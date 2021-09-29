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ЦИК направил в СК материалы о нарушениях на выборах в Петербурге

ЦИК направил в СК материалы о нарушениях на выборах в Петербурге - РИА Новости, 29.09.2021

ЦИК направил в СК материалы о нарушениях на выборах в Петербурге

Российский Центризбирком направил материалы в Генпрокуратуру и СК по поводу нарушений на выборах в Петербурге, а также в отношении бывшего вице-губернатора... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T12:25

2021-09-29T12:25

2021-09-29T13:04

политика

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российский Центризбирком направил материалы в Генпрокуратуру и СК по поводу нарушений на выборах в Петербурге, а также в отношении бывшего вице-губернатора города Александра Бельского, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.Ранее Памфилова сообщала, что ЦИК РФ планирует направить в Следственный комитет и Генпрокуратуру представление о конфликте интересов Бельского в ходе прошедших выборов. Она неоднократно критиковала работу городской избирательной комиссии Петербурга, а также заявляла, что больше всего обращений по нарушениям в ходе выборов в Госдуму поступало из Санкт-Петербурга.

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