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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210929/narusheniya-1752286873.html
ЦИК направил в СК материалы о нарушениях на выборах в Петербурге
ЦИК направил в СК материалы о нарушениях на выборах в Петербурге - РИА Новости, 29.09.2021
ЦИК направил в СК материалы о нарушениях на выборах в Петербурге
Российский Центризбирком направил материалы в Генпрокуратуру и СК по поводу нарушений на выборах в Петербурге, а также в отношении бывшего вице-губернатора... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:25
2021-09-29T13:04
политика
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
цик рф
выборы в государственную думу
происшествия
генеральная прокуратура рф
госдума рф
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российский Центризбирком направил материалы в Генпрокуратуру и СК по поводу нарушений на выборах в Петербурге, а также в отношении бывшего вице-губернатора города Александра Бельского, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.Ранее Памфилова сообщала, что ЦИК РФ планирует направить в Следственный комитет и Генпрокуратуру представление о конфликте интересов Бельского в ходе прошедших выборов. Она неоднократно критиковала работу городской избирательной комиссии Петербурга, а также заявляла, что больше всего обращений по нарушениям в ходе выборов в Госдуму поступало из Санкт-Петербурга.
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политика, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), цик рф, происшествия, генеральная прокуратура рф, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия
12:25 29.09.2021 (обновлено: 13:04 29.09.2021)
 
ЦИК направил в СК материалы о нарушениях на выборах в Петербурге

ЦИК направил в Генпрокуратуру и СК материалы о нарушениях на выборах в Петербурге

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российский Центризбирком направил материалы в Генпрокуратуру и СК по поводу нарушений на выборах в Петербурге, а также в отношении бывшего вице-губернатора города Александра Бельского, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"ЦИК направлены материалы в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет, и отдельно направлены материалы в Генеральную прокуратуру по поводу избранного на сегодня спикером заксобрания Александра Бельского. Явный конфликт интересов, он сам себя избирал. И не надо проводить аналогии с другими регионами, это человек, который фактически подменял горизбирком, надеюсь, Генпрокуратура разберется с этим", - сказала Памфилова на заседании ЦИК во время общения с избиркомом Санкт-Петербурга в формате видеоконференции.
Ранее Памфилова сообщала, что ЦИК РФ планирует направить в Следственный комитет и Генпрокуратуру представление о конфликте интересов Бельского в ходе прошедших выборов. Она неоднократно критиковала работу городской избирательной комиссии Петербурга, а также заявляла, что больше всего обращений по нарушениям в ходе выборов в Госдуму поступало из Санкт-Петербурга.
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