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Туризм
https://ria.ru/20210929/marshrut-1752261013.html
РЖД планируют запустить два новых туристических маршрута из Москвы
РЖД планируют запустить два новых туристических маршрута из Москвы - РИА Новости, 29.09.2021
РЖД планируют запустить два новых туристических маршрута из Москвы
РЖД планируют открыть два новых круговых туристических маршрута из Москвы, рассказал журналистам заместитель гендиректора холдинга Дмитрий Пегов. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T10:23
2021-09-29T10:23
туризм
сортавала
псков
ржд
нижний новгород
новости - туризм
свияжск
дмитрий пегов
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. РЖД планируют открыть два новых круговых туристических маршрута из Москвы, рассказал журналистам заместитель гендиректора холдинга Дмитрий Пегов.По его словам, этой осенью запустят два направления. Это "Серебряный маршрут" (Москва — Псков – Великий Новгород – Рыбинск – Ярославль – Москва) и "Сказы Поволжья" (Москва – Свияжск – Йошкар-Ола – Нижний Новгород – Москва).Пегов также отметил, что большим спросом среди туристов пользуется Карелия. "Очень сильно "выстрелила" Карелия по итогам летних перевозок, почти 30% к уровню 2019 года за счет того, что привлекли дополнительные продукты", – добавил замглавы РЖД.Холдинг в конце мая запустил турпоезд выходного дня из Москвы в Карелию по маршруту Москва – Сортавала – горный парк "Рускеала" – Москва. Как сообщал в апреле гендиректор РЖД Олег Белозеров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, железнодорожный туризм в России активно развивается.
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сортавала, псков, ржд, нижний новгород, новости - туризм, свияжск, дмитрий пегов, россия, туристы, туризм
10:23 29.09.2021
 
РЖД планируют запустить два новых туристических маршрута из Москвы

В России для туристов запустят два круговых железнодорожных маршрута из столицы

© Фото : АО "Трансмашхолдинг"Поезд Иволга
Поезд Иволга - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. РЖД планируют открыть два новых круговых туристических маршрута из Москвы, рассказал журналистам заместитель гендиректора холдинга Дмитрий Пегов.
По его словам, этой осенью запустят два направления. Это "Серебряный маршрут" (Москва — Псков – Великий Новгород – Рыбинск – Ярославль – Москва) и "Сказы Поволжья" (Москва – Свияжск – Йошкар-Ола – Нижний Новгород – Москва).
Пегов также отметил, что большим спросом среди туристов пользуется Карелия. "Очень сильно "выстрелила" Карелия по итогам летних перевозок, почти 30% к уровню 2019 года за счет того, что привлекли дополнительные продукты", – добавил замглавы РЖД.
Холдинг в конце мая запустил турпоезд выходного дня из Москвы в Карелию по маршруту Москва – Сортавала – горный парк "Рускеала" – Москва. Как сообщал в апреле гендиректор РЖД Олег Белозеров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, железнодорожный туризм в России активно развивается.
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ТуризмСортавалаПсковРЖДНижний НовгородНовости - ТуризмСвияжскДмитрий ПеговРоссиятуристыТуризм
 
 
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