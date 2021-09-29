https://ria.ru/20210929/krym-1752264033.html

Депутат Госдумы от Крыма предложил Эрдогану посетить полуостров

Депутат Госдумы от Крыма предложил Эрдогану посетить полуостров - РИА Новости, 29.09.2021

Депутат Госдумы от Крыма предложил Эрдогану посетить полуостров

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время визита в Россию скорректировать свой график, РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T10:31

2021-09-29T10:31

2021-09-29T10:31

общество

реджеп тайип эрдоган

республика крым

турция

михаил шеремет

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727517382_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9abfcf7566a4d9b23856f93b7417f16a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время визита в Россию скорректировать свой график, задержаться и посетить Крым.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин и Эрдоган на переговорах в Сочи 29 сентября обсудят ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье."Президент Турции Эрдоган на различных международных площадках заявлял, что не признает российский статус Крыма. Теперь у него появилась возможность лично убедиться в выборе крымчан и раз и навсегда развеять мифы, созданные западной пропагандой, о якобы какой-то аннексии полуострова. Предлагаю турецкому лидеру во время визита в Россию скорректировать свой график, задержаться и посетить наш Крым", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, крымчане были бы рады приезду турецкого лидера, который стал бы первым в мире президентом иностранного государства, проявившего своим визитом уважение и мудрость по отношению к историческому выбору крымского народа."Визит Эрдогана в Крым был бы правильным и справедливым поступком с его стороны. Крым заинтересован в сотрудничестве с турецкими регионами в части торговли. Кроме того, пришло время возобновить паромное и авиасообщение", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20210929/erdogan-1752203238.html

https://ria.ru/20210922/krym-1751321208.html

республика крым

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, реджеп тайип эрдоган, республика крым, турция, михаил шеремет, россия