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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210929/narusova-1752250769.html
Людмила Нарусова будет представлять Туву в Совете Федерации
Людмила Нарусова будет представлять Туву в Совете Федерации - РИА Новости, 29.09.2021
Людмила Нарусова будет представлять Туву в Совете Федерации
Людмила Нарусова вновь наделена полномочиями члена Совфеда от Тувы, сообщается в указе главы республики, опубликованном на сайте правительства региона. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T08:14
2021-09-29T08:14
выборы в государственную думу
политика
республика тыва
людмила нарусова
совет федерации рф
владислав ховалыг
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КРАСНОЯРСК, 29 сен - РИА Новости. Людмила Нарусова вновь наделена полномочиями члена Совфеда от Тувы, сообщается в указе главы республики, опубликованном на сайте правительства региона."Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от Правительства Республики Тыва Нарусову Людмилу Борисовну", - говорится в тексте указа.Людмила Нарусова с 2002 по 2010 год представляла Туву в Совете Федерации. В 2016 году глава Тувы Шолбан Кара-Оол вновь назначил ее членом Совета Федерации от региона.Президент России Владимир Путин в апреле подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола по собственному желанию, временно исполняющим обязанности был назначен Владислав Ховалыг. На прошедших 17-19 сентября выборах за него проголосовали 86,81% избирателей республики.
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политика, республика тыва, людмила нарусова, совет федерации рф, владислав ховалыг
08:14 29.09.2021
 
Людмила Нарусова будет представлять Туву в Совете Федерации

Глава Тувы Ховалыг наделил Людмилу Нарусову полномочиями члена Совфеда от республики

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор, член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор, член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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КРАСНОЯРСК, 29 сен - РИА Новости. Людмила Нарусова вновь наделена полномочиями члена Совфеда от Тувы, сообщается в указе главы республики, опубликованном на сайте правительства региона.
"Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от Правительства Республики Тыва Нарусову Людмилу Борисовну", - говорится в тексте указа.
Людмила Нарусова с 2002 по 2010 год представляла Туву в Совете Федерации. В 2016 году глава Тувы Шолбан Кара-Оол вновь назначил ее членом Совета Федерации от региона.
Президент России Владимир Путин в апреле подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола по собственному желанию, временно исполняющим обязанности был назначен Владислав Ховалыг. На прошедших 17-19 сентября выборах за него проголосовали 86,81% избирателей республики.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаРеспублика ТываЛюдмила НарусоваСовет Федерации РФВладислав Ховалыг
 
 
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