https://ria.ru/20210929/mironov-1752378300.html
Ярославский губернатор предложил Совфеду идею модернизации детских лагерей
Ярославский губернатор предложил Совфеду идею модернизации детских лагерей - РИА Новости, 29.09.2021
Ярославский губернатор предложил Совфеду идею модернизации детских лагерей
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в ходе встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко на VIII парламентском форуме... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T18:40
2021-09-29T18:40
2021-09-29T18:40
ярославская область
общество
ярославль
ярославская область
совет федерации рф
валентина матвиенко
дмитрий миронов
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в ходе встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко на VIII парламентском форуме "Историко-культурное наследие России" попросил ее поддержать на федеральном уровне инициативу разработки отдельной программы модернизации материально-технической базы загородных детских лагерей, сообщает правительство региона.Парламентский форум, организованный правительством Ярославской области совместно с Советом Федерации, открылся в Ярославле в среду. По словам губернатора, одна из главных целей форума - духовно-нравственное воспитание, бережное сохранение и передача исторической памяти подрастающему поколению."Руководствуясь задачами, поставленными президентом России, мы считаем важным создавать условия для развития гармоничной личности. Поэтому просим Вас поддержать инициативу, с которой мы уже выступали перед уполномоченным по правам ребенка при президенте Анной Юрьевной Кузнецовой, о разработке на федеральном уровне отдельной программы по модернизации материально-технической базы загородных детских лагерей. Уверен, общими усилиями мы сможем не только создать качественные и безопасные условия отдыха, но и среду для обучения и воспитания детей", - сказал Миронов в ходе встречи с Матвиенко.По его словам, область также работает над этим вопросом в рамках полномочий. Как отмечает правительство, в центре внимания на встрече главы региона со спикером СФ были вопросы социально-экономического развития области.Матвиенко заявила, что социально-экономическая ситуация в Ярославской области стабильная, проведена большая работа в сфере дорожного строительства. Кроме того, по ее словам, в пандемию региональные власти много внимания уделяли социальной сфере. "Реализованы все поручения президента РФ по поддержке граждан и отдельных отраслей экономики", - сказала она.Глава региона поблагодарил Матвиенко за решение провести парламентский форум "Историко-культурное наследие России" именно в Ярославле, городе, который имеет статус столицы всероссийского туристского маршрута "Золотое кольцо". По его словам, форум даст новый стимул развитию туризма. "В 2020 году нашу область посетили почти 4 миллиона туристов. Это меньше, чем мы планировали, поскольку на развитии отрасли сказались коронавирусные ограничения. Сейчас турпоток восстанавливается, и я надеюсь, что к концу года мы выйдем на уровень "доковидного" периода", - приводятся слова губернатора.
https://ria.ru/20210923/turizm-1751459444.html
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общество, ярославль, ярославская область, совет федерации рф, валентина матвиенко, дмитрий миронов, россия
Ярославский губернатор предложил Совфеду идею модернизации детских лагерей
Губернатор Ярославской области Миронов просит Совфед поддержать идею модернизации детских лагерей
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 сен - РИА Новости.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
в ходе встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко
на VIII парламентском форуме "Историко-культурное наследие России" попросил ее поддержать на федеральном уровне инициативу разработки отдельной программы модернизации материально-технической базы загородных детских лагерей, сообщает правительство региона.
Парламентский форум, организованный правительством Ярославской области
совместно с Советом Федерации, открылся в Ярославле
в среду. По словам губернатора, одна из главных целей форума - духовно-нравственное воспитание, бережное сохранение и передача исторической памяти подрастающему поколению.
"Руководствуясь задачами, поставленными президентом России
, мы считаем важным создавать условия для развития гармоничной личности. Поэтому просим Вас поддержать инициативу, с которой мы уже выступали перед уполномоченным по правам ребенка при президенте Анной Юрьевной Кузнецовой, о разработке на федеральном уровне отдельной программы по модернизации материально-технической базы загородных детских лагерей. Уверен, общими усилиями мы сможем не только создать качественные и безопасные условия отдыха, но и среду для обучения и воспитания детей", - сказал Миронов в ходе встречи с Матвиенко.
По его словам, область также работает над этим вопросом в рамках полномочий. Как отмечает правительство, в центре внимания на встрече главы региона со спикером СФ были вопросы социально-экономического развития области.
Матвиенко заявила, что социально-экономическая ситуация в Ярославской области стабильная, проведена большая работа в сфере дорожного строительства. Кроме того, по ее словам, в пандемию региональные власти много внимания уделяли социальной сфере. "Реализованы все поручения президента РФ по поддержке граждан и отдельных отраслей экономики", - сказала она.
Глава региона поблагодарил Матвиенко за решение провести парламентский форум "Историко-культурное наследие России" именно в Ярославле, городе, который имеет статус столицы всероссийского туристского маршрута "Золотое кольцо". По его словам, форум даст новый стимул развитию туризма. "В 2020 году нашу область посетили почти 4 миллиона туристов. Это меньше, чем мы планировали, поскольку на развитии отрасли сказались коронавирусные ограничения. Сейчас турпоток восстанавливается, и я надеюсь, что к концу года мы выйдем на уровень "доковидного" периода", - приводятся слова губернатора.