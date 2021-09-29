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Социальная инженерия опаснее вредоносного ПО, заявил глава "Доктор Веб"
Социальная инженерия опаснее вредоносного ПО, заявил глава "Доктор Веб" - РИА Новости, 29.09.2021
Социальная инженерия опаснее вредоносного ПО, заявил глава "Доктор Веб"
Социальная инженерия представляет собой большую опасность, нежели вредоносные программы, заявил в интервью РИА Новости гендиректор российской... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T08:34
2021-09-29T08:34
2021-09-29T11:13
технологии
доктор веб
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Социальная инженерия представляет собой большую опасность, нежели вредоносные программы, заявил в интервью РИА Новости гендиректор российской компании-разработчика антивирусного обеспечения "Доктор Веб" Борис Шаров.Он отметил, что подобные преступления происходят не внутри коммуникационных технологий, а при помощи них. Жертва не имеет визуального контакта с собеседником, не понимает, кто с ней разговаривает - мошенники этим пользуются."Могу назвать такое правило: не доверяйте ничему, никакой информации, которая вам приходит из интернета. ... Если вы не будете ничему верить - вы будете защищенным", - отметил Шаров.Читайте полный текст интервью Бориса Шарова >>
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технологии, доктор веб
08:34 29.09.2021 (обновлено: 11:13 29.09.2021)
Социальная инженерия опаснее вредоносного ПО, заявил глава "Доктор Веб"
Глава "Доктор Веб" Шаров: людей губит не техника и вредоносное ПО, а социальная инженерия