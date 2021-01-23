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Наука
https://ria.ru/20210123/kovid-1594170078.html
Очень длинный ковид. Какие симптомы болезни сохраняются полгода
Очень длинный ковид. Какие симптомы болезни сохраняются полгода
Более 75 процентов переболевших COVID-19 и полгода спустя продолжают страдать от его последствий, сообщают китайские исследователи. Медики называют это... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T08:00
2021-01-23T08:03
коронавирусы
наука
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
биология
здоровье
российская академия наук
первый мгму имени сеченова
ухань
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Альфия Еникеева. Более 75 процентов переболевших COVID-19 и полгода спустя продолжают страдать от его последствий, сообщают китайские исследователи. Медики называют это постковидным синдромом. В России его диагностируют у каждого пятого пациента. РИА Новости вместе с экспертами разбирается, что такое затяжной ковид и есть ли от него лечение.Затянувшаяся поддержкаНа главной странице закрытой русскоязычной группы "Нетипичный коронавирус" в Facebook указано, что она создана ради нескольких человек, болеющих нестандартной формой COVID-19 (легкой, но затяжной). "Просто ради обмена опытом и взаимной поддержки. Надеюсь, ненадолго", — написал в первом посте один из основателей. Группа появилась 15 апреля. Сегодня в ней больше 37 тысяч человек, в день публикуется до 80 сообщений.В основном люди делятся историями болезни, описывают затянувшиеся симптомы и пытаются понять, как жить дальше. Чаще всего жалуются на одышку, покалывание в руках и ногах, бессонницу и беспричинную тревогу. Некоторые сталкиваются с конъюнктивитом, длительной, пусть и невысокой, температурой и даже выпадением волос.И это по всему миру. Десятки тысяч объединяются в группы, чтобы обсуждать постковидный синдром. Среди переболевших в США, по предварительным данным, опубликованным летом, таких — 35 процентов. В Великобритании доходит до 80.В Италии спустя два месяца после первых симптомов 87,4 процента пациентов продолжали жаловаться на те или иные недомогания. Почти половина говорила о резком ухудшении качества жизни.Исследуй себя самВ октябре американка Ханна Дэвис, перенесшая острую фазу COVID-19 в апреле, выступила на заседании Всемирной организации здравоохранения от имени всех пациентов с затяжным ковидом. Она рассказала о предварительных результатах исследования, организованного силами самих больных.В течение полугода возглавляемая ею команда из 17 активистов опросила свыше трех с половиной тысяч человек из 56 стран, у которых симптомы заболевания сохранялись и шесть-семь месяцев спустя после острой фазы. По результатам опроса опубликовали статью — в базе медицинских препринтов. Выяснилось, что чаще всего пациенты с длительной коронавирусной инфекцией страдают от быстрой утомляемости (более 77 процентов) и когнитивной дисфункции (около 55 процентов). Среди участников исследования преобладали женщины (78,9 процента) старше сорока лет.Однако пока нет ответа на главный вопрос: какова доля таких больных среди всех столкнувшихся с коронавирусом. Ведь Дэвис и единомышленники занимались лишь теми, у кого затянувшийся ковид.И вот в начале января китайские ученые наконец внесли ясность: затяжная форма COVID-19 характерна для 76 процентов пациентов, у которых болезнь первоначально диагностировали по ПЦР-тесту.В исследовании приняли участие свыше 1700 человек из китайского города Ухань. Почти всех новый коронавирус настиг между январем и маем 2020-го. Спустя в среднем полгода после выписки из госпиталя у 63 процентов сохранялась утомляемость или мышечная слабость, а 26 процентов испытывали проблемы со сном.Российская специфика"Сегодня широко обсуждается так называемый постковидный синдром. По сути, это остаточные явления после перенесенной коронавирусной инфекции. По нашим данным, ими страдают больше 20 процентов российских пациентов", — отмечает заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Сергей Авдеев.С весны он в составе Международного консорциума по тяжелым острым респираторным и новым инфекционным заболеваниям (International Severe Acute Respiratory and Emerging Infection Consortium, ISARIC) изучает распространение, течение и последствия COVID-19 в России. На первом этапе ученые, среди прочего, выяснили, что симптомы — более надежное основание для диагноза, нежели ПЦР-тестирование.Вторая часть исследования стартовала в конце минувшего года. Специалисты опросили более трех с половиной тысяч россиян, которые перенесли COVID-19 около шести месяцев назад. Сведения собирали по телефону и онлайн, а также в ходе медицинских обследований."Нам предстоит проанализировать эти данные, но уже сейчас ясно, что у многих сохраняются усталость, одышка и другие явления, снижающие качество жизни", — говорит Даниил Мунблит, профессор кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней Клинического института детского здоровья имени Н. Ф. Филатова Сеченовского университета и член рабочей группы по оценке последствий COVID-19 ISARIC.По словам Сергея Авдеева, предварительные результаты во многом совпали с выводами китайцев. Прежде всего это касается частоты симптомов."У нас получается примерно такое же распределение. На первом месте — слабость, точнее утомляемость. В КНР 63 процента пациентов жалуются, что после болезни сильнее устают. У нас — 20 процентов. Но быстрая утомляемость, в принципе, распространенное последствие любого инфекционного заболевания. К сожалению, после ковида она остается надолго. Совпадение и по частоте жалоб на одышку. У китайцев — 20 процентов, у нас — 12 процентов. Это тоже понятное следствие ковида, так как болезнь в основном нацелена на легкие, и этот орган больше всего страдает", — рассказывает врач.Что касается проблем со сном, россиян это беспокоит реже — всего четыре процента (у китайцев — 25). Кроме того, у нас меньше жалуются на тревогу или депрессию — семь процентов против 23."Среди симптомов упоминают и потерю волос — в Китае 22 процента. У нас куда более скромный показатель. Вообще, различия между нашей и китайской работами связаны с тем, что в их исследовании участвовало почти в два раза меньше пациентов, плюс это были более тяжелые случаи. Больше попавших в реанимацию. А сейчас уже понятно, что постковидный синдром связан с тем, как протекала болезнь", — подчеркивает Сергей Авдеев. Хотя женщины легче переносят COVID-19, они медленнее восстанавливаются и их чаще мучают последствия, особенно одышка. О каких-то общих рекомендациях в этой ситуации говорить рано, добавляет пульмонолог. К каждому пациенту нужен индивидуальный подход. Поэтому если вы заметили у себя какой-то симптом затяжного ковида, то стоит обратиться к врачу.
https://ria.ru/20201102/long-1582685969.html
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коронавирусы, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, биология, здоровье, российская академия наук, первый мгму имени сеченова, ухань, италия, сша

Очень длинный ковид. Какие симптомы болезни сохраняются полгода

08:00 23.01.2021 (обновлено: 08:03 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Альфия Еникеева. Более 75 процентов переболевших COVID-19 и полгода спустя продолжают страдать от его последствий, сообщают китайские исследователи. Медики называют это постковидным синдромом. В России его диагностируют у каждого пятого пациента. РИА Новости вместе с экспертами разбирается, что такое затяжной ковид и есть ли от него лечение.

Затянувшаяся поддержка

На главной странице закрытой русскоязычной группы "Нетипичный коронавирус" в Facebook указано, что она создана ради нескольких человек, болеющих нестандартной формой COVID-19 (легкой, но затяжной). "Просто ради обмена опытом и взаимной поддержки. Надеюсь, ненадолго", — написал в первом посте один из основателей. Группа появилась 15 апреля. Сегодня в ней больше 37 тысяч человек, в день публикуется до 80 сообщений.
В основном люди делятся историями болезни, описывают затянувшиеся симптомы и пытаются понять, как жить дальше. Чаще всего жалуются на одышку, покалывание в руках и ногах, бессонницу и беспричинную тревогу. Некоторые сталкиваются с конъюнктивитом, длительной, пусть и невысокой, температурой и даже выпадением волос.
И это по всему миру. Десятки тысяч объединяются в группы, чтобы обсуждать постковидный синдром. Среди переболевших в США, по предварительным данным, опубликованным летом, таких — 35 процентов. В Великобритании доходит до 80.
В Италии спустя два месяца после первых симптомов 87,4 процента пациентов продолжали жаловаться на те или иные недомогания. Почти половина говорила о резком ухудшении качества жизни.
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Исследуй себя сам

В октябре американка Ханна Дэвис, перенесшая острую фазу COVID-19 в апреле, выступила на заседании Всемирной организации здравоохранения от имени всех пациентов с затяжным ковидом. Она рассказала о предварительных результатах исследования, организованного силами самих больных.
В течение полугода возглавляемая ею команда из 17 активистов опросила свыше трех с половиной тысяч человек из 56 стран, у которых симптомы заболевания сохранялись и шесть-семь месяцев спустя после острой фазы. По результатам опроса опубликовали статью — в базе медицинских препринтов. Выяснилось, что чаще всего пациенты с длительной коронавирусной инфекцией страдают от быстрой утомляемости (более 77 процентов) и когнитивной дисфункции (около 55 процентов). Среди участников исследования преобладали женщины (78,9 процента) старше сорока лет.
Однако пока нет ответа на главный вопрос: какова доля таких больных среди всех столкнувшихся с коронавирусом. Ведь Дэвис и единомышленники занимались лишь теми, у кого затянувшийся ковид.
© Иллюстрация РИА НовостиПо данным пациентского исследования, среди его участников с затяжным ковидом преобладали люди в возрасте от 30 до 49 лет. Почти половина из них не сдавала ПЦР-тест на SARS-CoV-2. Болезнь у них диагностировали по симптомам
Диаграммы исследования затяжного ковида - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Иллюстрация РИА Новости
По данным пациентского исследования, среди его участников с затяжным ковидом преобладали люди в возрасте от 30 до 49 лет. Почти половина из них не сдавала ПЦР-тест на SARS-CoV-2. Болезнь у них диагностировали по симптомам
И вот в начале января китайские ученые наконец внесли ясность: затяжная форма COVID-19 характерна для 76 процентов пациентов, у которых болезнь первоначально диагностировали по ПЦР-тесту.
В исследовании приняли участие свыше 1700 человек из китайского города Ухань. Почти всех новый коронавирус настиг между январем и маем 2020-го. Спустя в среднем полгода после выписки из госпиталя у 63 процентов сохранялась утомляемость или мышечная слабость, а 26 процентов испытывали проблемы со сном.

Российская специфика

"Сегодня широко обсуждается так называемый постковидный синдром. По сути, это остаточные явления после перенесенной коронавирусной инфекции. По нашим данным, ими страдают больше 20 процентов российских пациентов", — отмечает заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Сергей Авдеев.
С весны он в составе Международного консорциума по тяжелым острым респираторным и новым инфекционным заболеваниям (International Severe Acute Respiratory and Emerging Infection Consortium, ISARIC) изучает распространение, течение и последствия COVID-19 в России. На первом этапе ученые, среди прочего, выяснили, что симптомы — более надежное основание для диагноза, нежели ПЦР-тестирование.
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Названы тревожные симптомы затяжного COVID-19
Вторая часть исследования стартовала в конце минувшего года. Специалисты опросили более трех с половиной тысяч россиян, которые перенесли COVID-19 около шести месяцев назад. Сведения собирали по телефону и онлайн, а также в ходе медицинских обследований.
"Нам предстоит проанализировать эти данные, но уже сейчас ясно, что у многих сохраняются усталость, одышка и другие явления, снижающие качество жизни", — говорит Даниил Мунблит, профессор кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней Клинического института детского здоровья имени Н. Ф. Филатова Сеченовского университета и член рабочей группы по оценке последствий COVID-19 ISARIC.
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По словам Сергея Авдеева, предварительные результаты во многом совпали с выводами китайцев. Прежде всего это касается частоты симптомов.
"У нас получается примерно такое же распределение. На первом месте — слабость, точнее утомляемость. В КНР 63 процента пациентов жалуются, что после болезни сильнее устают. У нас — 20 процентов. Но быстрая утомляемость, в принципе, распространенное последствие любого инфекционного заболевания. К сожалению, после ковида она остается надолго. Совпадение и по частоте жалоб на одышку. У китайцев — 20 процентов, у нас — 12 процентов. Это тоже понятное следствие ковида, так как болезнь в основном нацелена на легкие, и этот орган больше всего страдает", — рассказывает врач.
© Иллюстрация РИА НовостиОсновные симптомы постковидного синдрома, на которые жалуются российские и китайские пациенты. Опрос проведен спустя полгода после острой фазы COVID-19
Симптомы постковидного синдрома - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Иллюстрация РИА Новости
Основные симптомы постковидного синдрома, на которые жалуются российские и китайские пациенты. Опрос проведен спустя полгода после острой фазы COVID-19
Что касается проблем со сном, россиян это беспокоит реже — всего четыре процента (у китайцев — 25). Кроме того, у нас меньше жалуются на тревогу или депрессию — семь процентов против 23.
"Среди симптомов упоминают и потерю волос — в Китае 22 процента. У нас куда более скромный показатель. Вообще, различия между нашей и китайской работами связаны с тем, что в их исследовании участвовало почти в два раза меньше пациентов, плюс это были более тяжелые случаи. Больше попавших в реанимацию. А сейчас уже понятно, что постковидный синдром связан с тем, как протекала болезнь", — подчеркивает Сергей Авдеев.
Хотя женщины легче переносят COVID-19, они медленнее восстанавливаются и их чаще мучают последствия, особенно одышка. О каких-то общих рекомендациях в этой ситуации говорить рано, добавляет пульмонолог. К каждому пациенту нужен индивидуальный подход. Поэтому если вы заметили у себя какой-то симптом затяжного ковида, то стоит обратиться к врачу.
 
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