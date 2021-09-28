https://ria.ru/20210928/perevodchitsa-1752209769.html

Песков рассказал, кто выбирал "красивую переводчицу" для встречи с Трампом

Песков рассказал, кто выбирал "красивую переводчицу" для встречи с Трампом - РИА Новости, 29.09.2021

Песков рассказал, кто выбирал "красивую переводчицу" для встречи с Трампом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости предположение, что в российскую делегацию на встрече с американским лидером Дональдом... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-28T18:17

2021-09-28T18:17

2021-09-29T05:32

дмитрий песков

россия

в мире

сша

владимир путин

дональд трамп

фиона хилл

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости предположение, что в российскую делегацию на встрече с американским лидером Дональдом Трампом в 2019 году намеренно включили красивую переводчицу, чтобы отвлечь внимание собеседника.О том, что Путин специально выбрал для этой цели "привлекательную брюнетку", в своих мемуарах написала бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм со ссылкой на слова экс-советника главы государства Фионы Хилл.Комментируя эту публикацию, Песков подчеркнул, что президент России не участвует в выборе переводчика.Книга Гришэм "Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа", которая должна выйти 5 октября, рассказывает о ее работе в Белом доме.Представитель экс-президента Лиз Харрингтон заявила, что это издание — "очередная жалкая попытка нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа", а саму Гришэм назвала "рассерженным бывшим сотрудником".

https://ria.ru/20210928/tramp-1752179268.html

россия

сша

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дмитрий песков, россия, в мире, сша, владимир путин, дональд трамп, фиона хилл