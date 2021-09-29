https://ria.ru/20210929/khakery-1752258785.html

В "Доктор Веб" объяснили, почему хакерам неинтересны атаки на госструктуры

В "Доктор Веб" объяснили, почему хакерам неинтересны атаки на госструктуры - РИА Новости, 29.09.2021

В "Доктор Веб" объяснили, почему хакерам неинтересны атаки на госструктуры

Атаки на государственные организации для хакеров менее интересны, чем на крупные частные компании, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор российской... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T09:54

2021-09-29T09:54

2021-09-29T11:13

технологии

доктор веб

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113117/96/1131179623_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1989926bd2cb7898e211fc0f8ab0299b.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Атаки на государственные организации для хакеров менее интересны, чем на крупные частные компании, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор российской компании-разработчика антивирусного обеспечения "Доктор Веб" Борис Шаров.Кроме того, он отметил, что вымогателями движет жажда наживы, поэтому "кошмарить" государственные органы разрушением информации для них не интересно, злоумышленники заинтересованы в данных, которые можно похитить.Читайте полный текст интервью Бориса Шарова >>

https://ria.ru/20210929/khaker-1752248297.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, доктор веб, россия