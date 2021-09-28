https://ria.ru/20210928/perevodchitsa-1752209769.html
Песков рассказал, кто выбирал "красивую переводчицу" для встречи с Трампом
Песков рассказал, кто выбирал "красивую переводчицу" для встречи с Трампом - РИА Новости, 29.09.2021
Песков рассказал, кто выбирал "красивую переводчицу" для встречи с Трампом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости предположение, что в российскую делегацию на встрече с американским лидером Дональдом... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-28T18:17
2021-09-28T18:17
2021-09-29T05:32
дмитрий песков
россия
в мире
сша
владимир путин
дональд трамп
фиона хилл
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости предположение, что в российскую делегацию на встрече с американским лидером Дональдом Трампом в 2019 году намеренно включили красивую переводчицу, чтобы отвлечь внимание собеседника.О том, что Путин специально выбрал для этой цели "привлекательную брюнетку", в своих мемуарах написала бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм со ссылкой на слова экс-советника главы государства Фионы Хилл.Комментируя эту публикацию, Песков подчеркнул, что президент России не участвует в выборе переводчика.Книга Гришэм "Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа", которая должна выйти 5 октября, рассказывает о ее работе в Белом доме.Представитель экс-президента Лиз Харрингтон заявила, что это издание — "очередная жалкая попытка нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа", а саму Гришэм назвала "рассерженным бывшим сотрудником".
https://ria.ru/20210928/tramp-1752179268.html
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дмитрий песков, россия, в мире, сша, владимир путин, дональд трамп, фиона хилл
18:17 28.09.2021 (обновлено: 05:32 29.09.2021)
Песков рассказал, кто выбирал "красивую переводчицу" для встречи с Трампом
Пресс-секретарь президента России Песков: переводчиц Путину обеспечивает МИД по заявке АП