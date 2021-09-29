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Шоубиз
https://ria.ru/20210929/orbakayte-1752274476.html
"Цифра удивляет": Орбакайте рассказала об отношении к возрасту
"Цифра удивляет": Орбакайте рассказала об отношении к возрасту - РИА Новости, 29.09.2021
"Цифра удивляет": Орбакайте рассказала об отношении к возрасту
Кристина Орбакайте в интервью Teleprogramma.pro рассказала об отношении к возрасту. Певице в этом году исполнилось 50 лет. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T17:10
2021-09-29T17:10
шоубиз
кристина орбакайте
возраст
знаменитости
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Кристина Орбакайте в интервью Teleprogramma.pro рассказала об отношении к возрасту. Певице в этом году исполнилось 50 лет.Артистка с вниманием относится к собственному здоровью – старается правильно питаться и заниматься спортом.Недавно стало известно, что артистка приступила к съемкам в сериале "Тест на беременность". Она исполнит в нем главную роль.
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кристина орбакайте, возраст, знаменитости
17:10 29.09.2021
 
"Цифра удивляет": Орбакайте рассказала об отношении к возрасту

Кристина Орбакайте рассказала об отношении к своему 50-летнему юбилею

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Кристина Орбакайте выступает на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2016" в Сочи
Певица Кристина Орбакайте выступает на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2016 в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Кристина Орбакайте в интервью Teleprogramma.pro рассказала об отношении к возрасту. Певице в этом году исполнилось 50 лет.

"К своему юбилею я подошла абсолютно осознанно, хотя эта цифра меня немного удивляет, ведь чувствую я себя несколько иначе. Ощущаю себя свежо, креативно, готова еще на многие эксперименты и уверена, что сил хватит!" – рассказала Орбакайте.

Артистка с вниманием относится к собственному здоровью – старается правильно питаться и заниматься спортом.

"Нагрузки не уменьшаю, а временами даже увеличиваю. Особенно сейчас, когда карантинные ограничения постепенно снимаются, появляется желание творить, заниматься любимыми делами, музыкой, съемками, театром", – добавила Кристина.

Недавно стало известно, что артистка приступила к съемкам в сериале "Тест на беременность". Она исполнит в нем главную роль.
Певица Кристина Орбакайте и ее сын Дени Байсаров перед церемонией награждения Муз-ТВ-2014. Эволюция - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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