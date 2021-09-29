https://ria.ru/20210929/postkovid-1752219949.html

"Просто как овощ". Почему люди продолжают болеть и через год после ковида

"Просто как овощ". Почему люди продолжают болеть и через год после ковида - РИА Новости, 29.09.2021

"Просто как овощ". Почему люди продолжают болеть и через год после ковида

По разным данным, от 20 до 75 процентов переболевших COVID-19 и полгода спустя страдают от его последствий. Среди основных симптомов — хроническая усталость,... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T08:00

2021-09-29T08:00

2021-09-29T08:11

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева. По разным данным, от 20 до 75 процентов переболевших COVID-19 и полгода спустя страдают от его последствий. Среди основных симптомов — хроническая усталость, одышка, выпадение волос, панические атаки, проблемы со сном. Медики называют это постковидным синдромом. В России его диагностируют каждому пятому пациенту. Как эти люди живут и борются с осложнениями — в материале РИА Новости. "Ничего делать не могла"Мария Еттянова, 38 лет, Якутск Я заболела ковидом почти год назад, 29 октября. Пришла медсестра из поликлиники, взяла анализ на коронавирус. Он оказался отрицательным, но через десять дней у меня поднялась температура, появилась сухость в носоглотке, заболели сосуды в носу. Ломило все тело — мышцы, кости, суставы. В остальном все развивалось по не самому плохому сценарию: температура не выше 37,8 всего два дня, и сатурация не падала. КТ показала четыре процента поражения легких. Но была очень сильная тахикардия вперемешку с паническими атаками. В покое пульс достигал 120. И так до сих пор. Плюс появились проблемы с сосудами на ногах и в глазах. Я даже думала, что у меня разрыв сетчатки на фоне кислородного голодания и повреждения сосудов. Но офтальмолог ничего не нашел, слава богу. Назначил капли, не помогли — глазные яблоки будто болели изнутри. Я консультировалась с разными врачами, никто ничего не мог толком сказать. Прописывали лекарства. От одних становилось только хуже, другие совсем не действовали. Один препарат — антикоагулянт — я самостоятельно решила принимать, минимальную дозу. Врачи говорили, что он не нужен: коагулограмма в норме, фибриноген и д-димер тоже. Но на свой страх и риск начала пить его, потому что состояние было такое: просто лежала как овощ и ничего делать не могла. После первой же таблетки стало лучше — словно из воды вынырнула. Уменьшились отеки, прошел туман в голове, и — что очень важно — тахикардия исчезла, просто как рукой сняло. Этот препарат я принимаю девятый месяц. Уже несколько раз пыталась слезть с него, но тщетно. Если не выпью таблетку, тахикардия возвращается. Еще осталась тотальная хроническая усталость. Очень быстро утомляюсь. Фактически могу только ходить пешком. Никакие упражнения делать не в силах. Уборка в доме — это уже тяжелая физическая нагрузка. Пол практически перестала мыть, пользуюсь роботом-пылесосом. Так как я индивидуальный предприниматель, смогла себе организовать очень лайтовый режим труда. Первые три месяца, до января, не работала вообще. Бизнес просто встал. Никаких доходов — проедала подушку безопасности."Пришлось уволиться с работы"Александр Корчевный, 39 лет, Экибастуз, Казахстан. Сейчас лечится в Новосибирском центре профилактики тромбозов Я заболел в начале июня 2020 года, заразился, предположительно, на работе. Сдал ПЦР-тест — положительный. Меня отправили на добровольную изоляцию в инфекционную больницу на 18 дней. Как оказалось, зря: родные один за другим заболели ковидом. В стационаре особо ничем не лечили, только наблюдали, поскольку болезнь протекала не тяжело. Было легкое недомогание около трех дней, потом два дня плохо сбиваемая температура до 38. Пропали запахи, снизился аппетит, появились проблемы со сном. Первый "звонок" был дней через десять после постановки диагноза. Началась неожиданная тахикардия, паническая атака и подскочило давление. Сделали укол эуфиллина. Вроде немного полегчало. Из больницы выписался не больной и не здоровый. Очень хотелось домой после изоляции. Но дальше было только хуже. Постепенно добавлялись новые симптомы, связанные с нервами и сосудами. Начались бесконечные походы по врачам. Никто из них до конца не понимал, в чем дело и как меня лечить. Все анализы более-менее спокойные. В течение года проходил курсы у пяти невропатологов в разных городах. Все ставили два диагноза: вегето-сосудистая дистония и синдром хронической усталости. Все намекали на психолога. У него я тоже побывал, он нарушений не выявил. Весь этот год болезнь развивается волнообразно: временами чувствуешь себя хорошо, временами лежишь и встать не можешь. После курсов лечения были незначительные улучшения, но в целом состояние здоровья далеко от нормального. За последние 12 месяцев я выпил столько лекарств, сколько за всю жизнь не принимал. С работы пришлось уволиться из-за бесконечных больничных листов. Я спрашивал участкового терапевта, как быть в такой ситуации, ведь я нетрудоспособен, но она лишь развела руками. "Волосы лезли клочьями"Наиля Вагизова, 38 лет, Казань Первого июня я почувствовала себя плохо. Вызвала врача. Он сказал, что это ОРЗ, прописал антибиотик, противовирусное, витамины, но легче не становилось. И уже девятого числа я оказалась в больнице. Были проблемы с дыханием. Пять дней провела в реанимации. Поражение легких — более 75 процентов. Врачи сказали близким, что все, надо готовиться к худшему. Но я взяла себя в кулак, стала выкарабкиваться. Муж привез препараты, которых в больнице не было, и благодаря этому я выжила. Выписалась 19-го июня и началось восстановление: упражнения, правильное питание, таблетки. По идее, их должны выдавать всем бесплатно, но на мне они закончились, и все купила семья. Спустя три с половиной месяца я все еще не чувствую себя здоровой. Примерно через два месяца после выписки начали выпадать волосы, просто клочьями лезли. Постоянная боль в ногах, ноют суставы на руках. Когда я выписывалась из больницы, меня никто не предупреждал, что это может затянуться так надолго и восстановление будет столь тяжелым. От государственной медицины сейчас никакой помощи. Врачи в поликлинике ничего не говорят. Я сама сдаю все анализы платно, пью витамины, собираю информацию в интернете, от людей, которые тоже переболели. Я по профессии врач-лаборант, поэтому начала самостоятельно в теме разбираться и контролировать свое состояние. "Мне легче думать, что это не ковид"Евгения Юрфельд, Москва Я не совсем стандартный постковидник. Мне дали третью группу инвалидности еще до ковида, по основному заболеванию. Мерцательная аритмия спровоцировала три инсульта и брадикардию — пришлось ставить кардиостимулятор. Так что бороться с головокружениями, аритмией и нарушением в работе вестибулярного аппарата я начала задолго до ковида. Заболела коронавирусом я в конце прошлой осени, но в декабре был уже хороший анализ. Про постковид меня врач сразу предупредила. Она сама перенесла COVID-19 и знает, что это такое. Сейчас время от времени у меня проявляются какие-то типичные симптомы, но я осознанно списываю их на основное заболевание. Мне так легче. Я постоянно под медицинским наблюдением. Меня регулярно навещает врач. Мне бесплатно выдают антиагреганты, получаю в аптеке довольно дорогой антикоагулянт. На дом приезжают осматривать узкие специалисты и берут анализы. Но я редко беспокою поликлинику просьбами. Научилась с приступами справляться сама. В целом просто надеюсь, что рано или поздно тело приспособится к чужому вирусу. Если до сих пор выжила с таким списком болезней и даже перенесла ковид, значит, надо благодарить гены и ангела-хранителя. "Главное — довериться врачам"Валентина Нелюбова, 59 лет, Москва У меня диагностировали ковид в январе. Болела я очень сильно. Чуть не отправилась в мир иной. Две недели лечили частные врачи на дому. После уже лечилась абсолютно бесплатно по полису. И тоже очень хорошо. Плюс домашний врач меня постоянно наблюдала. Она тоже в шоке: как я выжила с такими плохими анализами и состоянием ниже плинтуса. Когда болела, я поняла: главное, чтобы врачи были хорошие рядом, — и неважно, платно или нет. Важно, как лечат, а пациенты должны доверять докторам. Сейчас, слава богу, все позади. Восстанавливалась после ковида несколько месяцев, долго рассказывать. Но все закончилось хорошо. Я очень благодарна врачам филиала дневной больницы Алексеева при поликлинике 121-й, что в Южном Бутово. Они реально помогают справиться с постковидным синдромом, с депрессивным состоянием. Многие боятся психбольниц. Это какое-то неправильное толкование, непонимание. А ведь только квалифицированные психологи могут добраться до проблем постковида и помочь. По крайней мере, мне помогли. "Это уже самостоятельное заболевание"По данным исследователей Сеченовского университета, в России от постковидного синдрома страдают больше 20 процентов пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Среди самых частых жалоб — слабость (точнее, быстрая утомляемость), одышка, тревога, депрессия, проблемы со сном и выпадение волос. "Постковидный синдром (ПКС) — это симптомокомплекс, который возникает вследствие перенесенной коронавирусной инфекции. Это очень широкое понятие, которое может включать поражение нервной, сердечно-сосудистой систем, органов желудочно-кишечного тракта, мышечную атрофию. Могут быть даже какие-то психические проявления. Его продолжительность — дело сугубо индивидуальное. У кого-то основные симптомы в легкой форме разрешаются в течение двух-трех месяцев. У других сохраняются до года и даже больше. О максимальных сроках говорить рано. Мы пока только наблюдаем это заболевание, изучаем его. По моему опыту — дольше всего у пациентов держатся различные нарушения неврологического характера, поражения периферической нервной системы", — рассказал РИА Новости заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета, эксперт Лиги здоровья нации профессор Евгений Ачкасов. По его словам, симптомы ПКС, их выраженность и продолжительность часто зависят от тяжести течения COVID-19, но не всегда. Так, среди пациентов немало людей, которые относительно легко перенесли сам ковид, а от его осложнений мучаются уже более года. "Основа реабилитационных программ при постковидном синдроме — дыхательная гимнастика, циклические физические упражнения, кардиопротекция. Мы стремимся защитить сердечную мышцу как медикаментозно, так и различными физиотерапевтическими вариантами. Используем массажи, барокамеры. Достаточно широкий спектр. Но надо понимать, что зачастую дома реабилитировать таких пациентов очень сложно. Лучше госпитализировать. Постковидный синдром — это уже самостоятельное заболевание, и к нему надо относиться очень серьезно", — подчеркнул профессор. Однако если симптомы ПКС ярко выражены, а возможности обратиться к врачу нет, то специалисты советуют заниматься скандинавской ходьбой. Этот вид физической активности хорошо влияет на сердечно-сосудистую и дыхательные системы. А вот надувать шарики для восстановления объема легких ни в коем случае нельзя, чтобы не получить дополнительную легочную травму.

https://ria.ru/20210123/kovid-1594170078.html

https://ria.ru/20210928/kovid-1752175665.html

https://ria.ru/20210922/kovid-1751185172.html

https://ria.ru/20210903/organy-1748646095.html

https://ria.ru/20210921/koronavirus-1751133569.html

https://ria.ru/20210914/antitela-1750008316.html

https://ria.ru/20210913/kovid-1749874447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медицина, первый мгму имени сеченова, здоровье, биология, россия, коронавирус covid-19