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В Екатеринбурге пропали две школьницы
В Екатеринбурге пропали две школьницы - РИА Новости, 29.09.2021
В Екатеринбурге пропали две школьницы
Полиция и волонтеры ищут двух 14-летних девочек, пропавших в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в среду в поисковом отряде "Прорыв". РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:14
2021-09-29T12:14
происшествия
дети
екатеринбург
березовский
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Полиция и волонтеры ищут двух 14-летних девочек, пропавших в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в среду в поисковом отряде "Прорыв"."Ведем поиски. Проверяем все свидетельства", - сказал собеседник агентства.Ранее местное издание e1.ru сообщило, что школьниц заметили в автобусе, который направлялся в город Березовский. По данным СМИ, девочки были подругами.В поисковом отряде "Прорыв" сказали, что эта информация уточняется.Обеих девочек зовут Ангелина. Приметы первой девочки – рост 152 сантиметра, худощавое телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы, носит очки. На момент пропажи была одета в куртку бирюзового цвета, брюки черного цвета, кроссовки белого цвета, джемпер. С собой у школьницы была сумка черного цвета.Приметы второй девочки – рост 154 сантиметра, среднее телосложение, карие глаза, черные волосы, стрижка каре, носит очки. На момент пропажи была одета в длинную куртку черного цвета, джинсы темного цвета, черные сапоги-берцы. С собой у девочки был рюкзак темно-синего цвета с голубой молнией.
https://ria.ru/20210921/shkolnitsy-1751149215.html
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происшествия, дети, екатеринбург, березовский, россия
12:14 29.09.2021
 
В Екатеринбурге пропали две школьницы

Полиция и волонтеры ищут двух четырнадцатилетних девочек, пропавших в Екатеринбурге

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Полиция и волонтеры ищут двух 14-летних девочек, пропавших в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в среду в поисковом отряде "Прорыв".
"Ведем поиски. Проверяем все свидетельства", - сказал собеседник агентства.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 15:23
В Красноярске нашли пропавших школьниц
Ранее местное издание e1.ru сообщило, что школьниц заметили в автобусе, который направлялся в город Березовский. По данным СМИ, девочки были подругами.
В поисковом отряде "Прорыв" сказали, что эта информация уточняется.
Обеих девочек зовут Ангелина. Приметы первой девочки – рост 152 сантиметра, худощавое телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы, носит очки. На момент пропажи была одета в куртку бирюзового цвета, брюки черного цвета, кроссовки белого цвета, джемпер. С собой у школьницы была сумка черного цвета.
Приметы второй девочки – рост 154 сантиметра, среднее телосложение, карие глаза, черные волосы, стрижка каре, носит очки. На момент пропажи была одета в длинную куртку черного цвета, джинсы темного цвета, черные сапоги-берцы. С собой у девочки был рюкзак темно-синего цвета с голубой молнией.
Поисковая группа во время розыска пропавшего ребенка. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.05.2018
25 мая 2018, 08:00
"Найден, жив. Найден, погиб". Как пропадают дети
 
ПроисшествияДетиЕкатеринбургБерезовскийРоссия
 
 
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