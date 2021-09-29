"Цифра удивляет": Орбакайте рассказала об отношении к возрасту
Кристина Орбакайте рассказала об отношении к своему 50-летнему юбилею
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Кристина Орбакайте выступает на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2016" в Сочи
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Кристина Орбакайте в интервью Teleprogramma.pro рассказала об отношении к возрасту. Певице в этом году исполнилось 50 лет.
"К своему юбилею я подошла абсолютно осознанно, хотя эта цифра меня немного удивляет, ведь чувствую я себя несколько иначе. Ощущаю себя свежо, креативно, готова еще на многие эксперименты и уверена, что сил хватит!" – рассказала Орбакайте.
Артистка с вниманием относится к собственному здоровью – старается правильно питаться и заниматься спортом.
"Нагрузки не уменьшаю, а временами даже увеличиваю. Особенно сейчас, когда карантинные ограничения постепенно снимаются, появляется желание творить, заниматься любимыми делами, музыкой, съемками, театром", – добавила Кристина.
Недавно стало известно, что артистка приступила к съемкам в сериале "Тест на беременность". Она исполнит в нем главную роль.