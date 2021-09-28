Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210928/perevodchitsa-1752209769.html
Песков рассказал, кто выбирал "красивую переводчицу" для встречи с Трампом
Песков рассказал, кто выбирал "красивую переводчицу" для встречи с Трампом - РИА Новости, 29.09.2021
Песков рассказал, кто выбирал "красивую переводчицу" для встречи с Трампом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости предположение, что в российскую делегацию на встрече с американским лидером Дональдом... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-28T18:17
2021-09-29T05:32
дмитрий песков
россия
в мире
сша
владимир путин
дональд трамп
фиона хилл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752207604_555:763:2839:2048_1920x0_80_0_0_890534f90ff76774b83d9197f2c893e1.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости предположение, что в российскую делегацию на встрече с американским лидером Дональдом Трампом в 2019 году намеренно включили красивую переводчицу, чтобы отвлечь внимание собеседника.О том, что Путин специально выбрал для этой цели "привлекательную брюнетку", в своих мемуарах написала бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм со ссылкой на слова экс-советника главы государства Фионы Хилл.Комментируя эту публикацию, Песков подчеркнул, что президент России не участвует в выборе переводчика.Книга Гришэм "Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа", которая должна выйти 5 октября, рассказывает о ее работе в Белом доме.Представитель экс-президента Лиз Харрингтон заявила, что это издание — "очередная жалкая попытка нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа", а саму Гришэм назвала "рассерженным бывшим сотрудником".
https://ria.ru/20210928/tramp-1752179268.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752207604_550:395:2754:2048_1920x0_80_0_0_71df196aeca84db1538c2142d0cda814.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, россия, в мире, сша, владимир путин, дональд трамп, фиона хилл
18:17 28.09.2021 (обновлено: 05:32 29.09.2021)
 
Песков рассказал, кто выбирал "красивую переводчицу" для встречи с Трампом

Пресс-секретарь президента России Песков: переводчиц Путину обеспечивает МИД по заявке АП

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости предположение, что в российскую делегацию на встрече с американским лидером Дональдом Трампом в 2019 году намеренно включили красивую переводчицу, чтобы отвлечь внимание собеседника.
О том, что Путин специально выбрал для этой цели "привлекательную брюнетку", в своих мемуарах написала бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм со ссылкой на слова экс-советника главы государства Фионы Хилл.
Комментируя эту публикацию, Песков подчеркнул, что президент России не участвует в выборе переводчика.
"Переводчиков обеспечивает МИД по заявке администрации президента", — добавил представитель Кремля.
Книга Гришэм "Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа", которая должна выйти 5 октября, рассказывает о ее работе в Белом доме.
Представитель экс-президента Лиз Харрингтон заявила, что это издание — "очередная жалкая попытка нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа", а саму Гришэм назвала "рассерженным бывшим сотрудником".
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
Вчера, 15:23
Бывший пресс-секретарь рассказала, что Трамп шепнул Путину во время встречи
 
Дмитрий ПесковРоссияВ миреСШАВладимир ПутинДональд ТрампФиона Хилл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:39Патрушев рассказал о кибератаках на системы электронного голосования
05:17В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
04:46Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
04:15Названы последствия постковидного синдрома
04:12На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
03:40Названо оптимальное время для будущей ежегодной вакцинации от COVID-19
03:35Эксперт назвала осенние угрозы для рубля
03:34Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году
03:15Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе
03:00В России выдвинули новую гипотезу об одном из базовых механизмов эволюции
02:30Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией
02:15Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке
02:15В Роскачестве рассказали, как помочь телефону работать дольше
02:02NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"
01:57Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей
01:51КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
01:40Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами
01:39На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана
01:30В РВИО рассказали, о чем боятся говорить украинские историки
01:15Россиянам рассказали, какие модели авто с пробегом не стоит покупать
Лента новостейМолния