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В "Доктор Веб" объяснили, почему хакерам неинтересны атаки на госструктуры
В "Доктор Веб" объяснили, почему хакерам неинтересны атаки на госструктуры - РИА Новости, 29.09.2021
В "Доктор Веб" объяснили, почему хакерам неинтересны атаки на госструктуры
Атаки на государственные организации для хакеров менее интересны, чем на крупные частные компании, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор российской... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T09:54
2021-09-29T11:13
технологии
доктор веб
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Атаки на государственные организации для хакеров менее интересны, чем на крупные частные компании, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор российской компании-разработчика антивирусного обеспечения "Доктор Веб" Борис Шаров.Кроме того, он отметил, что вымогателями движет жажда наживы, поэтому "кошмарить" государственные органы разрушением информации для них не интересно, злоумышленники заинтересованы в данных, которые можно похитить.Читайте полный текст интервью Бориса Шарова &gt;&gt;
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технологии, доктор веб, россия
09:54 29.09.2021 (обновлено: 11:13 29.09.2021)
 
В "Доктор Веб" объяснили, почему хакерам неинтересны атаки на госструктуры

Глава "Доктор Веб" Шаров: атаки на государственные организации для хакеров не выгодны

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Атаки на государственные организации для хакеров менее интересны, чем на крупные частные компании, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор российской компании-разработчика антивирусного обеспечения "Доктор Веб" Борис Шаров.
"Атаковать государственные организации для многих хакеров менее перспективно. Во-первых, они рискуют нарваться на силы, которые их быстро вычислят и нанесут очень чувствительный удар, а с другой стороны, не факт, что с тобой расплатятся - в некоторых государствах выплата выкупа стоит под уголовным запретом, фактически это финансирование преступности", - рассказал Шаров.
Кроме того, он отметил, что вымогателями движет жажда наживы, поэтому "кошмарить" государственные органы разрушением информации для них не интересно, злоумышленники заинтересованы в данных, которые можно похитить.
Читайте полный текст интервью Бориса Шарова >>
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ТехнологииДоктор ВебРоссия
 
 
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