https://ria.ru/20210929/polsha-1752245664.html

Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией

Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией - РИА Новости, 29.09.2021

Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией

Читатели польского издания wPolityce резко отреагировали на высказывание депутата Европарламента (ЕП) от партии "Гражданская платформа" Янины Охойска о закупке... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T02:30

2021-09-29T02:30

2021-09-29T12:36

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Читатели польского издания wPolityce резко отреагировали на высказывание депутата Европарламента (ЕП) от партии "Гражданская платформа" Янины Охойска о закупке Варшавой американских танков "Абрамс".Так, по мнению парламентария, Польше не стоит опасаться за безопасность восточной границы. Вместо этого она посчитала, что эффективнее было бы потратить средства не на приобретение вооружений, а на обеспечение медсестер в больницах достойной зарплатой.Некоторые пользователи посчитали слова депутата ЕП неразумными и выразили мнение, что Польше якобы угрожает Россия.Однако некоторые выразили опасения, что новая техника не увеличит обороноспособность страны.Другие комментаторы оценили заявление политика в шутливой форме."Думаю, на поле боя тысяча разъяренных медсестер разобьет в пух и прах пять тысяч русских танков. Вы не знаете, каков потенциал польских медсестер со шприцами в руках!" — сыронизировал lechita. Ранее Варшава объявила о закупке 250 американских танков "Абрамс" в версии M1A2 SEPv3 более чем за 23 миллиарда долларов. По мнению министра обороны Польши, "самые лучшие в мире танки" нужны для того, чтобы снизить риск нападения на страну.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210818/polsha-1746156463.html

https://ria.ru/20210831/polsha-1747917149.html

варшава

польша

россия

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в мире, варшава, польша, m1 abrams, европарламент, россия