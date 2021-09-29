https://ria.ru/20210929/kompyuter-1752251823.html

Социальная инженерия опаснее вредоносного ПО, заявил глава "Доктор Веб"

Социальная инженерия опаснее вредоносного ПО, заявил глава "Доктор Веб" - РИА Новости, 29.09.2021

Социальная инженерия опаснее вредоносного ПО, заявил глава "Доктор Веб"

Социальная инженерия представляет собой большую опасность, нежели вредоносные программы, заявил в интервью РИА Новости гендиректор российской... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T08:34

2021-09-29T08:34

2021-09-29T11:13

технологии

доктор веб

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Социальная инженерия представляет собой большую опасность, нежели вредоносные программы, заявил в интервью РИА Новости гендиректор российской компании-разработчика антивирусного обеспечения "Доктор Веб" Борис Шаров.Он отметил, что подобные преступления происходят не внутри коммуникационных технологий, а при помощи них. Жертва не имеет визуального контакта с собеседником, не понимает, кто с ней разговаривает - мошенники этим пользуются."Могу назвать такое правило: не доверяйте ничему, никакой информации, которая вам приходит из интернета. ... Если вы не будете ничему верить - вы будете защищенным", - отметил Шаров.Читайте полный текст интервью Бориса Шарова >>

https://ria.ru/20210913/scheta-1749790467.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, доктор веб