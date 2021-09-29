https://ria.ru/20210929/peregovory-1752347496.html
Переговоры Путина и Эрдогана завершились
Переговоры Путина и Эрдогана завершились - РИА Новости, 29.09.2021
Переговоры Путина и Эрдогана завершились
Переговоры президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом завершились, они продолжались около трех часов. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T16:36
2021-09-29T16:36
2021-09-29T16:41
россия
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реджеп тайип эрдоган
сирия
турция
сочи
ливия
афганистан
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СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом завершились, они продолжались около трех часов.Встреча лидеров проходила в Сочи в среду, стороны обсуждали как двусторонние отношения, так и региональные проблемы - ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.Для Путина российско-турецкие переговоры стали первой публичной очной встречей после того, как он ушел на карантин.
https://ria.ru/20210929/kompromiss-1752308982.html
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россия, в мире, реджеп тайип эрдоган, сирия, турция, сочи, ливия, афганистан, владимир путин
16:36 29.09.2021 (обновлено: 16:41 29.09.2021)
Переговоры Путина и Эрдогана завершились
Переговоры Путина и Эрдогана завершились, они продолжались около трех часов