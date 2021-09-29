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Глава "Доктор Веб" оценил обвинения "русских хакеров" в кибератаках
Глава "Доктор Веб" оценил обвинения "русских хакеров" в кибератаках - РИА Новости, 29.09.2021
Глава "Доктор Веб" оценил обвинения "русских хакеров" в кибератаках
Обвинения в адрес "русских хакеров", которым приписывают кибератаки по всему миру, во многих случаях — просто игра на публику, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T06:19
2021-09-29T11:14
в мире
технологии
доктор веб
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Обвинения в адрес "русских хакеров", которым приписывают кибератаки по всему миру, во многих случаях — просто игра на публику, заявил в интервью РИА Новости гендиректор российской компании — разработчика антивирусного обеспечения "Доктор Веб" Борис Шаров.По мнению Шарова, все это приводит к тому, что люди перестают пытаться разобраться в ситуации и начинают слепо доверять таким заявлениям. Кроме того, добавил он, те, кого называют "русскими хакерами", почти всегда оказываются лишь русскоязычными преступниками, которых можно найти во многих странах.К тому же хорошие специалисты всегда смогут представить ту или иную кибератаку исходящей из любой нужной точки, заключил собеседник агентства.Запад не раз обвинял Россию во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках, но никаких доказательств не предъявлял. Москва все обвинения отвергала и не раз подчеркивала, что готова к диалогу по кибербезопасности.Читайте полный текст интервью Бориса Шарова &gt;&gt;
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в мире, технологии, доктор веб, россия
06:19 29.09.2021 (обновлено: 11:14 29.09.2021)
 
Глава "Доктор Веб" оценил обвинения "русских хакеров" в кибератаках

Глава "Доктор Веб": обвинения "русских хакеров" в кибератаках является игрой на публику

© Fotolia / DragonImagesМужчина работает на ноутбуке
Мужчина работает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Fotolia / DragonImages
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Обвинения в адрес "русских хакеров", которым приписывают кибератаки по всему миру, во многих случаях — просто игра на публику, заявил в интервью РИА Новости гендиректор российской компании — разработчика антивирусного обеспечения "Доктор Веб" Борис Шаров.

"Очень забавно, как американские или европейские СМИ буквально за один-два дня выявляют источник атаки и говорят, например, что это были "русские хакеры". Называются разные группировки, на слуху одни и те же организации. Это уже становится просто смешно", — сказал он.

По мнению Шарова, все это приводит к тому, что люди перестают пытаться разобраться в ситуации и начинают слепо доверять таким заявлениям. Кроме того, добавил он, те, кого называют "русскими хакерами", почти всегда оказываются лишь русскоязычными преступниками, которых можно найти во многих странах.
К тому же хорошие специалисты всегда смогут представить ту или иную кибератаку исходящей из любой нужной точки, заключил собеседник агентства.
Запад не раз обвинял Россию во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках, но никаких доказательств не предъявлял. Москва все обвинения отвергала и не раз подчеркивала, что готова к диалогу по кибербезопасности.
Читайте полный текст интервью Бориса Шарова >>
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 23:55
СNBC: "русские хакеры" обнародовали данные одного миллиона кредиток
 
В миреТехнологииДоктор ВебРоссия
 
 
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