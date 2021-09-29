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https://ria.ru/20210929/mir-19-1752287384.html
Скворцова рассказала об испытаниях препарата от коронавируса "МИР-19"
Скворцова рассказала об испытаниях препарата от коронавируса "МИР-19" - РИА Новости, 29.09.2021
Скворцова рассказала об испытаниях препарата от коронавируса "МИР-19"
Препарат "МИР-19" от COVID-19 могут зарегистрировать после завершения второй фазы исследований в этом году, сообщила глава Федерального медико-биологического... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:26
2021-09-29T13:15
распространение коронавируса
общество
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
здоровье - общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Препарат "МИР-19" от COVID-19 могут зарегистрировать после завершения второй фазы исследований в этом году, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на пресс-подходе журналистам."Мы надеемся, что в этом году будет завершена вторая фаза и отчет по второй фазе позволит зарегистрировать этот препарат для того, чтобы он мог широко использоваться в медицинской практике. Параллельно будем проводить расширенную третью фазу – пострегистрионную, для того чтобы какие-то дополнительные нюансы уточнить на большой популяции пациента", - сказала Скворцова.Сейчас в стране зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них - "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, - широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от центра имени Чумакова РАН.Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" - облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" - в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.В июле регулятор также выдал разрешение на клинические исследования препарата Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства.Двадцать седьмого сентября Минздрав выдал разрешение на старт клинических исследований вакцины от COVID-19 "Бетувакс-Ков-2". Первая и вторая фазы проходят с 27 сентября по 31 августа 2022 года. Участвуют 170 добровольцев.
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общество, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, российская академия наук, российский фонд прямых инвестиций
12:26 29.09.2021 (обновлено: 13:15 29.09.2021)
 
Скворцова рассказала об испытаниях препарата от коронавируса "МИР-19"

Глава ФМБА Скворцова надеется на завершение второй фазы испытаний "МИР-19" в этом году

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Препарат "МИР-19" от COVID-19 могут зарегистрировать после завершения второй фазы исследований в этом году, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на пресс-подходе журналистам.
"Мы надеемся, что в этом году будет завершена вторая фаза и отчет по второй фазе позволит зарегистрировать этот препарат для того, чтобы он мог широко использоваться в медицинской практике. Параллельно будем проводить расширенную третью фазу – пострегистрионную, для того чтобы какие-то дополнительные нюансы уточнить на большой популяции пациента", - сказала Скворцова.
Сейчас в стране зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них - "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, - широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от центра имени Чумакова РАН.
Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" - облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" - в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.
В июле регулятор также выдал разрешение на клинические исследования препарата Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства.
Двадцать седьмого сентября Минздрав выдал разрешение на старт клинических исследований вакцины от COVID-19 "Бетувакс-Ков-2". Первая и вторая фазы проходят с 27 сентября по 31 августа 2022 года. Участвуют 170 добровольцев.
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Распространение коронавирусаОбществоВероника СкворцоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Здоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииРоссийская академия наукРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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