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Путин заявил, что Россия и Турция научились находить компромиссы
Путин заявил, что Россия и Турция научились находить компромиссы - РИА Новости, 29.09.2021
Путин заявил, что Россия и Турция научились находить компромиссы
Владимир Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что Москва и Анкара научились находить взаимовыгодные компромиссы. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T13:49
2021-09-29T14:54
в мире
реджеп тайип эрдоган
турция
сочи
владимир путин
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что Москва и Анкара научились находить взаимовыгодные компромиссы.Российский лидер отметил, что "переговоры идут иногда непросто, но с окончательным позитивным результатом".Путин подчеркнул, что сотрудничество двух стран дает гарантию стабильности.Эрдоган, в свою очередь, отметил важность совместных шагов России и Турции по Сирии, подчеркнув, что мир в регионе зависит от отношений двух стран.Он также рассказал, что посетил строительство атомной электростанции "Аккую", которую "Росатом" сооружает в провинции Мерсин на юге Турции.Президент Турции также выразил благодарность России за помощь в борьбе с лесными пожарами.Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, сначала президенты пообщаются один на один, а затем состоится рабочий завтрак.
https://ria.ru/20210929/turtsiya-1752314424.html
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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, сочи, владимир путин, россия
13:49 29.09.2021 (обновлено: 14:54 29.09.2021)
 
Путин заявил, что Россия и Турция научились находить компромиссы

Путин заявил, что отношения России и Турции развиваются позитивно

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что Москва и Анкара научились находить взаимовыгодные компромиссы.
Российский лидер отметил, что "переговоры идут иногда непросто, но с окончательным позитивным результатом".
"На международной линии мы сотрудничаем достаточно успешно. Имею в виду и Сирию, и наши контакты, согласование позиций по Ливии. Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лидерами предвыборного списка Всероссийской политической партии Единая Россия
Владимир Путин
Путин подчеркнул, что сотрудничество двух стран дает гарантию стабильности.
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Эрдоган, в свою очередь, отметил важность совместных шагов России и Турции по Сирии, подчеркнув, что мир в регионе зависит от отношений двух стран.
Он также рассказал, что посетил строительство атомной электростанции "Аккую", которую "Росатом" сооружает в провинции Мерсин на юге Турции.
"Строительство идет по плану. Мне доложили, что в определенное время строительство атомной электростанции завершится. Считаю, что в следующем году мы сможем открыть первый блок этой атомной электростанции", — уточнил Эрдоган.
Президент Турции также выразил благодарность России за помощь в борьбе с лесными пожарами.
Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, сначала президенты пообщаются один на один, а затем состоится рабочий завтрак.
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В миреРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияСочиВладимир ПутинРоссия
 
 
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