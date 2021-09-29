В Ярославле открылся форум "Историко-культурное наследие России"
Губернатор Ярославской области Миронов открыл форум "Историко-культурное наследие России"
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в среду открыл VIII парламентский форум "Историко-культурное наследие России", в ходе которого предстоит обсудить вопросы введения единой политики в области государственной охраны объектов всемирного наследия, следует из сообщения правительства региона.
Правительство Ярославской области совместно с Советом Федерации организовало проведение этого форума в регионе, на территории которого сосредоточены более пяти тысяч памятников разных эпох, начиная с XII века до советского периода.
"Уникальность Ярославля в том, что его исторический центр полностью включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В России таких городов всего два, помимо Ярославля столь высокой оценки на международном уровне удостоен также Санкт-Петербург. Кроме того, в настоящее время в предварительный список объектов ЮНЕСКО включены Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском и Ансамбль Ростовского кремля", - сказал Миронов на открытии форума.
Он отметил, что одна из ближайших задач - повысить туристскую и инвестиционную привлекательность региона благодаря включению этих объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако, по словам губернатора, необходимо на законодательном уровне отрегулировать вопросы государственной охраны объектов всемирного наследия.
"В частности, необходимо закрепить требования к их охране в едином документе и исключить разночтения федерального и регионального законодательства, чтобы они были понятны каждому. Знаю, что эта тема уже обсуждалась в Совете Федерации, и надеюсь, что решение этого вопроса будет найдено, в том числе благодаря дискуссии в рамках сегодняшнего форума", - отметил глава региона в своем выступлении.
Отмечается также, что в рамках форума пройдет обсуждение предстоящей реконструкции Первого русского театра имени Фёдора Волкова и проекта создания театрального квартала, планов возрождения православных святынь Ростова Великого.