https://ria.ru/20210929/iskhakov-1752259584.html

Исхаков впервые прокомментировал судебный иск к Гагариной

Исхаков впервые прокомментировал судебный иск к Гагариной - РИА Новости, 29.09.2021

Исхаков впервые прокомментировал судебный иск к Гагариной

Дмитрий Исхаков в интервью Ксении Собчак прокомментировал судебный иск к бывшей жене Полине Гагариной. Фотограф отметил, что певица первой заговорила об... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T10:11

2021-09-29T10:11

2021-09-29T10:12

шоубиз

дети

ксения собчак

полина гагарина

знаменитости

развод

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602649906_983:0:2626:924_1920x0_80_0_0_5c68f8e605c499ba8a5560c7553e4d23.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Дмитрий Исхаков в интервью Ксении Собчак прокомментировал судебный иск к бывшей жене Полине Гагариной. Фотограф отметил, что певица первой заговорила об адвокатах.Фотограф добавил, что сделал бывшей супруге очень лояльное и очень дружеское предложение "с перекосом в ее сторону". Однако ему было отказано в компромиссе.Дмитрий отметил, что Полина – большая артистка, у которой сложный график, она часто не может к определенному времени быть дома. По его словам, иск – это не нападение, а отстаивание своих прав.Пара развелась в прошлом году после шести лет брака. Они воспитывают общую дочь Мию.

https://ria.ru/20210805/gagarina-1744546966.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, ксения собчак, полина гагарина, знаменитости, развод