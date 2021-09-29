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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210929/koronavirus-1752278294.html
Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки
Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 29.09.2021
Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки
За минувшие сутки в России зарегистрировали 857 смертей пациентов с COVID-19 — показатель обновляет максимум второй день подряд, следует из данных оперативного... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T11:49
2021-09-29T13:00
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
свердловская область
москва
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали 857 смертей пациентов с COVID-19 — показатель обновляет максимум второй день подряд, следует из данных оперативного штаба.В частности, в Москве умерли 65 человек, в Санкт-Петербурге — 60, в Свердловской области — 41.Накануне сообщалось о 852 летальных исходах. Общее число умерших за время пандемии достигло 206 388 человек.Число новых случаев COVID-19 составило 22 430 (днем ранее было 21 559), у 8,6 процента заразившихся нет симптомов. Темп прироста увеличился с 0,29 до 0,30 процента. Выписались после лечения 18 456 человек.Инфицированных выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 3004 (накануне сообщалось о 2541), Санкт-Петербурге — 1933, Подмосковье — 1223, Самарской области — 590, Воронежской — 562, Нижегородской — 555, Свердловской — 522, Ростовской — 489, Пермском крае — 480.Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — 10, на Чукотке их 14, а в Магаданской области — 16.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 7 487 138 человек, 6 653 941 пациент вылечился.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 232 миллиона зараженных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 232,8 миллиона; более 4,7 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
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общество, санкт-петербург, свердловская область, москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:49 29.09.2021 (обновлено: 13:00 29.09.2021)
 
Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки

В России второй день подряд обновляется рекорд по смертности от COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали 857 смертей пациентов с COVID-19 — показатель обновляет максимум второй день подряд, следует из данных оперативного штаба.
В частности, в Москве умерли 65 человек, в Санкт-Петербурге — 60, в Свердловской области — 41.
Накануне сообщалось о 852 летальных исходах. Общее число умерших за время пандемии достигло 206 388 человек.
Число новых случаев COVID-19 составило 22 430 (днем ранее было 21 559), у 8,6 процента заразившихся нет симптомов. Темп прироста увеличился с 0,29 до 0,30 процента. Выписались после лечения 18 456 человек.
Медицинский работник с пациентом в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
08:00Наука
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Инфицированных выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 3004 (накануне сообщалось о 2541), Санкт-Петербурге — 1933, Подмосковье — 1223, Самарской области — 590, Воронежской — 562, Нижегородской — 555, Свердловской — 522, Ростовской — 489, Пермском крае — 480.
Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — 10, на Чукотке их 14, а в Магаданской области — 16.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 7 487 138 человек, 6 653 941 пациент вылечился.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 232 миллиона зараженных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 232,8 миллиона; более 4,7 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
 
Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургСвердловская областьМоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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