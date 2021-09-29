https://ria.ru/20210929/pasport-1752363474.html
МВД заявило о готовности к введению электронных паспортов
МВД заявило о готовности к введению электронных паспортов - РИА Новости, 29.09.2021
МВД заявило о готовности к введению электронных паспортов
МВД РФ готово к введению электронных паспортов, но пока что вопросом его использования занимаются другие ведомства, в том числе Минцифры, заявила начальник... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T17:38
2021-09-29T17:38
2021-09-29T17:50
общество
паспорт
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
валентина казакова
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. МВД РФ готово к введению электронных паспортов, но пока что вопросом его использования занимаются другие ведомства, в том числе Минцифры, заявила начальник управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова."В данной ситуации (с введением электронных паспортов - ред.) мы ждем ответа от наших коллег, которые занимаются информатизацией в нашей стране, это Минцифры, это наша промышленность, которая ответит на те вопросы, которые ставит МВД. Это та инфраструктура, которая позволит применять данный документ на всей территории РФ", - сказала Казакова на пресс-конференции.Она отметила, что МВД по этому вопросу находится в роли исполнителя, но ведомство уже знает, как паспорт будет выглядеть, изготавливаться, и готово к его введению.
https://ria.ru/20210419/pasport-1728864365.html
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общество, паспорт, министерство внутренних дел рф (мвд россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), валентина казакова, россия
17:38 29.09.2021 (обновлено: 17:50 29.09.2021)
МВД заявило о готовности к введению электронных паспортов
МВД заявило о готовности к введению электронных паспортов