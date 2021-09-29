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Дрозденко: необходимо научить общество неприятию домашнего насилия
Дрозденко: необходимо научить общество неприятию домашнего насилия - РИА Новости, 29.09.2021
Дрозденко: необходимо научить общество неприятию домашнего насилия
Проблема домашнего насилия остро нуждается во внимании, участии, деликатности, последовательности и твердости в решении, написал на своей официальной странице в РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T14:06
2021-09-29T14:06
2021-09-29T14:06
ленинградская область
ленинградская область
здоровье - общество
александр дрозденко
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С.–ПEТЕРБУРГ, 29 сен — РИА Новости. Проблема домашнего насилия остро нуждается во внимании, участии, деликатности, последовательности и твердости в решении, написал на своей официальной странице в социальной сети Instagram губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко."Домашнее насилие - не беда отдельной семьи, а болезнь общества", - отметил губернатор.Он отметил, что все, что происходит внутри семьи, по старым патриархальным традициям, люди стараются не выносить всеобщее внимание. Например, когда о домашнем насилии становится известно широкой общественности, все - от соседей до близких родственников - начинают защищать не жертву, а совершившего насилие."Это приводит к трансформации сознания не только у женщины или мужчины, но и у детей. У всех, кто подвергся насилию в семье", - сказал губернатор.Он уточнил, что проблему домашнего начисляя необходимо выносить на всеобщее обсуждение и разработать соответствующую нормативную базу.
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ленинградская область, здоровье - общество, александр дрозденко
С.–ПEТЕРБУРГ, 29 сен — РИА Новости.
Проблема домашнего насилия остро нуждается во внимании, участии, деликатности, последовательности и твердости в решении, написал на своей официальной странице в социальной сети Instagram губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
.
"Домашнее насилие - не беда отдельной семьи, а болезнь общества", - отметил губернатор.
Он отметил, что все, что происходит внутри семьи, по старым патриархальным традициям, люди стараются не выносить всеобщее внимание. Например, когда о домашнем насилии становится известно широкой общественности, все - от соседей до близких родственников - начинают защищать не жертву, а совершившего насилие.
"Это приводит к трансформации сознания не только у женщины или мужчины, но и у детей. У всех, кто подвергся насилию в семье", - сказал губернатор.
Он уточнил, что проблему домашнего начисляя необходимо выносить на всеобщее обсуждение и разработать соответствующую нормативную базу.
"Юристы, общественники, правозащитники четко должны прописать, что такое насилие в семье. Второе, это, конечно, изменение отношения общества. Начиная с компьютерной игры и закачивая серьезными моделями поведения, психологической работой. Нужно научить общество неприятию домашнего насилия и давать возможность жертвам, не стесняясь, об этом говорить. Преодолеть внутренний стыд, который у всех почему-то есть. И, конечно, нужна гарантия персональных данных, при необходимости - сокрытие публичности тех, кто столкнулся с этой проблемой. Потому что помощь не всегда приходит вовремя и в срок", — подытожил он.