https://ria.ru/20210929/poisk-1752284649.html

В Екатеринбурге пропали две школьницы

В Екатеринбурге пропали две школьницы - РИА Новости, 29.09.2021

В Екатеринбурге пропали две школьницы

Полиция и волонтеры ищут двух 14-летних девочек, пропавших в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в среду в поисковом отряде "Прорыв". РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T12:14

2021-09-29T12:14

2021-09-29T12:14

происшествия

дети

екатеринбург

березовский

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Полиция и волонтеры ищут двух 14-летних девочек, пропавших в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в среду в поисковом отряде "Прорыв"."Ведем поиски. Проверяем все свидетельства", - сказал собеседник агентства.Ранее местное издание e1.ru сообщило, что школьниц заметили в автобусе, который направлялся в город Березовский. По данным СМИ, девочки были подругами.В поисковом отряде "Прорыв" сказали, что эта информация уточняется.Обеих девочек зовут Ангелина. Приметы первой девочки – рост 152 сантиметра, худощавое телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы, носит очки. На момент пропажи была одета в куртку бирюзового цвета, брюки черного цвета, кроссовки белого цвета, джемпер. С собой у школьницы была сумка черного цвета.Приметы второй девочки – рост 154 сантиметра, среднее телосложение, карие глаза, черные волосы, стрижка каре, носит очки. На момент пропажи была одета в длинную куртку черного цвета, джинсы темного цвета, черные сапоги-берцы. С собой у девочки был рюкзак темно-синего цвета с голубой молнией.

https://ria.ru/20210921/shkolnitsy-1751149215.html

https://ria.ru/20180525/1521282485.html

екатеринбург

березовский

россия

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происшествия, дети, екатеринбург, березовский, россия