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РЖД запускают новый туристический поезд в Карелию
РЖД запускают новый туристический поезд в Карелию - РИА Новости, 29.07.2021
РЖД запускают новый туристический поезд в Карелию
РЖД открывают новый туристический маршрут выходного дня Москва – Петрозаводск – Сортавала – Выборг – Москва, сообщает компания. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T16:43
2021-07-29T16:43
2021-07-29T16:43
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. РЖД открывают новый туристический маршрут выходного дня Москва – Петрозаводск – Сортавала – Выборг – Москва, сообщает компания."Туристический поезд № 928/927 как "отель на колесах" будет курсировать по данному маршруту с 13 августа по 27 сентября. Отправление из Москвы – по вечерам пятницы, возвращение – утром в понедельник", – говорится в сообщении. Поезда будут уходить с Ленинградского вокзала.Уточняется, что расписание составлено так, чтобы туристы за два выходных дня успели насладиться карельской природой и осмотреть достопримечательности Петрозаводска, Северного Приладожья и Выборга, а также побывать на островах Кижи и Валаам или посетить знаменитый заповедник – горный парк "Рускеала"."В составе поезда – вагоны класса "люкс", а также новейшие двухэтажные купейные и СВ с бесконтактными зарядками, душем и другими удобствами", – отмечают в компании.Стоимость билета начинается от 7 848 рублей. Также можно приобрести пакетные туры, включающие не только перевозку поездом, но и экскурсионную программу с питанием. Билеты доступны на официальном сайте РЖД или через приложение "РЖД Пассажирам".
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отдых в россии 2021 летом, туризм, туристы, ленинградский вокзал, новости - туризм, ржд, москва, петрозаводск, выборг, сортавала, республика карелия
РЖД запускают новый туристический поезд в Карелию
В августе РЖД откроют новый туристический маршрут в Карелию
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. РЖД открывают новый туристический маршрут выходного дня Москва – Петрозаводск – Сортавала – Выборг – Москва, сообщает компания.
"Туристический поезд № 928/927 как "отель на колесах" будет курсировать по данному маршруту с 13 августа по 27 сентября. Отправление из Москвы – по вечерам пятницы, возвращение – утром в понедельник", – говорится в сообщении. Поезда будут уходить с Ленинградского вокзала.
Уточняется, что расписание составлено так, чтобы туристы за два выходных дня успели насладиться карельской природой и осмотреть достопримечательности Петрозаводска, Северного Приладожья и Выборга, а также побывать на островах Кижи и Валаам или посетить знаменитый заповедник – горный парк "Рускеала".
"В составе поезда – вагоны класса "люкс", а также новейшие двухэтажные купейные и СВ с бесконтактными зарядками, душем и другими удобствами", – отмечают в компании.
Стоимость билета начинается от 7 848 рублей. Также можно приобрести пакетные туры, включающие не только перевозку поездом, но и экскурсионную программу с питанием. Билеты доступны на официальном сайте РЖД или через приложение "РЖД Пассажирам".