https://ria.ru/20210929/perevodchitsa-1752366699.html

Экс-дипломат прокомментировал слова о красивой переводчице Путина

Экс-дипломат прокомментировал слова о красивой переводчице Путина - РИА Новости, 29.09.2021

Экс-дипломат прокомментировал слова о красивой переводчице Путина

Бывший заместитель генсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T17:49

2021-09-29T17:49

2021-09-29T17:49

политика

сша

владимир путин

дональд трамп

сергей орджоникидзе

россия

фиона хилл

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Бывший заместитель генсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе рассказал РИА Новости, что для переговоров на высшем уровне выбирают переводчиков с опытом работы, которые хорошо знают язык и понимают, что такое конфиденциальные переговоры.Ранее сообщалось, что бывшая пресс-секретарь Дональда Трампа Стефани Гришэм написала в книге, что экс-советник бывшего президента США по России Фиона Хилл предполагала, что Путин специально выбрал своей переводчицей на встрече с американским лидером в Японии в 2019 году "привлекательную брюнетку", чтобы отвлечь Дональда Трампа. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что отбором переводчиков на переговоры с президентом России занимается МИД РФ, сам глава государства не участвует в этом процессе."На все встречи на высшем уровне есть переводчики-сотрудники МИД, как правило, это весьма ответственные сотрудники или переводчики с большим стажем, которые имеют опыт работы и понимают, что такое конфиденциальные переговоры. Всегда были какие-то люди, не просто младшие сотрудники, только-только поступившие на работу, но сотрудники с определенным стажем, допусками к секретной документации, это серьезное дело", - объяснил дипломат.По его словам, в нашей стране до сих пор так заведено, что на переговоры, встречи, консультации главы государства всегда выделяется МИДовский сотрудник.Он добавил, что в США и во Франции женщины выступают в роли переводчиков на переговорах глав государств чаще, чем в России."Я часто видел женщин-переводчиков. Мужчины чаще, но это уже вопрос несерьезный, главное, чтобы язык хорошо знал и доносил смысл грамотно. А когда вы делом заняты, вас ничто отвлечь не может", - заключил экс-дипломат.Он отметил, что присутствие переводчика на переговорах подчеркивает их официальный характер и требуется даже в том случае, если сами лидеры хорошо владеют иностранными языками."Когда встреча на таком высоком уровне - президент, премьер, министр иностранных дел - это официальные встречи, и если заранее не обговорено, что это встреча без галстуков, она идет через переводчика, это показывает официальный характер. Потом мы всегда настаиваем, что русский язык является официальным языком ООН, поэтому нам нечего от него отказываться. А самое главное, пока переводчик переводит, у того, кого он переводит, есть время подумать", - подчеркнул Орджоникидзе.

https://ria.ru/20210929/britantsy-1752278087.html

https://ria.ru/20210929/putin-1752327017.html

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политика, сша, владимир путин, дональд трамп, сергей орджоникидзе, россия, фиона хилл