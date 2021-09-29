https://ria.ru/20210929/kompromiss-1752308982.html

Путин заявил, что Россия и Турция научились находить компромиссы

Путин заявил, что Россия и Турция научились находить компромиссы - РИА Новости, 29.09.2021

Путин заявил, что Россия и Турция научились находить компромиссы

Владимир Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что Москва и Анкара научились находить взаимовыгодные компромиссы. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T13:49

2021-09-29T13:49

2021-09-29T14:54

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что Москва и Анкара научились находить взаимовыгодные компромиссы.Российский лидер отметил, что "переговоры идут иногда непросто, но с окончательным позитивным результатом".Путин подчеркнул, что сотрудничество двух стран дает гарантию стабильности.Эрдоган, в свою очередь, отметил важность совместных шагов России и Турции по Сирии, подчеркнув, что мир в регионе зависит от отношений двух стран.Он также рассказал, что посетил строительство атомной электростанции "Аккую", которую "Росатом" сооружает в провинции Мерсин на юге Турции.Президент Турции также выразил благодарность России за помощь в борьбе с лесными пожарами.Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, сначала президенты пообщаются один на один, а затем состоится рабочий завтрак.

https://ria.ru/20210929/turtsiya-1752314424.html

https://ria.ru/20210929/turtsiya-1752314983.html

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сочи

россия

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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, сочи, владимир путин, россия