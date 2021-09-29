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Дрозденко: необходимо научить общество неприятию домашнего насилия

Дрозденко: необходимо научить общество неприятию домашнего насилия - РИА Новости, 29.09.2021

Дрозденко: необходимо научить общество неприятию домашнего насилия

Проблема домашнего насилия остро нуждается во внимании, участии, деликатности, последовательности и твердости в решении, написал на своей официальной странице в РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T14:06

2021-09-29T14:06

2021-09-29T14:06

ленинградская область

ленинградская область

здоровье - общество

александр дрозденко

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С.–ПEТЕРБУРГ, 29 сен — РИА Новости. Проблема домашнего насилия остро нуждается во внимании, участии, деликатности, последовательности и твердости в решении, написал на своей официальной странице в социальной сети Instagram губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко."Домашнее насилие - не беда отдельной семьи, а болезнь общества", - отметил губернатор.Он отметил, что все, что происходит внутри семьи, по старым патриархальным традициям, люди стараются не выносить всеобщее внимание. Например, когда о домашнем насилии становится известно широкой общественности, все - от соседей до близких родственников - начинают защищать не жертву, а совершившего насилие."Это приводит к трансформации сознания не только у женщины или мужчины, но и у детей. У всех, кто подвергся насилию в семье", - сказал губернатор.Он уточнил, что проблему домашнего начисляя необходимо выносить на всеобщее обсуждение и разработать соответствующую нормативную базу.

https://ria.ru/20210923/zona-1751472536.html

ленинградская область

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ленинградская область, здоровье - общество, александр дрозденко