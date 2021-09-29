https://ria.ru/20210929/merkel-1752261563.html

Матвиенко оценила роль Меркель в двусторонних отношениях

Матвиенко оценила роль Меркель в двусторонних отношениях - РИА Новости, 29.09.2021

Матвиенко оценила роль Меркель в двусторонних отношениях

Благодаря канцлеру Германии Ангеле Меркель отношения России и Германии позволяют нашим странам по-прежнему обсуждать любые вопросы, что не со всеми партнёрами... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T10:15

2021-09-29T10:15

2021-09-29T10:23

в мире

берлин (город)

германия

ангела меркель

совет федерации рф

валентина матвиенко

россия

сша

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Благодаря канцлеру Германии Ангеле Меркель отношения России и Германии позволяют нашим странам по-прежнему обсуждать любые вопросы, что не со всеми партнёрами теперь возможно, заявила РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Она сделала очень многое для сохранения отношений между нашими странами, по крайней мере, на уровне, когда мы можем по-прежнему обсуждать абсолютно любые вопросы. Если с некоторыми нашими западными партнёрами взаимодействие уже, к сожалению, практически на нуле, то с Берлином дело обстоит совершенно иначе. И в этом, на мой взгляд, несомненно заслуга Меркель", - сказала она.У Меркель не все получилось в отношениях с РФ, но ставить под сомнение ее заслуги неправильно - на нее оказывалось беспрецедентное давление, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.В интервью РИА Новости она заявила, что те, кто пытается ставить под сомнение, достаточно ли Меркель сделала для того, чтобы российско-германские отношения развивались в позитивном русле, не правы."Как у любого другого политика, у неё не все получилось, но мы прекрасно видели, что она работала под давлением обстоятельств, подчас беспрецедентных - по крайней мере, для политиков её поколения. Всегда надо помнить, что любой политик действует в рамках определённых исторических обстоятельств, изменить или игнорировать которые он просто не в силах", - подчеркнула Матвиенко.По ее словам, у курса Меркель всегда было немало противников как внутри самой Германии, так и со стороны США, и "особенно внутри ЕС, НАТО, прежде всего - из числа европейских государств, вошедших в эти союзы после распада СССР"."Но она всегда была силой, которая противостояла активным поборникам этих настроений. Конечно, Меркель не могла быть абсолютно свободной от всех этих обстоятельств, ведь политика не делается в вакууме", - сказала спикер Совфеда.

https://ria.ru/20210928/merkel-1752224949.html

берлин (город)

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, берлин (город), германия, ангела меркель, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия, сша, нато