Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210729/rzhd-1743460738.html
РЖД запускают новый туристический поезд в Карелию
РЖД запускают новый туристический поезд в Карелию - РИА Новости, 29.07.2021
РЖД запускают новый туристический поезд в Карелию
РЖД открывают новый туристический маршрут выходного дня Москва – Петрозаводск – Сортавала – Выборг – Москва, сообщает компания. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T16:43
2021-07-29T16:43
туризм
отдых в россии 2021 летом
туризм
туристы
ленинградский вокзал
новости - туризм
ржд
москва
петрозаводск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575826897_0:222:3244:2047_1920x0_80_0_0_3c3d57374499b58a4c7bc3c9ef0d833c.jpg
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. РЖД открывают новый туристический маршрут выходного дня Москва – Петрозаводск – Сортавала – Выборг – Москва, сообщает компания."Туристический поезд № 928/927 как "отель на колесах" будет курсировать по данному маршруту с 13 августа по 27 сентября. Отправление из Москвы – по вечерам пятницы, возвращение – утром в понедельник", – говорится в сообщении. Поезда будут уходить с Ленинградского вокзала.Уточняется, что расписание составлено так, чтобы туристы за два выходных дня успели насладиться карельской природой и осмотреть достопримечательности Петрозаводска, Северного Приладожья и Выборга, а также побывать на островах Кижи и Валаам или посетить знаменитый заповедник – горный парк "Рускеала"."В составе поезда – вагоны класса "люкс", а также новейшие двухэтажные купейные и СВ с бесконтактными зарядками, душем и другими удобствами", – отмечают в компании.Стоимость билета начинается от 7 848 рублей. Также можно приобрести пакетные туры, включающие не только перевозку поездом, но и экскурсионную программу с питанием. Билеты доступны на официальном сайте РЖД или через приложение "РЖД Пассажирам".
https://ria.ru/20210515/kruiz-1731754809.html
москва
петрозаводск
выборг
сортавала
республика карелия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575826897_125:0:2854:2047_1920x0_80_0_0_1ac053292ddd6aa9fa439a2f96ea8561.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отдых в россии 2021 летом, туризм, туристы, ленинградский вокзал, новости - туризм, ржд, москва, петрозаводск, выборг, сортавала, республика карелия
16:43 29.07.2021
 
РЖД запускают новый туристический поезд в Карелию

В августе РЖД откроют новый туристический маршрут в Карелию

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкТуристический поезд
Туристический поезд - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. РЖД открывают новый туристический маршрут выходного дня Москва – Петрозаводск – Сортавала – Выборг – Москва, сообщает компания.
"Туристический поезд № 928/927 как "отель на колесах" будет курсировать по данному маршруту с 13 августа по 27 сентября. Отправление из Москвы – по вечерам пятницы, возвращение – утром в понедельник", – говорится в сообщении. Поезда будут уходить с Ленинградского вокзала.
Уточняется, что расписание составлено так, чтобы туристы за два выходных дня успели насладиться карельской природой и осмотреть достопримечательности Петрозаводска, Северного Приладожья и Выборга, а также побывать на островах Кижи и Валаам или посетить знаменитый заповедник – горный парк "Рускеала".
"В составе поезда – вагоны класса "люкс", а также новейшие двухэтажные купейные и СВ с бесконтактными зарядками, душем и другими удобствами", – отмечают в компании.
Стоимость билета начинается от 7 848 рублей. Также можно приобрести пакетные туры, включающие не только перевозку поездом, но и экскурсионную программу с питанием. Билеты доступны на официальном сайте РЖД или через приложение "РЖД Пассажирам".
Жемчужина Кавказа и проводники - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
15 мая, 08:00Туризм
Круиз на поезде: как увидеть семь городов за семь дней и не устать
 
Туризмотдых в России 2021 летомТуризмтуристыЛенинградский вокзалНовости - ТуризмРЖДМоскваПетрозаводскВыборгСортавалаРеспублика Карелия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:59Российские космонавты могут перейти в американский сегмент МКС
06:53В России спрогнозировали очередной рост цен на автомобили
06:37Умер экс-сенатор Левин, призывавший к секторальным санкциям против России
06:18Азербайджан опроверг заявление ВС Армении о сбитых беспилотниках
06:05Эксперт рассказал, как повысить вероятность одобрения кредита
05:17В Москве полностью потушили крупный пожар на складе
04:56Рылов выиграл 200-метровку на спине и стал двукратным олимпийским чемпионом
04:54Суд зарегистрировал иск к "дочке" "Норникеля" на 58,7 миллиардов рублей
04:24В Гидрометцентре спрогнозировали сильную жару в двух регионах
04:15Врач рассказал, кому запрещен секс из-за погодных аномалий
04:11Вильфанд назвал регионы, куда придет очень сильная жара
04:00Политика Японии в отношении России провалилась, пишет Asahi
03:55Россия откажется от импорта оборудования для автономных судов
03:52Россия осенью испытает беспилотный истребитель танков, рассказал источник
03:47Вильфанд назвал самое теплое российское море
03:43Импорт США из России резко увеличился на фоне роста цен, сообщил РБК
03:41Пракатень завоевала серебро в академической гребле на Олимпийских играх
03:05Эпидемиолог предупредил об увеличении длительности болезни при "дельте"
03:00В Дании призвали превратить "Северный поток — 2" в пиррову победу России
02:24В Армении заявили о пресечении попытки нарушения воздушной границы страны
Лента новостейМолния