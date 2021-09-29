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Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией
Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией - РИА Новости, 29.09.2021
Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией
Читатели польского издания wPolityce резко отреагировали на высказывание депутата Европарламента (ЕП) от партии "Гражданская платформа" Янины Охойска о закупке... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T02:30
2021-09-29T02:30
2021-09-29T12:36
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Читатели польского издания wPolityce резко отреагировали на высказывание депутата Европарламента (ЕП) от партии "Гражданская платформа" Янины Охойска о закупке Варшавой американских танков "Абрамс".Так, по мнению парламентария, Польше не стоит опасаться за безопасность восточной границы. Вместо этого она посчитала, что эффективнее было бы потратить средства не на приобретение вооружений, а на обеспечение медсестер в больницах достойной зарплатой.Некоторые пользователи посчитали слова депутата ЕП неразумными и выразили мнение, что Польше якобы угрожает Россия.Однако некоторые выразили опасения, что новая техника не увеличит обороноспособность страны.Другие комментаторы оценили заявление политика в шутливой форме."Думаю, на поле боя тысяча разъяренных медсестер разобьет в пух и прах пять тысяч русских танков. Вы не знаете, каков потенциал польских медсестер со шприцами в руках!" — сыронизировал lechita. Ранее Варшава объявила о закупке 250 американских танков "Абрамс" в версии M1A2 SEPv3 более чем за 23 миллиарда долларов. По мнению министра обороны Польши, "самые лучшие в мире танки" нужны для того, чтобы снизить риск нападения на страну.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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в мире, варшава, польша, m1 abrams, европарламент, россия
02:30 29.09.2021 (обновлено: 12:36 29.09.2021)
Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией
Читатели wPolityce: Россия дойдет до Варшавы за полтора дня после закупки танков "Абрамс"
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
Читатели польского издания wPolityce
резко отреагировали на высказывание депутата Европарламента
(ЕП) от партии "Гражданская платформа" Янины Охойска о закупке Варшавой американских танков "Абрамс
".
Так, по мнению парламентария, Польше не стоит опасаться за безопасность восточной границы. Вместо этого она посчитала, что эффективнее было бы потратить средства не на приобретение вооружений, а на обеспечение медсестер в больницах достойной зарплатой.
Некоторые пользователи посчитали слова депутата ЕП неразумными и выразили мнение, что Польше якобы угрожает Россия
.
"Я так понимаю, хорошо зарабатывающие медсестры, когда возникнет угроза, бросят больных, возьмутся за оружие и пойдут защищать польские границы?" — возмутился Kurdesz.
Однако некоторые выразили опасения, что новая техника не увеличит обороноспособность страны.
"Будут у Польши "Абрамсы" или нет, Путин может дойти до Варшавы за 36-48 часов, а если у власти и дальше будет оставаться "Право и справедливость", то, скорее, за 16-24", — предположил Stanisław.
Другие комментаторы оценили заявление политика в шутливой форме.
"Думаю, на поле боя тысяча разъяренных медсестер разобьет в пух и прах пять тысяч русских танков. Вы не знаете, каков потенциал польских медсестер со шприцами в руках!" — сыронизировал lechita.
"Очень хорошая идея: когда русские на нас нападут, мы выставим против них медсестер, а когда они узнают об их высоких зарплатах, то наверняка сложат оружие и сдадутся в плен", — пошутил Wyborca.
Ранее Варшава объявила о закупке 250 американских танков "Абрамс" в версии M1A2 SEPv3 более чем за 23 миллиарда долларов. По мнению министра обороны Польши, "самые лучшие в мире танки" нужны для того, чтобы снизить риск нападения на страну.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>