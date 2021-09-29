https://ria.ru/20210929/pasport-1752363474.html

МВД заявило о готовности к введению электронных паспортов

МВД заявило о готовности к введению электронных паспортов - РИА Новости, 29.09.2021

МВД заявило о готовности к введению электронных паспортов

МВД РФ готово к введению электронных паспортов, но пока что вопросом его использования занимаются другие ведомства, в том числе Минцифры, заявила начальник... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T17:38

2021-09-29T17:38

2021-09-29T17:50

общество

паспорт

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

валентина казакова

россия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. МВД РФ готово к введению электронных паспортов, но пока что вопросом его использования занимаются другие ведомства, в том числе Минцифры, заявила начальник управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова."В данной ситуации (с введением электронных паспортов - ред.) мы ждем ответа от наших коллег, которые занимаются информатизацией в нашей стране, это Минцифры, это наша промышленность, которая ответит на те вопросы, которые ставит МВД. Это та инфраструктура, которая позволит применять данный документ на всей территории РФ", - сказала Казакова на пресс-конференции.Она отметила, что МВД по этому вопросу находится в роли исполнителя, но ведомство уже знает, как паспорт будет выглядеть, изготавливаться, и готово к его введению.

https://ria.ru/20210419/pasport-1728864365.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, паспорт, министерство внутренних дел рф (мвд россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), валентина казакова, россия