12:25 29.09.2021 (обновлено: 13:04 29.09.2021)
ЦИК направил в СК материалы о нарушениях на выборах в Петербурге
ЦИК направил в Генпрокуратуру и СК материалы о нарушениях на выборах в Петербурге
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российский Центризбирком направил материалы в Генпрокуратуру и СК по поводу нарушений на выборах в Петербурге, а также в отношении бывшего вице-губернатора города Александра Бельского, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"ЦИК направлены материалы в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет, и отдельно направлены материалы в Генеральную прокуратуру по поводу избранного на сегодня спикером заксобрания Александра Бельского. Явный конфликт интересов, он сам себя избирал. И не надо проводить аналогии с другими регионами, это человек, который фактически подменял горизбирком, надеюсь, Генпрокуратура разберется с этим", - сказала Памфилова на заседании ЦИК во время общения с избиркомом Санкт-Петербурга в формате видеоконференции.
Ранее Памфилова сообщала, что ЦИК РФ планирует направить в Следственный комитет и Генпрокуратуру представление о конфликте интересов Бельского в ходе прошедших выборов. Она неоднократно критиковала работу городской избирательной комиссии Петербурга, а также заявляла, что больше всего обращений по нарушениям в ходе выборов в Госдуму поступало из Санкт-Петербурга.