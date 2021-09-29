https://ria.ru/20210929/mironov-1752378300.html

Ярославский губернатор предложил Совфеду идею модернизации детских лагерей

Ярославский губернатор предложил Совфеду идею модернизации детских лагерей - РИА Новости, 29.09.2021

Ярославский губернатор предложил Совфеду идею модернизации детских лагерей

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в ходе встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко на VIII парламентском форуме... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T18:40

2021-09-29T18:40

2021-09-29T18:40

ярославская область

общество

ярославль

ярославская область

совет федерации рф

валентина матвиенко

дмитрий миронов

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в ходе встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко на VIII парламентском форуме "Историко-культурное наследие России" попросил ее поддержать на федеральном уровне инициативу разработки отдельной программы модернизации материально-технической базы загородных детских лагерей, сообщает правительство региона.Парламентский форум, организованный правительством Ярославской области совместно с Советом Федерации, открылся в Ярославле в среду. По словам губернатора, одна из главных целей форума - духовно-нравственное воспитание, бережное сохранение и передача исторической памяти подрастающему поколению."Руководствуясь задачами, поставленными президентом России, мы считаем важным создавать условия для развития гармоничной личности. Поэтому просим Вас поддержать инициативу, с которой мы уже выступали перед уполномоченным по правам ребенка при президенте Анной Юрьевной Кузнецовой, о разработке на федеральном уровне отдельной программы по модернизации материально-технической базы загородных детских лагерей. Уверен, общими усилиями мы сможем не только создать качественные и безопасные условия отдыха, но и среду для обучения и воспитания детей", - сказал Миронов в ходе встречи с Матвиенко.По его словам, область также работает над этим вопросом в рамках полномочий. Как отмечает правительство, в центре внимания на встрече главы региона со спикером СФ были вопросы социально-экономического развития области.Матвиенко заявила, что социально-экономическая ситуация в Ярославской области стабильная, проведена большая работа в сфере дорожного строительства. Кроме того, по ее словам, в пандемию региональные власти много внимания уделяли социальной сфере. "Реализованы все поручения президента РФ по поддержке граждан и отдельных отраслей экономики", - сказала она.Глава региона поблагодарил Матвиенко за решение провести парламентский форум "Историко-культурное наследие России" именно в Ярославле, городе, который имеет статус столицы всероссийского туристского маршрута "Золотое кольцо". По его словам, форум даст новый стимул развитию туризма. "В 2020 году нашу область посетили почти 4 миллиона туристов. Это меньше, чем мы планировали, поскольку на развитии отрасли сказались коронавирусные ограничения. Сейчас турпоток восстанавливается, и я надеюсь, что к концу года мы выйдем на уровень "доковидного" периода", - приводятся слова губернатора.

https://ria.ru/20210923/turizm-1751459444.html

https://ria.ru/20210923/yaroslavl-1751531084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ярославль, ярославская область, совет федерации рф, валентина матвиенко, дмитрий миронов, россия