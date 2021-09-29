https://ria.ru/20210929/orbakayte-1752274476.html

"Цифра удивляет": Орбакайте рассказала об отношении к возрасту

"Цифра удивляет": Орбакайте рассказала об отношении к возрасту - РИА Новости, 29.09.2021

"Цифра удивляет": Орбакайте рассказала об отношении к возрасту

Кристина Орбакайте в интервью Teleprogramma.pro рассказала об отношении к возрасту. Певице в этом году исполнилось 50 лет. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T17:10

2021-09-29T17:10

2021-09-29T17:10

шоубиз

кристина орбакайте

возраст

знаменитости

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Кристина Орбакайте в интервью Teleprogramma.pro рассказала об отношении к возрасту. Певице в этом году исполнилось 50 лет.Артистка с вниманием относится к собственному здоровью – старается правильно питаться и заниматься спортом.Недавно стало известно, что артистка приступила к съемкам в сериале "Тест на беременность". Она исполнит в нем главную роль.

https://ria.ru/20210927/baysarov-1751980059.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кристина орбакайте, возраст, знаменитости