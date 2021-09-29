https://ria.ru/20210929/pensiya-1752406758.html

В пенсионном фонде объяснили, как получить единовременную выплату

В ПФР объяснили, как получить единовременную выплату - РИА Новости, 29.09.2021

В пенсионном фонде объяснили, как получить единовременную выплату

Мужчины при достижении 60 лет и женщины при достижении 55-ти имеют право на единовременную выплату средств пенсионных накоплений, сообщили в отделении ПФР по... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T21:34

2021-09-29T21:34

2021-09-29T23:57

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пенсионный фонд рф

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Мужчины при достижении 60 лет и женщины при достижении 55-ти имеют право на единовременную выплату средств пенсионных накоплений, сообщили в отделении ПФР по Нижегородской области.Получить эти средства за один раз и одной суммой могут мужчины, родившиеся в 1953-1967 годах и женщины 1957-1966 годов рождения, если они официально работали с 2002 по 2004 года, и их работодатель платил страховые взносы.Также воспользоваться услугой могут участники программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, отметили сотрудники ПФР.При этом не важно, идет речь о государственном или частном пенсионном фонде. Однако единовременная выплата не касается людей, имеющих накопительную пенсию.

https://ria.ru/20210915/pensiya-1750098302.html

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общество, пенсионный фонд рф, россия