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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20210929/mironov-1752353816.html
В Ярославле открылся форум "Историко-культурное наследие России"
В Ярославле открылся форум "Историко-культурное наследие России" - РИА Новости, 29.09.2021
В Ярославле открылся форум "Историко-культурное наследие России"
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в среду открыл VIII парламентский форум "Историко-культурное наследие России", в ходе которого предстоит обсудить РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T17:00
2021-09-29T17:00
ярославская область
ярославская область
переславль-залесский
дмитрий миронов
россия
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в среду открыл VIII парламентский форум "Историко-культурное наследие России", в ходе которого предстоит обсудить вопросы введения единой политики в области государственной охраны объектов всемирного наследия, следует из сообщения правительства региона.Правительство Ярославской области совместно с Советом Федерации организовало проведение этого форума в регионе, на территории которого сосредоточены более пяти тысяч памятников разных эпох, начиная с XII века до советского периода."Уникальность Ярославля в том, что его исторический центр полностью включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В России таких городов всего два, помимо Ярославля столь высокой оценки на международном уровне удостоен также Санкт-Петербург. Кроме того, в настоящее время в предварительный список объектов ЮНЕСКО включены Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском и Ансамбль Ростовского кремля", - сказал Миронов на открытии форума.Он отметил, что одна из ближайших задач - повысить туристскую и инвестиционную привлекательность региона благодаря включению этих объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако, по словам губернатора, необходимо на законодательном уровне отрегулировать вопросы государственной охраны объектов всемирного наследия."В частности, необходимо закрепить требования к их охране в едином документе и исключить разночтения федерального и регионального законодательства, чтобы они были понятны каждому. Знаю, что эта тема уже обсуждалась в Совете Федерации, и надеюсь, что решение этого вопроса будет найдено, в том числе благодаря дискуссии в рамках сегодняшнего форума", - отметил глава региона в своем выступлении.Отмечается также, что в рамках форума пройдет обсуждение предстоящей реконструкции Первого русского театра имени Фёдора Волкова и проекта создания театрального квартала, планов возрождения православных святынь Ростова Великого.
https://ria.ru/20210923/turizm-1751459444.html
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ярославская область, переславль-залесский, дмитрий миронов, россия, общество
17:00 29.09.2021
 
В Ярославле открылся форум "Историко-культурное наследие России"

Губернатор Ярославской области Миронов открыл форум "Историко-культурное наследие России"

CC BY 4.0 / Правительство Ярославской области / Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
CC BY 4.0 / Правительство Ярославской области /
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в среду открыл VIII парламентский форум "Историко-культурное наследие России", в ходе которого предстоит обсудить вопросы введения единой политики в области государственной охраны объектов всемирного наследия, следует из сообщения правительства региона.
Правительство Ярославской области совместно с Советом Федерации организовало проведение этого форума в регионе, на территории которого сосредоточены более пяти тысяч памятников разных эпох, начиная с XII века до советского периода.
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"Уникальность Ярославля в том, что его исторический центр полностью включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В России таких городов всего два, помимо Ярославля столь высокой оценки на международном уровне удостоен также Санкт-Петербург. Кроме того, в настоящее время в предварительный список объектов ЮНЕСКО включены Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском и Ансамбль Ростовского кремля", - сказал Миронов на открытии форума.
Он отметил, что одна из ближайших задач - повысить туристскую и инвестиционную привлекательность региона благодаря включению этих объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако, по словам губернатора, необходимо на законодательном уровне отрегулировать вопросы государственной охраны объектов всемирного наследия.
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"В частности, необходимо закрепить требования к их охране в едином документе и исключить разночтения федерального и регионального законодательства, чтобы они были понятны каждому. Знаю, что эта тема уже обсуждалась в Совете Федерации, и надеюсь, что решение этого вопроса будет найдено, в том числе благодаря дискуссии в рамках сегодняшнего форума", - отметил глава региона в своем выступлении.
Отмечается также, что в рамках форума пройдет обсуждение предстоящей реконструкции Первого русского театра имени Фёдора Волкова и проекта создания театрального квартала, планов возрождения православных святынь Ростова Великого.
 
Ярославская областьЯрославская областьПереславль-ЗалесскийДмитрий МироновРоссияОбщество
 
 
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