https://ria.ru/20210929/khakery-1752258785.html
В "Доктор Веб" объяснили, почему хакерам неинтересны атаки на госструктуры
В "Доктор Веб" объяснили, почему хакерам неинтересны атаки на госструктуры - РИА Новости, 29.09.2021
В "Доктор Веб" объяснили, почему хакерам неинтересны атаки на госструктуры
Атаки на государственные организации для хакеров менее интересны, чем на крупные частные компании, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор российской... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T09:54
2021-09-29T09:54
2021-09-29T11:13
технологии
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Атаки на государственные организации для хакеров менее интересны, чем на крупные частные компании, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор российской компании-разработчика антивирусного обеспечения "Доктор Веб" Борис Шаров.Кроме того, он отметил, что вымогателями движет жажда наживы, поэтому "кошмарить" государственные органы разрушением информации для них не интересно, злоумышленники заинтересованы в данных, которые можно похитить.Читайте полный текст интервью Бориса Шарова >>
https://ria.ru/20210929/khaker-1752248297.html
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09:54 29.09.2021 (обновлено: 11:13 29.09.2021)
В "Доктор Веб" объяснили, почему хакерам неинтересны атаки на госструктуры
Глава "Доктор Веб" Шаров: атаки на государственные организации для хакеров не выгодны