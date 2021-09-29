https://ria.ru/20210929/peregovory-1752347496.html

Переговоры Путина и Эрдогана завершились

Переговоры Путина и Эрдогана завершились - РИА Новости, 29.09.2021

Переговоры Путина и Эрдогана завершились

Переговоры президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом завершились, они продолжались около трех часов. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T16:36

2021-09-29T16:36

2021-09-29T16:41

россия

в мире

реджеп тайип эрдоган

сирия

турция

сочи

ливия

афганистан

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СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом завершились, они продолжались около трех часов.Встреча лидеров проходила в Сочи в среду, стороны обсуждали как двусторонние отношения, так и региональные проблемы - ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.Для Путина российско-турецкие переговоры стали первой публичной очной встречей после того, как он ушел на карантин.

https://ria.ru/20210929/kompromiss-1752308982.html

россия

сирия

турция

сочи

ливия

афганистан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, в мире, реджеп тайип эрдоган, сирия, турция, сочи, ливия, афганистан, владимир путин