Матвиенко оценила роль Меркель в двусторонних отношениях

Спикер Совфеда Матвиенко: Меркель сделала многое для сохранения двусторонних отношений
Первая женщина-канцлер, самый молодой глава правительства Германии, первый лидер с естественно-научным образованием — все это Ангела Меркель.
Первая женщина-канцлер, самый молодой глава правительства Германии, первый лидер с естественно-научным образованием — все это Ангела Меркель.
Должность федерального канцлера она заняла 22 ноября 2005 года. Переизбиралась на этот пост в 2005, 2009 и 2013-м.
Должность федерального канцлера она заняла 22 ноября 2005 года. Переизбиралась на этот пост в 2005, 2009 и 2013-м.
Несменяемость власти нетипична для Западной Европы. И все же решение Меркель не выдвигаться на выборах председателя ХДС, а значит, и не участвовать в борьбе за кресло канцлера прозвучало как гром среди ясного неба.
Несменяемость власти нетипична для Западной Европы. И все же решение Меркель не выдвигаться на выборах председателя ХДС, а значит, и не участвовать в борьбе за кресло канцлера прозвучало как гром среди ясного неба.
При Меркель Германия стала экономическим и политическим локомотивом ЕС, а Берлин превратился в политическую столицу Европы, отодвинув Брюссель, Париж и Лондон. Не секрет, что у многих это вызывает раздражение.
При Меркель Германия стала экономическим и политическим локомотивом ЕС, а Берлин превратился в политическую столицу Европы, отодвинув Брюссель, Париж и Лондон. Не секрет, что у многих это вызывает раздражение.
Журнал Forbes многократно называл канцлера Германии самой влиятельной женщиной в мировой политике, "так как госпожа Меркель совершила много выдающихся дел, и они прямо касаются ее роли в Европе и в мире".
Журнал Forbes многократно называл канцлера Германии самой влиятельной женщиной в мировой политике, "так как госпожа Меркель совершила много выдающихся дел, и они прямо касаются ее роли в Европе и в мире".
В немецких СМИ Меркель называли "канцлером иностранных дел", учитывая то значение, которое она придает международным контактам и политике в ЕС.
В немецких СМИ Меркель называли "канцлером иностранных дел", учитывая то значение, которое она придает международным контактам и политике в ЕС.
Между тем в молодости ничто не сулило Ангеле будущее влиятельного политика. Она окончила физический факультет Лейпцигского университета имени Карла Маркса, защитила диссертацию и с головой ушла в науку.
Между тем в молодости ничто не сулило Ангеле будущее влиятельного политика. Она окончила физический факультет Лейпцигского университета имени Карла Маркса, защитила диссертацию и с головой ушла в науку.
В большую политику Меркель пришла уже после падения Берлинской стены и за считаные годы сделала головокружительную карьеру.
В большую политику Меркель пришла уже после падения Берлинской стены и за считаные годы сделала головокружительную карьеру.
Меркель родилась в ГДР и признавалась в интервью, что у нее на всю жизнь остались некоторые "советские привычки". "Тяга к накоплению запасов сидит во мне глубоко и объясняется тем, что в условиях дефицита люди покупали все подряд", — рассказывала она.
Меркель родилась в ГДР и признавалась в интервью, что у нее на всю жизнь остались некоторые "советские привычки". "Тяга к накоплению запасов сидит во мне глубоко и объясняется тем, что в условиях дефицита люди покупали все подряд", — рассказывала она.
Стиль канцлера чрезвычайно прост и сдержан: однотонные пиджаки и брючные костюмы, никаких колец и серег.
Стиль канцлера чрезвычайно прост и сдержан: однотонные пиджаки и брючные костюмы, никаких колец и серег.
Немцы полюбили фрау канцлерин за "скромное обаяние обыкновенной женщины". Меркель рассказывала журналистам, что в свободное время любит готовить картофельный суп и рулеты из мяса, ездить по магазинам, выращивать овощи.
Немцы полюбили фрау канцлерин за "скромное обаяние обыкновенной женщины". Меркель рассказывала журналистам, что в свободное время любит готовить картофельный суп и рулеты из мяса, ездить по магазинам, выращивать овощи.
Соперники опрометчиво считают ее мягкой — и попадают в ловушку. Один из немецких журналов в начале правления назвал Меркель "серой жемчужиной Германии".
Соперники опрометчиво считают ее мягкой — и попадают в ловушку. Один из немецких журналов в начале правления назвал Меркель "серой жемчужиной Германии".
Оказывалась Меркель и в центре скандалов. Например, когда поддержала кампанию США в Ираке. Или когда разразился гром из-за американской слежки: только ленивый не критиковал канцлера за то, что она позволяет шпионить за немцами.
Оказывалась Меркель и в центре скандалов. Например, когда поддержала кампанию США в Ираке. Или когда разразился гром из-за американской слежки: только ленивый не критиковал канцлера за то, что она позволяет шпионить за немцами.
Ослабление позиций Меркель связано с решением открыть границы для беженцев в 2015 году. Заявление о том, что Германия будет проводить политику открытых дверей, немцы сначала восприняли с энтузиазмом. Однако настроения быстро изменились.
Ослабление позиций Меркель связано с решением открыть границы для беженцев в 2015 году. Заявление о том, что Германия будет проводить политику открытых дверей, немцы сначала восприняли с энтузиазмом. Однако настроения быстро изменились.
В 2017-м ХДС показал худший с 1949 года результат на всеобщих выборах. Меркель отреагировала на это словами, что "не знает, что нужно было сделать по-другому".
В 2017-м ХДС показал худший с 1949 года результат на всеобщих выборах. Меркель отреагировала на это словами, что "не знает, что нужно было сделать по-другому".
Немецкие СМИ не раз предрекали канцлеру скорую отставку, закат политической карьеры, сообщали о "мятеже против Меркель" и падении ее рейтинга.
Немецкие СМИ не раз предрекали канцлеру скорую отставку, закат политической карьеры, сообщали о "мятеже против Меркель" и падении ее рейтинга.
Ангела Меркель не раз оказывалась в сложных ситуациях, но ей всегда удавалось выйти из них с гордо поднятой головой.
Ангела Меркель не раз оказывалась в сложных ситуациях, но ей всегда удавалось выйти из них с гордо поднятой головой.
Политологи уверены: канцлера рано списывать со счетов, она будет влиять на немецкую политику, даже если не станет занимать никаких постов.
Политологи уверены: канцлера рано списывать со счетов, она будет влиять на немецкую политику, даже если не станет занимать никаких постов.
Первая женщина-канцлер, самый молодой глава правительства Германии, первый лидер с естественно-научным образованием — все это Ангела Меркель.
Должность федерального канцлера она заняла 22 ноября 2005 года. Переизбиралась на этот пост в 2005, 2009 и 2013-м.
Несменяемость власти нетипична для Западной Европы. И все же решение Меркель не выдвигаться на выборах председателя ХДС, а значит, и не участвовать в борьбе за кресло канцлера прозвучало как гром среди ясного неба.
При Меркель Германия стала экономическим и политическим локомотивом ЕС, а Берлин превратился в политическую столицу Европы, отодвинув Брюссель, Париж и Лондон. Не секрет, что у многих это вызывает раздражение.
Журнал Forbes многократно называл канцлера Германии самой влиятельной женщиной в мировой политике, "так как госпожа Меркель совершила много выдающихся дел, и они прямо касаются ее роли в Европе и в мире".
В немецких СМИ Меркель называли "канцлером иностранных дел", учитывая то значение, которое она придает международным контактам и политике в ЕС.
Между тем в молодости ничто не сулило Ангеле будущее влиятельного политика. Она окончила физический факультет Лейпцигского университета имени Карла Маркса, защитила диссертацию и с головой ушла в науку.
В большую политику Меркель пришла уже после падения Берлинской стены и за считаные годы сделала головокружительную карьеру.
Меркель родилась в ГДР и признавалась в интервью, что у нее на всю жизнь остались некоторые "советские привычки". "Тяга к накоплению запасов сидит во мне глубоко и объясняется тем, что в условиях дефицита люди покупали все подряд", — рассказывала она.
Стиль канцлера чрезвычайно прост и сдержан: однотонные пиджаки и брючные костюмы, никаких колец и серег.
Немцы полюбили фрау канцлерин за "скромное обаяние обыкновенной женщины". Меркель рассказывала журналистам, что в свободное время любит готовить картофельный суп и рулеты из мяса, ездить по магазинам, выращивать овощи.
Соперники опрометчиво считают ее мягкой — и попадают в ловушку. Один из немецких журналов в начале правления назвал Меркель "серой жемчужиной Германии".
Оказывалась Меркель и в центре скандалов. Например, когда поддержала кампанию США в Ираке. Или когда разразился гром из-за американской слежки: только ленивый не критиковал канцлера за то, что она позволяет шпионить за немцами.
Ослабление позиций Меркель связано с решением открыть границы для беженцев в 2015 году. Заявление о том, что Германия будет проводить политику открытых дверей, немцы сначала восприняли с энтузиазмом. Однако настроения быстро изменились.
В 2017-м ХДС показал худший с 1949 года результат на всеобщих выборах. Меркель отреагировала на это словами, что "не знает, что нужно было сделать по-другому".
Немецкие СМИ не раз предрекали канцлеру скорую отставку, закат политической карьеры, сообщали о "мятеже против Меркель" и падении ее рейтинга.
Ангела Меркель не раз оказывалась в сложных ситуациях, но ей всегда удавалось выйти из них с гордо поднятой головой.
Политологи уверены: канцлера рано списывать со счетов, она будет влиять на немецкую политику, даже если не станет занимать никаких постов.