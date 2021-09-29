https://ria.ru/20210929/peterburg-1752246108.html
Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе
Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе - РИА Новости, 29.09.2021
Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе
Высокие цены на газ в Европе дадут властям Санкт-Петербурга дополнительные возможности для развития города, поскольку бюджет северной столицы уже в текущем году РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T03:15
2021-09-29T03:15
2021-09-29T03:34
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Высокие цены на газ в Европе дадут властям Санкт-Петербурга дополнительные возможности для развития города, поскольку бюджет северной столицы уже в текущем году начнет получать налоговые поступления от "Газпрома", сообщила РИА Новости вице-президент, руководитель направления "Пространственное развитие" ЦСР Татьяна Караваева.Уже сейчас власти города планируют выделить дополнительные средства на различные направления, в том числе транспортную инфраструктуру, пояснила собеседница агентства."Можно с уверенностью сказать, что дополнительные доходы не только положительно скажутся на развитии города, но и в целом окажут позитивный эффект на Северо-Западный федеральный округ", — отметила она.Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла почти 515 долларов за тысячу кубометров, к концу месяца показатель приблизился к отметке 600 долларов, а во вторник стоимость фьючерсов на газ на торгах превысила 1040 долларов за тысячу кубометров.Такая ситуация на рынке положительно влияет на прибыль российского газового монополиста: прибыль "Газпрома" только за первое полугодие 2021 года составила 995,52 миллиарда рублей против 45,46 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года.Согласно Налоговому кодексу, большая часть средств от налога на прибыль подлежит перечислению в бюджет региона, в котором зарегистрирован налогоплательщик. Фактически полученные дополнительные доходы будут направлены на реализацию новых проектов и решение задач по развитию регионов.
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в мире, санкт-петербург, европа, газпром
03:15 29.09.2021 (обновлено: 03:34 29.09.2021)
Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе
Эксперт Караваева: Петербург выиграет от высоких цен на газ в Европе
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
Высокие цены на газ в Европе
дадут властям Санкт-Петербурга
дополнительные возможности для развития города, поскольку бюджет северной столицы уже в текущем году начнет получать налоговые поступления от "Газпрома
", сообщила РИА Новости вице-президент, руководитель направления "Пространственное развитие" ЦСР Татьяна Караваева.
"В августе 2021 года "Газпром" завершил необходимые процедуры по регистрации в Санкт-Петербурге и по итогам года можно будет более точно оценить объем средств, который город получит на свое развитие. По имеющимся сведениям, в 2021 году бюджет города может получить 17 миллиардов рублей, а в 2022 году — уже около 40 миллиардов рублей", — рассказала Караваева.
Уже сейчас власти города планируют выделить дополнительные средства на различные направления, в том числе транспортную инфраструктуру, пояснила собеседница агентства.
"Можно с уверенностью сказать, что дополнительные доходы не только положительно скажутся на развитии города, но и в целом окажут позитивный эффект на Северо-Западный федеральный округ", — отметила она.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла почти 515 долларов за тысячу кубометров, к концу месяца показатель приблизился к отметке 600 долларов, а во вторник стоимость фьючерсов на газ на торгах превысила 1040 долларов за тысячу кубометров.
Такая ситуация на рынке положительно влияет на прибыль российского газового монополиста: прибыль "Газпрома" только за первое полугодие 2021 года составила 995,52 миллиарда рублей против 45,46 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года.
"Уже с уверенностью можно говорить о хороших показателях по итогам 2021 года. Что еще более важно, растут и налоговые поступления. Так, налог на прибыль составил за полугодие 2021 года 245,7 миллиарда рублей, тогда как за этот же период 2020 года — 62,26 миллиарда рублей", — сказала Караваева.
Согласно Налоговому кодексу, большая часть средств от налога на прибыль подлежит перечислению в бюджет региона, в котором зарегистрирован налогоплательщик. Фактически полученные дополнительные доходы будут направлены на реализацию новых проектов и решение задач по развитию регионов.