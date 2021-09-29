https://ria.ru/20210929/narusova-1752250769.html

Людмила Нарусова будет представлять Туву в Совете Федерации

Людмила Нарусова будет представлять Туву в Совете Федерации - РИА Новости, 29.09.2021

Людмила Нарусова будет представлять Туву в Совете Федерации

Людмила Нарусова вновь наделена полномочиями члена Совфеда от Тувы, сообщается в указе главы республики, опубликованном на сайте правительства региона. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T08:14

2021-09-29T08:14

2021-09-29T08:14

выборы в государственную думу

политика

республика тыва

людмила нарусова

совет федерации рф

владислав ховалыг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/58/1552145856_0:24:2908:1660_1920x0_80_0_0_c21d53178a22c37935887a4acc91a1a9.jpg

КРАСНОЯРСК, 29 сен - РИА Новости. Людмила Нарусова вновь наделена полномочиями члена Совфеда от Тувы, сообщается в указе главы республики, опубликованном на сайте правительства региона."Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от Правительства Республики Тыва Нарусову Людмилу Борисовну", - говорится в тексте указа.Людмила Нарусова с 2002 по 2010 год представляла Туву в Совете Федерации. В 2016 году глава Тувы Шолбан Кара-Оол вновь назначил ее членом Совета Федерации от региона.Президент России Владимир Путин в апреле подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола по собственному желанию, временно исполняющим обязанности был назначен Владислав Ховалыг. На прошедших 17-19 сентября выборах за него проголосовали 86,81% избирателей республики.

республика тыва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, республика тыва, людмила нарусова, совет федерации рф, владислав ховалыг