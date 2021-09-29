https://ria.ru/20210929/kprf-1752286999.html

Памфилова обратится в ГУМВД Москвы из-за ситуации с исками КПРФ

Памфилова обратится в ГУМВД Москвы из-за ситуации с исками КПРФ - РИА Новости, 29.09.2021

Памфилова обратится в ГУМВД Москвы из-за ситуации с исками КПРФ

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила на заседании, что направит обращение в ГУ МВД Москвы в связи с утверждениями КПРФ о якобы препятствовании подаче исков в РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T12:26

2021-09-29T12:26

2021-09-29T12:50

выборы в государственную думу

политика

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выборы в государственную думу

элла памфилова

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила на заседании, что направит обращение в ГУ МВД Москвы в связи с утверждениями КПРФ о якобы препятствовании подаче исков в суд по результатам выборов."Прошли сообщения, что партия КПРФ, которая готовила иск в суд о несогласии с итогами дистанционного электронного голосования в Москве, столкнулась с препятствиями со стороны правоохранительных органов. И хотя позиция ЦИК России не совпадает с позицией КПРФ, партия имеет право на обращение в суд, и препятствовать ей никто не имеет право. Поэтому я направлю обращение в ГУ МВД Москвы, чтобы они объяснили ситуацию", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.КПРФ подала в Пресненский суд Москвы 31 иск, в которых оспаривает итоги дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве на выборах в Госдуму.Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, говорил глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. В минувшую пятницу Венедиктов на заседании ЦИК подчеркнул, что следов вбросов и взлома ДЭГ в Москве не найдено, голоса были расшифрованы правильно.Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.Президент РФ Владимир Путин, комментируя тему ДЭГ на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму, заявил, что электронное голосование, как и технический прогресс, невозможно остановить, важно следить за качеством его проведения. Он добавил, что сомнения в электронном голосовании в Москве возникли, видимо, потому, что кому-то не понравился результат, и предложил совместно с партиями продумать вопросы контроля.

https://ria.ru/20210928/vybory-1752154687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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