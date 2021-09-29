https://ria.ru/20210929/inoagent-1752407185.html
ФБК* исключили из реестра иноагентов в связи с его ликвидацией
ФБК* исключили из реестра иноагентов в связи с его ликвидацией - РИА Новости, 29.09.2021
ФБК* исключили из реестра иноагентов в связи с его ликвидацией
Министерство юстиции РФ исключило Фонд борьбы с коррупцией* и Фонд защиты прав граждан* из реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента, в связи с... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T21:37
2021-09-29T21:37
2021-09-29T22:06
общество
фонд борьбы с коррупцией
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Министерство юстиции РФ исключило Фонд борьбы с коррупцией* и Фонд защиты прав граждан* из реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента, в связи с ликвидацией этих юрлиц, сообщает пресс-служба ведомства.Минюст РФ в начале августа по решению Мосгорсуда включил "Фонд борьбы с коррупцией"* и "Штабы Навального"* в перечень запрещенных организаций. В сентябре ФБК* официально ликвидирована по решению суда."На основании документов, содержащих информацию о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией"* и некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан"*, Минюстом России принято решение об исключении сведений об указанных организациях из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента", - говорится в сообщении.Как отметили в Минюсте, это исключительно техническая процедура.*Запрещенные в России экстремистская организации
https://ria.ru/20210928/delo-1752171865.html
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общество, фонд борьбы с коррупцией, россия
21:37 29.09.2021 (обновлено: 22:06 29.09.2021)
ФБК* исключили из реестра иноагентов в связи с его ликвидацией
Минюст исключил ФБК из реестра иноагентов в связи с его ликвидацией