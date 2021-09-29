https://ria.ru/20210929/kandidaty-1752302002.html

ЦИК передал другим кандидатам 66 вакантных мандатов "Единой России"

ЦИК передал другим кандидатам 66 вакантных мандатов "Единой России" - РИА Новости, 29.09.2021

ЦИК передал другим кандидатам 66 вакантных мандатов "Единой России"

ЦИК передал другим зарегистрированным кандидатам вакантные мандаты "Единой России", в том числе от Сергея Шойгу, Сергея Лаврова, Дениса Проценко и Елены... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T13:24

2021-09-29T13:24

2021-09-29T14:31

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

общероссийский народный фронт

сергей лавров

коммунарка (москва)

мария бутина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750856960_0:278:2913:1917_1920x0_80_0_0_70e33d5afd3e9efa430cda3fc1104029.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ЦИК передал другим зарегистрированным кандидатам вакантные мандаты "Единой России", в том числе от Сергея Шойгу, Сергея Лаврова, Дениса Проценко и Елены Шмелевой, следует из постановления Центризбиркома, принятого на заседании в среду.Как сообщил член ЦИК Евгений Шевченко на заседании в среду, Центризбирком получил 72 письменных заявления об отказе от мандатов. Как следует из материалов ЦИК, от кандидатов от ЕР поступило 66 таких заявлений.В списках кандидатов "Единой России", чьи мандаты считались вакантными, указаны в том числе Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Денис Проценко, Елена Шмелева, следует из данных ЦИК. В списке кандидатов, получивших вакантные мандаты, значатся в том числе Ольга Баталина и Мария Бутина.Кроме того, на заседании в среду ЦИК передал два вакантных мандата партии "Новые люди", один мандат ЛДПР, и три мандата КПРФ.Президент РФ Владимир Путин в ходе съезда партии "Единая Россия" озвучил пятерку лидеров предвыборного списка единороссов: министр обороны и один из основателей партии Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева. Уточняется, что Кузнецова оставит мандат, она будет координировать защиту материнства, детства и поддержку семьи в Госдуме. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Сергей Шойгу и Сергей Лавров остаются на своих постах - министра обороны и главы МИД.

коммунарка (москва)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф, общероссийский народный фронт, сергей лавров, коммунарка (москва), мария бутина, россия, денис проценко, дистанционное электронное голосование