у трети, все симптомы сохраняются от двенадцати недель и дольше", — уточнил Водовозов.Постковидный синдром может приводить к дополнительным нежелательным последствиям. Врач назвал два возможных варианта развития событий.По словам врача, есть данные, которые указывают на связь между вакцинацией от коронавирусной инфекции и продолжительностью постковидного синдрома. То есть, если переболевший человек сделает прививку, его состояние быстрее улучшится."Есть статистика, что когда человек переболел COVID-19, а потом прививается, то либо уменьшаются проявления постковида, либо уходят совсем. Пока что это не подтверждено в масштабных исследованиях, но информация накапливается по всему миру. Если это так, то это было бы дополнительным аргументом в пользу вакцинации переболевших", —сказал Водовозов.

https://ria.ru/20210920/sindrom-1750895308.html

https://ria.ru/20210909/sibgmu-1749173478.html

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общество, здоровье, алексей водовозов, россия, коронавирус covid-19