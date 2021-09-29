https://ria.ru/20210929/poisk-1752284649.html
В Екатеринбурге пропали две школьницы
В Екатеринбурге пропали две школьницы - РИА Новости, 29.09.2021
В Екатеринбурге пропали две школьницы
Полиция и волонтеры ищут двух 14-летних девочек, пропавших в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в среду в поисковом отряде "Прорыв". РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:14
2021-09-29T12:14
2021-09-29T12:14
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Полиция и волонтеры ищут двух 14-летних девочек, пропавших в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в среду в поисковом отряде "Прорыв"."Ведем поиски. Проверяем все свидетельства", - сказал собеседник агентства.Ранее местное издание e1.ru сообщило, что школьниц заметили в автобусе, который направлялся в город Березовский. По данным СМИ, девочки были подругами.В поисковом отряде "Прорыв" сказали, что эта информация уточняется.Обеих девочек зовут Ангелина. Приметы первой девочки – рост 152 сантиметра, худощавое телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы, носит очки. На момент пропажи была одета в куртку бирюзового цвета, брюки черного цвета, кроссовки белого цвета, джемпер. С собой у школьницы была сумка черного цвета.Приметы второй девочки – рост 154 сантиметра, среднее телосложение, карие глаза, черные волосы, стрижка каре, носит очки. На момент пропажи была одета в длинную куртку черного цвета, джинсы темного цвета, черные сапоги-берцы. С собой у девочки был рюкзак темно-синего цвета с голубой молнией.
https://ria.ru/20210921/shkolnitsy-1751149215.html
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происшествия, дети, екатеринбург, березовский, россия
В Екатеринбурге пропали две школьницы
Полиция и волонтеры ищут двух четырнадцатилетних девочек, пропавших в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен - РИА Новости.
Полиция и волонтеры ищут двух 14-летних девочек, пропавших в Екатеринбурге
, сообщили РИА Новости в среду в поисковом отряде "Прорыв".
"Ведем поиски. Проверяем все свидетельства", - сказал собеседник агентства.
Ранее местное издание e1.ru
сообщило, что школьниц заметили в автобусе, который направлялся в город Березовский
. По данным СМИ, девочки были подругами.
В поисковом отряде "Прорыв" сказали, что эта информация уточняется.
Обеих девочек зовут Ангелина. Приметы первой девочки – рост 152 сантиметра, худощавое телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы, носит очки. На момент пропажи была одета в куртку бирюзового цвета, брюки черного цвета, кроссовки белого цвета, джемпер. С собой у школьницы была сумка черного цвета.
Приметы второй девочки – рост 154 сантиметра, среднее телосложение, карие глаза, черные волосы, стрижка каре, носит очки. На момент пропажи была одета в длинную куртку черного цвета, джинсы темного цвета, черные сапоги-берцы. С собой у девочки был рюкзак темно-синего цвета с голубой молнией.