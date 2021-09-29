10:11 29.09.2021 (обновлено: 10:12 29.09.2021)
Исхаков впервые прокомментировал судебный иск к Гагариной
Дмитрий Исхаков прокомментировал желание судиться с Полиной Гагариной из-за детей
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Дмитрий Исхаков в интервью Ксении Собчак прокомментировал судебный иск к бывшей жене Полине Гагариной. Фотограф отметил, что певица первой заговорила об адвокатах.
"Первой, кто сказал, что нужны адвокаты, была Полина. Я, видит бог, много раз пытался обойти это. В итоге мы не смогли договориться", – сказал Дмитрий.
Фотограф добавил, что сделал бывшей супруге очень лояльное и очень дружеское предложение "с перекосом в ее сторону". Однако ему было отказано в компромиссе.
"Есть папа – я, который хочет, желает, имеет возможность общаться с дочерью, заниматься ее воспитанием. Я участвую материально – плачу за няню, оплачиваю кружки, делаю это с удовольствием, буду делать всю жизнь. Мне кажется неправильным и нездоровым, что я не могу, например, войти в дом, даже если Полины там нет, и быть рядом с дочерью", – рассказал Исхаков.
Дмитрий отметил, что Полина – большая артистка, у которой сложный график, она часто не может к определенному времени быть дома. По его словам, иск – это не нападение, а отстаивание своих прав.
Пара развелась в прошлом году после шести лет брака. Они воспитывают общую дочь Мию.