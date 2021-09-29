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В РВИО рассказали, о чем боятся говорить украинские историки
В РВИО рассказали, о чем боятся говорить украинские историки - РИА Новости, 29.09.2021
В РВИО рассказали, о чем боятся говорить украинские историки
Сотрудничество российских и украинских военных историков практически полностью прекратилось после "евромайдана", сегодня ни научное сообщество, ни власти... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T01:30
2021-09-29T09:57
в мире
украина
киев
великая отечественная война (1941-1945)
холокост
российское военно-историческое общество (рвио)
россия
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Сотрудничество российских и украинских военных историков практически полностью прекратилось после "евромайдана", сегодня ни научное сообщество, ни власти Украины не хотят признавать фактов участия местных коллаборационистов в массовых расстрелах евреев и представителей других национальностей в Бабьем Яру, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.В сентябре 2021 года исполняется 80 лет с начала массовых расстрелов немецкими нацистами и их пособниками евреев, цыган, киевских караимов и советских военнопленных в урочище Бабий Яр на окраине Киева. Эта трагедия унесла жизни нескольких сотен тысяч человек.По словам историка, в массовых расстрелах еврейского населения немецкой зондеркомандой 4а, которую возглавлял Пауль Блобель, также участвовали украинские батальоны так называемой вспомогательной полиции."Именно они вели евреев к оврагу Бабьего Яра, истязали и избивали их", — пояснил собеседник агентства.В то же время Мягков признал, что Бабий Яр не до конца стерт современной киевской пропагандой из памяти украинского общества: сам факт массовых убийств признается, в стране ставятся монументы, посвященные этой трагедии. В то же время о роли в ней украинских пособников современные власти предпочитают молчать, заявил Мягков."Символично, что именно на месте современного Майдана Незалежности в 1946 году были казнены немецко-фашистские преступники, повинные в смертях евреев, украинцев, русских, венгров — тогда киевлянами это было воспринято как справедливое возмездие. Спустя 70 лет тот же Майдан стал трибуной для радикальных националистов. Остается только изумляться степенью деградации украинского общества, прежде всего его элит", — заключил научный руководитель РВИО.
https://ria.ru/20210829/natsist-1747730991.html
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в мире, украина, киев, великая отечественная война (1941-1945), холокост, российское военно-историческое общество (рвио), россия
01:30 29.09.2021 (обновлено: 09:57 29.09.2021)
 
В РВИО рассказали, о чем боятся говорить украинские историки

Мягков: на Украине боятся говорить об участии коллаборационистов в расстрелах в Бабьем Яру

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония возложения цветов в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей у мемориала памяти погибших в Бабьем Яру
Церемония возложения цветов в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей у мемориала памяти погибших в Бабьем Яру - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Сотрудничество российских и украинских военных историков практически полностью прекратилось после "евромайдана", сегодня ни научное сообщество, ни власти Украины не хотят признавать фактов участия местных коллаборационистов в массовых расстрелах евреев и представителей других национальностей в Бабьем Яру, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
В сентябре 2021 года исполняется 80 лет с начала массовых расстрелов немецкими нацистами и их пособниками евреев, цыган, киевских караимов и советских военнопленных в урочище Бабий Яр на окраине Киева. Эта трагедия унесла жизни нескольких сотен тысяч человек.

"В "домайданные" времена у нас были хорошие связи с Национальной академией наук Украины, мы регулярно ездили друг к другу на различные мероприятия. В начале 2000-х годов украинские ученые, которые действительно серьезно занимались вопросом трагедии в Бабьем Яру, выясняли и обнародовали на научных конференциях в Киеве подробности об участии местных коллаборационистов в расстрелах еврейского населения. Сейчас украинские историки боятся об этом говорить, поскольку при нынешней системе это может им стоить как минимум карьеры", — сказал Мягков.

По словам историка, в массовых расстрелах еврейского населения немецкой зондеркомандой 4а, которую возглавлял Пауль Блобель, также участвовали украинские батальоны так называемой вспомогательной полиции.
"Именно они вели евреев к оврагу Бабьего Яра, истязали и избивали их", — пояснил собеседник агентства.
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В то же время Мягков признал, что Бабий Яр не до конца стерт современной киевской пропагандой из памяти украинского общества: сам факт массовых убийств признается, в стране ставятся монументы, посвященные этой трагедии. В то же время о роли в ней украинских пособников современные власти предпочитают молчать, заявил Мягков.
"Символично, что именно на месте современного Майдана Незалежности в 1946 году были казнены немецко-фашистские преступники, повинные в смертях евреев, украинцев, русских, венгров — тогда киевлянами это было воспринято как справедливое возмездие. Спустя 70 лет тот же Майдан стал трибуной для радикальных националистов. Остается только изумляться степенью деградации украинского общества, прежде всего его элит", — заключил научный руководитель РВИО.
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