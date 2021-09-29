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https://ria.ru/20210929/krym-1752264033.html
Депутат Госдумы от Крыма предложил Эрдогану посетить полуостров
Депутат Госдумы от Крыма предложил Эрдогану посетить полуостров - РИА Новости, 29.09.2021
Депутат Госдумы от Крыма предложил Эрдогану посетить полуостров
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время визита в Россию скорректировать свой график, РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T10:31
2021-09-29T10:31
общество
реджеп тайип эрдоган
республика крым
турция
михаил шеремет
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время визита в Россию скорректировать свой график, задержаться и посетить Крым.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин и Эрдоган на переговорах в Сочи 29 сентября обсудят ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье."Президент Турции Эрдоган на различных международных площадках заявлял, что не признает российский статус Крыма. Теперь у него появилась возможность лично убедиться в выборе крымчан и раз и навсегда развеять мифы, созданные западной пропагандой, о якобы какой-то аннексии полуострова. Предлагаю турецкому лидеру во время визита в Россию скорректировать свой график, задержаться и посетить наш Крым", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, крымчане были бы рады приезду турецкого лидера, который стал бы первым в мире президентом иностранного государства, проявившего своим визитом уважение и мудрость по отношению к историческому выбору крымского народа."Визит Эрдогана в Крым был бы правильным и справедливым поступком с его стороны. Крым заинтересован в сотрудничестве с турецкими регионами в части торговли. Кроме того, пришло время возобновить паромное и авиасообщение", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20210929/erdogan-1752203238.html
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общество, реджеп тайип эрдоган, республика крым, турция, михаил шеремет, россия
10:31 29.09.2021
 
Депутат Госдумы от Крыма предложил Эрдогану посетить полуостров

Депутат Госдумы от Крыма Шеремет предложил президенту Турции Эрдогану посетить полуостров

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время визита в Россию скорректировать свой график, задержаться и посетить Крым.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин и Эрдоган на переговорах в Сочи 29 сентября обсудят ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выходит из самолета - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
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"Все закончится большим сюрпризом". Зачем Эрдоган летит к Путину
"Президент Турции Эрдоган на различных международных площадках заявлял, что не признает российский статус Крыма. Теперь у него появилась возможность лично убедиться в выборе крымчан и раз и навсегда развеять мифы, созданные западной пропагандой, о якобы какой-то аннексии полуострова. Предлагаю турецкому лидеру во время визита в Россию скорректировать свой график, задержаться и посетить наш Крым", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, крымчане были бы рады приезду турецкого лидера, который стал бы первым в мире президентом иностранного государства, проявившего своим визитом уважение и мудрость по отношению к историческому выбору крымского народа.
"Визит Эрдогана в Крым был бы правильным и справедливым поступком с его стороны. Крым заинтересован в сотрудничестве с турецкими регионами в части торговли. Кроме того, пришло время возобновить паромное и авиасообщение", - подчеркнул депутат.
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 16:49
"Крым — это Украина". Что кроется за громкими заявлениями Эрдогана
 
ОбществоРеджеп Тайип ЭрдоганРеспублика КрымТурцияМихаил ШереметРоссия
 
 
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