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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210929/iskhakov-1752259584.html
Исхаков впервые прокомментировал судебный иск к Гагариной
Исхаков впервые прокомментировал судебный иск к Гагариной - РИА Новости, 29.09.2021
Исхаков впервые прокомментировал судебный иск к Гагариной
Дмитрий Исхаков в интервью Ксении Собчак прокомментировал судебный иск к бывшей жене Полине Гагариной. Фотограф отметил, что певица первой заговорила об... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T10:11
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шоубиз
дети
ксения собчак
полина гагарина
знаменитости
развод
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Дмитрий Исхаков в интервью Ксении Собчак прокомментировал судебный иск к бывшей жене Полине Гагариной. Фотограф отметил, что певица первой заговорила об адвокатах.Фотограф добавил, что сделал бывшей супруге очень лояльное и очень дружеское предложение "с перекосом в ее сторону". Однако ему было отказано в компромиссе.Дмитрий отметил, что Полина – большая артистка, у которой сложный график, она часто не может к определенному времени быть дома. По его словам, иск – это не нападение, а отстаивание своих прав.Пара развелась в прошлом году после шести лет брака. Они воспитывают общую дочь Мию.
https://ria.ru/20210805/gagarina-1744546966.html
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дети, ксения собчак, полина гагарина, знаменитости, развод
10:11 29.09.2021 (обновлено: 10:12 29.09.2021)
 
Исхаков впервые прокомментировал судебный иск к Гагариной

Дмитрий Исхаков прокомментировал желание судиться с Полиной Гагариной из-за детей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкДмитрий Исхаков
Дмитрий Исхаков - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Дмитрий Исхаков в интервью Ксении Собчак прокомментировал судебный иск к бывшей жене Полине Гагариной. Фотограф отметил, что певица первой заговорила об адвокатах.

"Первой, кто сказал, что нужны адвокаты, была Полина. Я, видит бог, много раз пытался обойти это. В итоге мы не смогли договориться", – сказал Дмитрий.

Фотограф добавил, что сделал бывшей супруге очень лояльное и очень дружеское предложение "с перекосом в ее сторону". Однако ему было отказано в компромиссе.

"Есть папа – я, который хочет, желает, имеет возможность общаться с дочерью, заниматься ее воспитанием. Я участвую материально – плачу за няню, оплачиваю кружки, делаю это с удовольствием, буду делать всю жизнь. Мне кажется неправильным и нездоровым, что я не могу, например, войти в дом, даже если Полины там нет, и быть рядом с дочерью", – рассказал Исхаков.

Дмитрий отметил, что Полина – большая артистка, у которой сложный график, она часто не может к определенному времени быть дома. По его словам, иск – это не нападение, а отстаивание своих прав.
Пара развелась в прошлом году после шести лет брака. Они воспитывают общую дочь Мию.
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